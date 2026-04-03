Rian Rosendaal

Diterjemahkan oleh

Lamine Yamal dan 9 bintang muda yang akan mengguncang Piala Dunia 2026

L. Yamal
P. Cubarsi
Estevao
L. Karl
Spain
Brazil
Portugal
Germany
Mexico
Belgium
K. Paez
I. Mbaye
G. Mora
L. Vuskovic
R. Mora
N. De Cat
Senegal
Ecuador
Croatia
Piala Dunia benar-benar sudah di depan mata. Oleh karena itu, Voetbalzone mempersembahkan nama-nama para pemain berbakat yang berpotensi bersinar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Pelé dan Kylian Mbappé adalah satu-satunya remaja yang pernah mencetak gol di final Piala Dunia. Namun, banyak pemain lain, mulai dari Michael Owen hingga Lionel Messi, telah bersinar di panggung dunia saat usianya belum genap 20 tahun.

Siapa yang bisa mengikuti jejak mereka di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada? Voetbalzonetelah memilih 10 pemain dari daftarNXGN 2026 yang mungkin akan mendapat kesempatan untuk benar-benar menorehkan nama mereka musim panas ini.

    Lamine Yamal (Spanyol)

    Lamine Yamal bukan hanya remaja paling menonjol di Piala Dunia musim panas ini. Kemungkinan besar ia juga akan menjadi pemainpaling menonjol di Amerika Utara, begitu berbakatnya pemain sayap FC Barcelona dan Spanyol ini. Sejak ia melakukan debut internasionalnya pada usia 16 tahun dengan mencetak gol yang memukau melawan Georgia, Yamal telah menjadi andalan dalam skuad pelatih nasional Luis de la Fuente.

    Yamal telah membuktikan bahwa ia tidak gentar bermain di turnamen besar, karena ia tampil gemilang di EURO 2024 saat La Roja menjuarai turnamen di Jerman. Gol pembuka Yamal melawan Prancis di semifinal adalah sebuah karya seni sejati, dan performa gemilangnya di klub sejak saat itu mengisyaratkan bahwa hal serupa mungkin akan terulang, kini ia berharap bisa memenangkan Piala Dunia pada 13 Juli, hanya enam hari setelah ia genap berusia sembilan belas tahun.

    Pau Cubarsí (Spanyol)

    Namun, Yamal mungkin bukan satu-satunya remaja dalam skuad Spanyol. Pau Cubarsí menjadi starter dalam empat dari enam pertandingan kualifikasi Piala Dunia Spanyol pada akhir 2025 dan tampaknya akan menjadi andalan dalam rencana De la Fuente, setelah secara mengejutkan tidak masuk dalam skuad Spanyol untuk Kejuaraan Eropa 2024 yang sukses.

    Pemain berusia 19 tahun ini telah menjadi pilar utama Barcelona asuhan Hansi Flick selama lebih dari dua tahun, di mana ketenangan Cubarsí saat menguasai bola dan kemampuan passing-nya selaras dengan insting bertahan yang dimilikinya yang berada di level tinggi. Kini ada peluang baginya untuk membentuk duet yang sangat berbakat di lini belakang bersama Dean Huijsen dari Real Madrid.

    Estêvão (Brasil)

    Selain Yamal, Estêvão adalah pemain remaja debutan yang paling dinantikan banyak orang selama Piala Dunia. Pemain sayap Chelsea ini telah menampilkan sejumlah momen magis selama musim pertamanya di sepak bola Eropa, yang membuatnya berhasil merebut posisi starter di tim nasional Brasil menjelang akhir tahun 2025.

    Estêvão mencetak lima gol dalam empat penampilannya sebagai starter untuk tim asuhan pelatih Carlo Ancelotti antara September dan November, sehingga ia berada dalam posisi yang kuat di tengah persaingan sengit untuk posisi di lini serang Seleção. Ia tidak masuk dalam skuad untuk pertandingan persahabatan pada bulan Maret karena masalah cedera ringan yang mengganggunya dalam beberapa pekan terakhir. Namun, pemain berusia 18 tahun ini diharapkan sudah pulih sepenuhnya pada musim panas ini untuk memberikan dampak nyata bagi tim juara dunia lima kali tersebut.

    Kendry Páez (Ekuador)

    Di belahan Amerika Selatan lainnya, gelandang Ekuador Kendry Páez merupakan salah satu pemain remaja paling berpengalaman dalam pertandingan internasional yang akan tampil musim panas ini. Pemain muda Chelsea yang saat ini dipinjamkan ke River Plate ini telah diprediksi sebagai calon bintang Piala Dunia sejak 2023, saat ia melakukan debut internasionalnya pada usia enam belas tahun.

    Beberapa minggu kemudian, Páez menjadi pemain termuda yang pernah mencetak gol dalam kualifikasi CONMEBOL untuk Piala Dunia, tetapi sejak Copa América 2024, ia lebih sering diturunkan sebagai pemain pengganti di level internasional. Itu tidak berarti bahwa pemain berusia delapan belas tahun ini tidak dapat membuat kesan besar di Amerika Utara. Páez memiliki cukup keajaiban di kakinya untuk menarik perhatian salah satu tim underdog di turnamen ini.

    Ibrahim Mbaye (Senegal)

    Mungkin lebih dari sebelumnya, sejumlah pemain kini dihadapkan pada pilihan terkait loyalitas internasional mereka. Banyak calon peserta Piala Dunia yang berada di ambang mewakili negara-negara yang mungkin tak pernah mereka bayangkan untuk diperjuangkan saat masih muda. Ibrahim Mbaye, misalnya, bermain untuk Prancis di semua level hingga tim U-20 selama masa mudanya, namun pada November lalu ia memutuskan untuk menerima undangan dari Senegal.

    Penyerang sayap berusia delapan belas tahun ini mencetak gol pada penampilan keduanya bersama Les Lions de Teranga dan dengan demikian menjadi pencetak gol termuda sepanjang sejarah negara Afrika Barat tersebut. Selanjutnya, ia memainkan peran penting dalam perjalanan menuju final Piala Afrika, di mana ia mencetak satu gol dan memberikan dua assist. Penyerang Paris Saint-Germain ini pun yakin bahwa ia dapat meninggalkan jejak di turnamen besar keduanya pada tahun 2026.

    Gilberto Mora (Meksiko)

    Sebagai salah satu tuan rumah, Meksiko sudah lama berada di bawah tekanan besar selama Piala Dunia, bahkan sebelum mereka tersingkir di babak penyisihan grup pada 2022. El Tri kini sedang mencari pahlawan baru, dan semua harapan kini bertumpu sepenuhnya pada Gilberto Mora.

    Gelandang berusia tujuh belas tahun yang dijuluki 'Pedri Meksiko' ini dilemparkan ke dalam pertarungan pada babak gugur Gold Cup 2025, dan pada akhirnya ia memainkan peran kunci saat tim asuhan pelatih nasional Javier Aguirre berhasil merebut gelar juara. Hal ini menjadikan Mora pemain termuda yang pernah memenangkan turnamen internasional besar, sekaligus memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Yamal setahun sebelumnya. Akibat cedera, bintang Club Tijuana ini absen sejak Januari, namun keyakinan semakin tumbuh bahwa Mora akan kembali bugar sebelum Meksiko memulai Piala Dunia pada 11 Juni.

    Luka Vuskovic (Kroasia)

    Musim panas ini, para pemain veteran Kroasia kembali akan menjadi sorotan, dengan Luka Modrić yang berusia 40 tahun sebagai ikon utama dalam Piala Dunia kelima sepanjang karier gemilangnya. Namun di balik nama-nama terkenal ini, muncul generasi baru talenta, di mana Luka Vuskovic tak diragukan lagi merupakan salah satu pemain paling menjanjikan. Semua ini terjadi setelah musim di mana ia menonjol sebagai salah satu bek tengah muda paling menjanjikan di Eropa.

    Pemain yang dipinjamkan oleh Tottenham Hotspur ini tampil gemilang selama masa pinjamannya di Hamburger SV, yang menarik minat Barcelona, sementara ia memainkan dua pertandingan internasional pertamanya selama kualifikasi Piala Dunia. Vuskovic yang baru berusia sembilan belas tahun ini bukan hanya bek top, tetapi juga ancaman nyata saat tendangan bebas. Ia bahkan berpotensi menjadi starter di tim asuhan pelatih nasional Zlatko Dalic musim panas ini, mengingat Josko Gvardiol sedang dalam perlombaan melawan waktu untuk memastikan kebugarannya menjelang Piala Dunia.

    Lennart Karl (Jerman)

    Meskipun semua pemain yang disebutkan di atas sudah memiliki pengalaman internasional pada awal tahun 2026, ada beberapa pemain muda yang baru saja siap untuk benar-benar menonjol. Yang paling menarik dari 'kejutan' ini adalah Lennart Karl, yang menjalani musim penampilan gemilang bersama Bayern München, di mana ia telah mencetak delapan gol dan enam assist di semua kompetisi. Meskipun ia harus bersaing untuk mendapatkan waktu bermain dengan kandidat Ballon d'Or, Michael Olise dan Luis Díaz.

    Gelandang serang berusia delapan belas tahun ini baru melakukan debutnya bersama timnas Jerman U-21 pada bulan November. Namun, Karl memiliki potensi untuk membuat perbedaan bagi timnas Jerman yang sangat membutuhkan kreativitas tambahan sejak Kejuaraan Eropa.

    Rodrigo Mora (Portugal)

    Rodrigo Mora sudah memiliki medali internasional atas namanya, karena ia menjadi bagian dari skuad Portugal yang memenangkan final UEFA Nations League pada 2025. Namun, gelandang serang FC Porto ini tidak diturunkan dan diabaikan oleh pelatih nasional Roberto Martínez selama sisa tahun itu.

    Setelah menolak tawaran transfer menggiurkan ke Arab Saudi pada bulan Agustus, Mora belum sepenuhnya mampu meniru performa luar biasa yang ia tunjukkan selama musim terobosannya di Portugal. Namun, gelandang serang berusia delapan belas tahun ini tetap menjadi salah satu talenta terbesar di Eropa dan terpilih masuk dalam skuad Portugal untuk pertandingan persahabatan melawan Meksiko dan Amerika Serikat. Piala Dunia pun menjadi target utama bagi Mora.

    Nathan De Cat (Belgia)

    Pada November lalu, Nathan De Cat masih bermain di Piala Dunia U-17 di Qatar. Namun kini, gelandang tersebut memiliki peluang nyata untuk terlibat dalam level tertinggi musim panas ini, setelah untuk pertama kalinya dipanggil ke tim nasional Belgia.

    Bintang Anderlecht, yang secara alami berposisi sebagai gelandang bertahan, telah meningkatkan permainannya ke level yang lebih tinggi dalam beberapa pekan terakhir setelah ditempatkan sebagai nomor 10. Klub-klub seperti Bayern München dan Borussia Dortmund kini bersiap untuk mengajukan tawaran pada musim panas. Nilai pasarnya tentu saja akan terus meningkat jika ia berhasil masuk dalam skuad yang dipimpin pelatih Rudi Garcia untuk Piala Dunia.