Lamine Yamal melontarkan pesan menantang menjelang laga Copa del Rey Barcelona melawan Atletico Madrid
Yamal menolak untuk menyerah pada harapan untuk comeback.
Meskipun kemenangan atas Villarreal terasa manis, bayang-bayang leg kedua semifinal Copa del Rey melawan Atletico Madrid tetap mengintai. Barcelona kini berada dalam situasi yang sangat sulit, tertinggal 4-0 dari leg pertama dan membutuhkan keajaiban untuk lolos ke final. Namun, Yamal menolak untuk mengikuti skenario yang sudah ditentukan. Setelah mencetak hat-trick, penyerang muda itu mengunggah pesan penuh tekad di media sosial untuk para pendukung Blaugrana: “1% peluang, 99% keyakinan.”
Yamal mengajak untuk malam yang magis di Camp Nou
Pesan tersebut telah menyentuh hati para penggemar yang mencari alasan untuk percaya pada keajaiban "Remontada". Pemain berusia 18 tahun ini sadar betul akan besarnya tugas yang ada di depan, namun ia yakin dukungan tuan rumah bisa menjadi faktor penentu untuk membalikkan defisit. Setelah mencetak tiga gol melawan Yellow Submarine, Yamal menekankan pentingnya tim untuk mempertahankan momentum saat ini. Ia jelas ingin mengubah atmosfer stadion menjadi tekanan tinggi bagi tim tamu Rojiblancos pada Selasa malam.
Yamal mendesak para pendukung Barcelona untuk datang dalam jumlah besar dan percaya pada kemungkinan comeback historis melawan tim Diego Simeone. Ia mengatakan kepada media setelah pertandingan: “Saatnya bereaksi dan mendorong. Kami melakukannya. Sekarang biarkan saya katakan kepada para penggemar… datanglah ke stadion melawan Atléti, keajaiban bisa terjadi.”
Dukungan dari ruang ganti Barcelona
Bukan hanya para penggemar yang terbawa oleh optimisme ini; rekan-rekan setim Yamal juga sama-sama yakin akan kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu yang istimewa saat momen krusial. Bek Eric Garcia memuji winger tersebut setelah melihatnya menghancurkan pertahanan Villarreal. Garcia yakin bahwa performa Yamal saat ini menjadikannya mimpi buruk bagi lawan mana pun, bahkan lawan seketat dan sekuat Atletico Madrid yang biasanya tampil solid di bawah tekanan.
Garcia mengungkapkan rasa lega memiliki Yamal di timnya dan menyarankan bahwa pemain muda itu mungkin masih menyimpan beberapa gol untuk pertandingan tengah pekan. Menambahkan pandangannya tentang dampak sang bintang muda, bek tersebut mengatakan: “Kami beruntung dia bermain untuk tim kami, penampilan Lamine luar biasa, dia bahkan bisa menyimpan satu atau dua gol untuk Selasa.” Harapan tetap ada bahwa remaja tersebut memang menyimpan sebagian dari kemampuannya dalam mencetak gol untuk leg kedua.
Gunung yang masih harus didaki
Membalikkan defisit empat gol melawan tim sekelas Atletico Madrid dianggap sebagai salah satu tugas tersulit dalam sepak bola Eropa. Tim asuhan Flick harus tampil sempurna di kedua ujung lapangan untuk memiliki peluang lolos. Meskipun peluang mereka sangat tipis, energi baru yang dibawa oleh hat-trick Yamal telah memberikan secercah harapan di tengah kekecewaan yang mendalam setelah kekalahan telak di leg pertama.
