Lamine Yamal, si 'Pecinta Hati'! Cinta sedang bertebaran di udara untuk wonderkid Barcelona ini, seiring adidas meluncurkan sepatu signature barunya

Untuk merayakan hari libur nasional, adidas meluncurkan sepasang sepatu signature F50 terbaru untuk Yamal, bintang Barcelona dan Spanyol yang sedang naik daun—salah satu atlet paling terkenal di era modern dan, tentu saja, seorang asli Catalonia.

Sepatu ini menampilkan grafis mawar yang rumit yang mekar di atas warna putih yang bersih, dengan tumit yang menampilkan logo khusus 'Football's Heartbreaker' - sesuatu yang digambarkan oleh raksasa pakaian olahraga Jerman ini sebagai "sapaan yang playful terhadap gaya bermain Yamal yang memukau: memecahkan hati para bek dan meninggalkan mawar di jejaknya setelah setiap momen krusial di lapangan".

Ini sudah menjadi sepasang sepatu signature ketiga yang diberikan adidas kepada penyerang ini, dan dia baru berusia 18 tahun. Itulah saat Anda tahu dia adalah yang asli.