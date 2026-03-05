Getty
Lamine Yamal mengirim pesan Instagram kepada para penggemar Barcelona setelah kekalahan menyakitkan di Copa del Rey melawan Atletico Madrid, yang membuktikan bahwa dia adalah seorang pemimpin
Yamal menjadi bintang dalam kekalahan menyakitkan Barcelona.
Pemain sayap muda itu mungkin merupakan pemain paling berpengaruh di lapangan selama leg kedua pertandingan, memberikan ancaman konstan dan mengganggu barisan pertahanan Atleti. Dia mencetak satu assist dan sayangnya tidak berhasil mencetak gol sendiri, memaksa Diego Simeone untuk menempatkan tiga pemain untuk mengawalnya pada beberapa kesempatan dalam upaya untuk menetralisir dampak pemain Spanyol itu. Meskipun timnya tersingkir, penampilan Yamal menjadi salah satu aspek positif dalam malam yang sulit bagi tim Hansi Flick.
Yamal menjangkau para pendukung setia Camp Nou.
Setelah peluit akhir berbunyi, Yamal mengunggah foto hitam-putih dirinya di Instagram dengan caption yang menyentuh hati para penggemar yang kecewa. Ia menulis: “Terima kasih atas malam kemarin, culers. Kita masih punya banyak hal untuk dinantikan. VISCA EL BARCA SEMPRE!” Itu adalah gestur dewasa dari seorang pemain yang telah menanggung beban besar sepanjang musim ini, mencetak 18 gol dan 15 assist meskipun harus menghadapi beberapa masalah otot sepanjang musim.
Yamal bukan satu-satunya yang bersuara, karena ruang ganti Barcelona tampak bersatu dalam kebanggaan mereka. Ferran Torres juga mengekspresikan semangat ketahanan, mengunggah: “Bangun dan teruslah berjuang dengan segala yang kita miliki. Kita telah menunjukkan jenis tim apa kita, dan kita tahu apa yang kita inginkan. Bersama. Forca Barca.”
Raphinha mengulang perasaan kebanggaan.
Kapten tim Raphinha juga berbicara dengan tegas tentang arah tim, menolak untuk membiarkan kekalahan agregat mengaburkan penampilan dominan di leg kedua. Berbicara di zona campuran, bintang Brasil itu mengungkapkan keyakinannya bahwa tingkat intensitas ini akan membawa trofi. Dia sangat terharu oleh dukungan dari tribun, yang tetap bersemangat bahkan setelah peluit akhir memastikan mereka tersingkir dari kompetisi.
“Saya pergi dengan sangat bangga atas tim ini,” kata Raphinha. “Jika kita terus bermain seperti ini, kita akan memiliki akhir musim yang spektakuler. Yang jelas, menurut saya, kita yang harus berterima kasih kepada para penggemar, mereka telah melakukan hal yang luar biasa. Saat kita bermain di kandang, kita perlu merasakan dukungan penggemar. Itu hal yang penting bagi kita. Saya pikir para penggemar juga bangga.”
Perhatian beralih ke La Liga dan Liga Champions.
Dengan Barcelona memimpin empat poin di puncak klasemen La Liga dan laga Liga Champions melawan Newcastle yang akan datang, tidak ada waktu untuk bersantai. Memang, Raphinha menuntut respons segera untuk memastikan musim ini berakhir dengan trofi besar di lemari trofi. Ia mengatakan: "Saatnya untuk bangkit. Besok akan menjadi hari lain. Kita harus bangga dengan apa yang telah kita lakukan. Sekarang saatnya memikirkan akhir pekan. Untuk mengejar Liga dan Liga Champions, itulah yang harus kita lakukan."
