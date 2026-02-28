Getty Images Sport
Lamine Yamal mengungkapkan bahwa ia akan memberikan bola pertandingan dari hat-tricknya kepada ibunya setelah kemenangan Barcelona atas Villarreal
Yamal berbuat onar
Barcelona mendominasi Villarreal di Camp Nou, dan Yamal menjadi pusat dari semua aksi. Pemain muda itu tampil luar biasa dan membuat tim tamu kewalahan, mencetak hat-trick dengan tendangan kaki kiri ke sudut jauh gawang, sambil terus menyempurnakan finishing khasnya.
Tim tuan rumah memulai dengan sedikit goyah, tetapi ketika Fermin Lopez merebut bola dari Pape Gueye di tengah lapangan dan mengoper bola kepada Yamal, hasilnya sudah bisa diprediksi. Winger itu membuka tubuhnya dan melepaskan tembakan di bawah kiper yang maju, memberikan keunggulan bagi tim Hansi Flick dalam waktu kurang dari setengah jam.
Gol kedua Yamal menjadi yang terbaik saat ia mengejar umpan longgar Lopez di garis samping kanan. Ia menerobos ke dalam, menggunakan gerakan kaki yang lincah dan step-over untuk mengelabui Sergi Cardona dan mengalahkan lawannya. Alberto Moleiro kemudian datang untuk mencoba memblokir jalannya, tetapi Yamal yang cerdik dan tergelincir memotong bola di atas kaki Moleiro yang terentang dan mengarahkannya ke ruang kosong. Bola memantul dengan indah bagi pemain Barcelona itu, yang melepaskan tembakan keras ke pojok kiri atas gawang.
Di babak kedua, Villarreal mencetak gol balasan dari tendangan sudut, tetapi Yamal segera memastikan kemenangan. Diteruskan oleh Pedri, penyerang Spanyol itu hanya perlu mengalahkan kiper dan melepaskan tendangan melengkung yang akurat ke pojok bawah gawang. Ia kemudian digantikan oleh Roony Bardghji dan mendapat sambutan meriah dari penonton yang antusias.
Winger memberikan bola pertandingan kepada ibunya.
Setelah pertandingan dan mencetak hat-trick pertamanya dalam kariernya, Yamal mengambil bola pertandingan. Ia berjalan ke arah tribun keluarga dan teman-temannya, dan disambut hangat oleh orang-orang terdekatnya. Ia menjelaskan: “Ibu saya pasti akan mendapatkan bola hat-trick ini, pasti!”
Yamal senang lagi.
Setelah pertandingan, ia merefleksikan kembalinya performa setelah periode yang sulit. Ia mengatakan kepada Movistar+, melalui BeIN Sports: “Ini adalah campuran dari segala hal. Saya sendiri tidak merasa baik, ditambah lagi dengan pubalgia. Saya tidak bahagia saat bermain, dan itu terlihat. Sekitar seminggu terakhir, saya merasa jauh lebih baik. Saya merasa ingin tersenyum lagi saat bermain, sesuatu yang belum saya rasakan dalam waktu yang lama. Sekarang saya bahagia saat bermain.
“Orang-orang mengharapkan saya mencetak 100 gol per musim sejak saya berusia 16 tahun, tapi itu sulit.”
Jalan menuju kejayaan Liga Champions
Barcelona berada di sisi yang menguntungkan dalam undian Liga Champions – terhindar dari tim-tim seperti Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City, Liverpool, dan Chelsea. Raksasa Catalan ini akan berhadapan dengan Newcastle United, tim yang sudah mereka kalahkan sebelumnya di awal musim.
Jika mereka berhasil melewati perjalanan sulit ke St James’ Park, Barcelona akan menghadapi salah satu dari Atletico Madrid atau Tottenham Hotspur di perempat final. Kemudian, potensi semifinal melawan pemimpin Liga Premier Arsenal bisa menanti – tetapi The Gunners harus terlebih dahulu mengalahkan Bayer Leverkusen dan kemudian salah satu dari Bodo/Glimt atau Sporting CP.
Yamal akan bertekad membantu klubnya kembali ke puncak sepak bola Eropa dan tahu bahwa penampilan seperti yang dia tunjukkan melawan Villarreal dapat berperan besar dalam memastikan Blaugrana mencapai tujuan tersebut. Namun, menit bermain dan ekspektasi terhadapnya harus dikelola dengan baik.
