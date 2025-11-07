"Bohong Semua Itu" - Lamine Yamal Tanggapi Rumor Miring Dirinya Usai Selamatkan Barcelona Di Liga Champions

Kendati Yamal nampak sudah kembali ke performa terbaiknya, bos Barca Hansi Flick menegaskan bahwa ia masih perlu dikelola dengan hati-hati.

“Saya senang Lamine bisa bermain di level ini lagi,” kata Flick. “Tapi seperti yang saya katakan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi pekan depan. Yang terpenting adalah dia mengelola situasi yang ada karena itu tidak mudah. Dia harus fokus pada apa yang harus dia lakukan, bagaimana dia harus berlatih, juga fokus pada perawatan diri. Kalau dikelola dengan baik, mudah-mudahan bisa sembuh sepenuhnya. Tapi sulit menentukan kapan [akan sembuh] dengan kondisi seperti ini."

Dihujani ejekan dan sorakan dari suporter Club Brugge, Yamal mengaku tidak terusik. Baginya, itu justru bukti bahwa ia dianggap berbahaya.

“Itu bukan kebetulan,” ujarnya. “Kalau pemain lain yang main, mereka tidak akan dicemooh. Mereka menyoraki saya karena tahu saya bermain baik. Sekarang ejekan itu mulai berkurang, artinya saya sudah melakukan pekerjaan saya dengan benar. Saya tidak terganggu sama sekali.”