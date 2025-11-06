Bintang Barcelona Lamine Yamal Punya Ibu Tiri, Usianya Cuma LIMA TAHUN Lebih Tua Darinya!

Ayah Lamine Yamal mengumumkan pertunangan dengan seorang wanita yang hanya berusia lima tahun lebih tua dari putranya yang berusia 18 tahun. Mounir Nasraoui, 35 tahun, dikabarkan telah menjalin hubungan dengan perempuan bernama Khristina yang kini berusia 23 tahun. Mereka tampaknya telah memutuskan untuk melangkah ke jenjang berikutnya. Artinya, sang wonderkid Barcelona akan segera memiliki ibu tiri yang sangat muda.