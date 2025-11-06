AFP
Bintang Barcelona Lamine Yamal Punya Ibu Tiri, Usianya Cuma LIMA TAHUN Lebih Tua Darinya!
Ayah Yamal umumkan pertunangan
Mounir Nasraoui, ayah wonderkid Barcelona Lamine Yamal, membagikan kabar bahagia kepada 1,3 juta pengikutnya di Instagram. Ia mengunggah foto bersama Khristina disertai emoji hati hitam dan cincin, simbol pertunangan mereka. Sosok Khristina sendiri sudah beberapa kali muncul di akun Instagram sang ayah, yang menggunakan nama pengguna @hustle_hard_304.
Yamal akhiri hubungan dengan Nicki Nicole
Sementara kisah cinta sang ayah sedang berjalan manis, kehidupan pribadi Yamal justru berlawanan arah. Winger 18 tahun asal Spanyol itu dikabarkan baru saja berpisah dengan penyanyi asal Argentina, Nicki Nicole—yang notabene berusia dua tahun lebih tua dari tunangan ayahnya. Yamal dan Nicole sempat 'go public' pada musim panas lalu, namun hubungan keduanya kini kandas. Sementara itu, ibu Yamal, Sheila Ebana, diketahui telah berpisah dari Nasraoui sejak tahun 2010.
- Getty Images Sport
Yamal segera punya manajer baru di Barcelona?
Di luar urusan pribadi, muncul laporan bahwa pelatih Barcelona, Hansi Flick, berencana meninggalkan klub pada akhir musim ini. Menurut kabar, keputusan itu sebagian dipengaruhi oleh situasi internal tim, termasuk perlakuan istimewa yang diberikan klub kepada Yamal dan sikap bandel sang pemain di luar lapangan.
Selanjutnya buat Yamal & Barcelona
Meski rumor di luar lapangan terus berembus, Yamal tetap menjadi andalan Barcelona. Seperti saat tampil gemilang dalam kemenangan 3-1 atas Elche akhir pekan lalu, winger muda itu akan kembali diandalkan ketika Blaugrana bertandang ke markas Club Brugge di Liga Champions, Kamis (6/11). Yamal memang masuk papan skor, tapi Barca harus puas berbagi poin setelah diimbangi raksasa Belgia itu 3-3.
Iklan