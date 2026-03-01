Lamine Yamal melontarkan pesan menantang menjelang laga Copa del Rey Barcelona melawan Atletico Madrid

Pesan tersebut telah menyentuh hati para penggemar yang mencari alasan untuk percaya pada keajaiban "Remontada". Pemain berusia 18 tahun ini sadar betul akan besarnya tugas yang ada di depan, namun ia yakin dukungan tuan rumah bisa menjadi faktor penentu untuk membalikkan defisit. Setelah mencetak tiga gol melawan Yellow Submarine, Yamal menekankan pentingnya tim untuk mempertahankan momentum saat ini. Ia jelas ingin mengubah atmosfer stadion menjadi tekanan tinggi bagi tim tamu Rojiblancos pada Selasa malam.

Yamal mendesak para pendukung Barcelona untuk datang dalam jumlah besar dan percaya pada kemungkinan comeback historis melawan tim Diego Simeone. Ia mengatakan kepada media setelah pertandingan: “Saatnya bereaksi dan mendorong. Kami melakukannya. Sekarang biarkan saya katakan kepada para penggemar… datanglah ke stadion melawan Atléti, keajaiban bisa terjadi.”