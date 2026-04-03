Lamine Yamal dan 9 bintang muda yang akan mengguncang Piala Dunia 2026

Lamine Yamal bukan hanya remaja paling menonjol di Piala Dunia musim panas ini. Kemungkinan besar ia juga akan menjadi pemainpaling menonjol di Amerika Utara, begitu berbakatnya pemain sayap FC Barcelona dan Spanyol ini. Sejak ia melakukan debut internasionalnya pada usia 16 tahun dengan mencetak gol yang memukau melawan Georgia, Yamal telah menjadi andalan dalam skuad pelatih nasional Luis de la Fuente.

Yamal telah membuktikan bahwa ia tidak gentar bermain di turnamen besar, karena ia tampil gemilang di EURO 2024 saat La Roja menjuarai turnamen di Jerman. Gol pembuka Yamal melawan Prancis di semifinal adalah sebuah karya seni sejati, dan performa gemilangnya di klub sejak saat itu mengisyaratkan bahwa hal serupa mungkin akan terulang, kini ia berharap bisa memenangkan Piala Dunia pada 13 Juli, hanya enam hari setelah ia genap berusia sembilan belas tahun.