Musim panas ini, para pemain veteran Kroasia kembali akan menjadi sorotan, dengan Luka Modrić yang berusia 40 tahun sebagai ikon utama dalam Piala Dunia kelima sepanjang karier gemilangnya. Namun di balik nama-nama terkenal ini, muncul generasi baru talenta, di mana Luka Vuskovic tak diragukan lagi merupakan salah satu pemain paling menjanjikan. Semua ini terjadi setelah musim di mana ia menonjol sebagai salah satu bek tengah muda paling menjanjikan di Eropa.
Pemain yang dipinjamkan oleh Tottenham Hotspur ini tampil gemilang selama masa pinjamannya di Hamburger SV, yang menarik minat Barcelona, sementara ia memainkan dua pertandingan internasional pertamanya selama kualifikasi Piala Dunia. Vuskovic yang baru berusia sembilan belas tahun ini bukan hanya bek top, tetapi juga ancaman nyata saat tendangan bebas. Ia bahkan berpotensi menjadi starter di tim asuhan pelatih nasional Zlatko Dalic musim panas ini, mengingat Josko Gvardiol sedang dalam perlombaan melawan waktu untuk memastikan kebugarannya menjelang Piala Dunia.