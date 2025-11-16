"Lamine Yamal Terancam TINGGALKAN Barcelona" - Penasihat Teknik PSSI Buka-Bukaan Susahnya Pertahankan Sang Wonderkid

Jordi Cruyff berperan besar dalam memastikan talenta muda itu tetap di Camp Nou. Putra legenda Barca dan Belanda Johan Cruyff itu bekerja erat dengan Yamal dan keluarganya ketika ia menjabat sebagai direktur olahraga klub. Ia tahu bahwa Yamal akan menjadi sebuah permata bagi Barca yang tentunya diincar berbagai klub rival.

Menangkis minat-minat tersebut tidaklah mudah. Pria yang kini menjabat Penasihat Teknis PSSI itu menggambarkan situasinya kepada SPORT: “Saat itu ada ancaman Lamine Yamal meninggalkan Barcelona. Kami menunda debutnya sampai merasa semuanya aman. Dia luar biasa. Untuk menjaganya, sekarang itu tugas klub. Saya sudah tidak di dalam lagi.”

Cruyff sebelumnya juga mengungkap kepada Movistar Plus bahwa debut Yamal sebenarnya bisa datang jauh lebih cepat andai klub menuruti kemauan tim kepelatihan: “Pertama kali dia ikut latihan [bersama tim utama], lima menit kemudian pelatih, waktu itu Xavi, menatap kami dan berkata, ‘anak ini istimewa’. Saya ingin memberinya debut lebih cepat, tapi saat itu kami belum punya kontrak yang mengikat, jadi kami harus memastikan dulu bahwa ia akan menjadi milik kami untuk waktu yang lama. Bahkan para veteran pun langsung tahu dia sesuatu yang spesial, sangat sulit ditemukan.”