Lamine Yamal mengirim pesan Instagram kepada para penggemar Barcelona setelah kekalahan menyakitkan di Copa del Rey melawan Atletico Madrid, yang membuktikan bahwa dia adalah seorang pemimpin

Setelah peluit akhir berbunyi, Yamal mengunggah foto hitam-putih dirinya di Instagram dengan caption yang menyentuh hati para penggemar yang kecewa. Ia menulis: “Terima kasih atas malam kemarin, culers. Kita masih punya banyak hal untuk dinantikan. VISCA EL BARCA SEMPRE!” Itu adalah gestur dewasa dari seorang pemain yang telah menanggung beban besar sepanjang musim ini, mencetak 18 gol dan 15 assist meskipun harus menghadapi beberapa masalah otot sepanjang musim.

Yamal bukan satu-satunya yang bersuara, karena ruang ganti Barcelona tampak bersatu dalam kebanggaan mereka. Ferran Torres juga mengekspresikan semangat ketahanan, mengunggah: “Bangun dan teruslah berjuang dengan segala yang kita miliki. Kita telah menunjukkan jenis tim apa kita, dan kita tahu apa yang kita inginkan. Bersama. Forca Barca.”