Lamine Yamal, si 'Pecinta Hati'! Cinta sedang bertebaran di udara untuk wonderkid Barcelona ini, seiring adidas meluncurkan sepatu signature barunya
adidas merayakan Hari Santo George
F50 'Heartbreaker' yang baru terinspirasi dari perayaan Dia de Sant Jordi (Hari Santo George di Inggris) di wilayah tersebut, sebuah perayaan Catalan yang merayakan cinta, budaya, dan sastra yang jatuh pada tanggal 23 April. Di seluruh wilayah, mawar dan buku ditukarkan antara pasangan untuk merayakan momen tersebut, dengan pria secara tradisional memberikan mawar kepada wanita dan wanita memberikan buku sebagai balasannya.
Yamal F50 'Heartbreaker'
Untuk merayakan hari libur nasional, adidas meluncurkan sepasang sepatu signature F50 terbaru untuk Yamal, bintang Barcelona dan Spanyol yang sedang naik daun—salah satu atlet paling terkenal di era modern dan, tentu saja, seorang asli Catalonia.
Sepatu ini menampilkan grafis mawar yang rumit yang mekar di atas warna putih yang bersih, dengan tumit yang menampilkan logo khusus 'Football's Heartbreaker' - sesuatu yang digambarkan oleh raksasa pakaian olahraga Jerman ini sebagai "sapaan yang playful terhadap gaya bermain Yamal yang memukau: memecahkan hati para bek dan meninggalkan mawar di jejaknya setelah setiap momen krusial di lapangan".
Ini sudah menjadi sepasang sepatu signature ketiga yang diberikan adidas kepada penyerang ini, dan dia baru berusia 18 tahun. Itulah saat Anda tahu dia adalah yang asli.
Apakah Yamal benar-benar seorang pemecah hati?
Meskipun usianya masih muda, Yamal sudah menjadi sorotan media karena kehidupan asmaranya. Ia putus dengan rapper Argentina Nicki Nicole pada November 2025, setelah menjalin hubungan yang sangat terbuka dengan wanita berusia 25 tahun tersebut, yang sering terbang ke Barcelona untuk menonton penampilannya. Perpisahan mereka terjadi di tengah tuduhan perselingkuhan yang ditujukan kepada remaja tersebut.
Dirancang untuk performa
Yamal berkolaborasi dengan adidas dalam merancang sepatu barunya, yang dilengkapi dengan "desain tanpa gangguan yang pas seperti kulit kedua" untuk memungkinkan pemakainya fokus sepenuhnya pada permainan mereka. Desain tanpa tali memberikan permukaan tendangan yang bersih, dengan kerah 'Primeknit' yang dirancang khusus untuk menyesuaikan bentuk kaki, memberikan kenyamanan dan keamanan. Bagian atas 'Fibretouch' yang ringan memberikan dukungan dan rasa lembut, sementara teknologi 'Sprintweb' menciptakan permukaan bertekstur untuk meningkatkan kontak bola, terutama saat menggiring bola dengan kecepatan tinggi - spesialisasi Yamal.
Winger tersebut debut dengan F50 baru dalam pertandingan tengah pekan melawan Atletico Madrid di Copa del Rey, mencetak assist saat Barca hampir melakukan comeback luar biasa di leg kedua semifinal. Dia berharap sepatu ini akan membawa lebih banyak kesuksesan di masa depan.
adidas F50 'Heartbreaker' kini tersedia untuk dibeli di adidas.com.
