Lamine Yamal mengungkapkan bahwa ia akan memberikan bola pertandingan dari hat-tricknya kepada ibunya setelah kemenangan Barcelona atas Villarreal

Barcelona mendominasi Villarreal di Camp Nou, dan Yamal menjadi pusat dari semua aksi. Pemain muda itu tampil luar biasa dan membuat tim tamu kewalahan, mencetak hat-trick dengan tendangan kaki kiri ke sudut jauh gawang, sambil terus menyempurnakan finishing khasnya.

Tim tuan rumah memulai dengan sedikit goyah, tetapi ketika Fermin Lopez merebut bola dari Pape Gueye di tengah lapangan dan mengoper bola kepada Yamal, hasilnya sudah bisa diprediksi. Winger itu membuka tubuhnya dan melepaskan tembakan di bawah kiper yang maju, memberikan keunggulan bagi tim Hansi Flick dalam waktu kurang dari setengah jam.

Gol kedua Yamal menjadi yang terbaik saat ia mengejar umpan longgar Lopez di garis samping kanan. Ia menerobos ke dalam, menggunakan gerakan kaki yang lincah dan step-over untuk mengelabui Sergi Cardona dan mengalahkan lawannya. Alberto Moleiro kemudian datang untuk mencoba memblokir jalannya, tetapi Yamal yang cerdik dan tergelincir memotong bola di atas kaki Moleiro yang terentang dan mengarahkannya ke ruang kosong. Bola memantul dengan indah bagi pemain Barcelona itu, yang melepaskan tembakan keras ke pojok kiri atas gawang.

Di babak kedua, Villarreal mencetak gol balasan dari tendangan sudut, tetapi Yamal segera memastikan kemenangan. Diteruskan oleh Pedri, penyerang Spanyol itu hanya perlu mengalahkan kiper dan melepaskan tendangan melengkung yang akurat ke pojok bawah gawang. Ia kemudian digantikan oleh Roony Bardghji dan mendapat sambutan meriah dari penonton yang antusias.