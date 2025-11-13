"Enggak Normal, Belum Pernah Ada Kejadian Seperti Ini" - Pelatih Spanyol Syok Lamine Yamal Mundur Akibat Ulah Barcelona

Insiden ini dikhawatirkan akan kembali memanaskan hubungan antara RFEF dan Barcelona. Dalam wawancara dengan RNE Deportes pada Selasa (11/11) kemarin, bos timnas Spanyol Luis de la Fuente tak menutupi keterkejutannya.

“Ada prosedur-prosedur yang terjadi di luar kendali federasi,” ujarnya. “Itu yang terjadi dan kami harus menerimanya. Saya belum pernah mengalami kejadian seperti ini sebelumnya. Ini bukan hal yang normal, dan kami semua sangat terkejut. Kami tidak menerima kabar apa pun, tidak tahu detailnya, dan ini soal kesehatan, jadi kami benar-benar kaget.”

Pernyataan itu muncul hanya beberapa hari setelah De la Fuente menegaskan keputusannya memanggil Yamal, yang sempat memicu ketegangan dengan pelatih Barca, Hansi Flick. Keduanya sudah saling sindir sejak September lalu, ketika Flick menuduh federasi “gagal menjaga” kondisi para pemain muda seperti Yamal setelah ia mengalami cedera saat tugas internasional.

“Saya rasa jawabannya jelas. Saya menonton pertandingan terakhirnya, dan saya percaya dia dalam kondisi sempurna,” kata De la Fuente pekan lalu. “Pelatihnya sendiri mengatakan dia siap bermain. Dia sudah kembali ke level terbaiknya dan kami merayakannya. Dia akan bersama kami selama yang kami anggap diperlukan."

"Menilai dari pertandingan [Barca] beberapa hari lalu, Lamine siap bermain. Kami punya dua pertandingan yang sangat penting untuk lolos ke Piala Dunia. Taruhannya besar dan kami ingin para pemain terbaik ada bersama kami.”