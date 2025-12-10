Lamine Yamal Rebut Rekor SEPANJANG MASA Kylian Mbappe! Wonderkid Barcelona Ukir Sejarah Liga Champions Saat Comeback Vs Eintracht Frankfurt

Yamal terlihat kurang senang ketika ditarik keluar di menit-menit akhir kontra Eintracht Frankfurt.

Flick menjelaskan alasan di balik pergantian tersebut: “Lamine sedikit kecewa saat dia keluar, tapi dia sudah mendapat kartu kuning dan kami membutuhkan kaki yang segar. Ini adalah tiga poin yang sangat penting. Kami mengontrol permainan dalam laga yang sangat sulit. Mereka bertahan sangat dalam. Kami harus fokus dan menambah enam poin lagi."