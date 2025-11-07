Getty
"Bohong Semua Itu" - Lamine Yamal Tanggapi Rumor Miring Dirinya Usai Selamatkan Barcelona Di Liga Champions
Enam gol tercipta, Yamal jadi penyelamat Barcelona
Barcelona bertandang ke Belgia untuk laga Liga Champions, dengan Lamine Yamal kembali dipercaya Hansi Flick sebagai starter. Ia tampil apik melawan Club Brugge dalam laga yang berakhir 3-3, di mana sang juara bertahan La Liga tak mampu mendapatkan keunggulan di sepanjang pertandingan.
Yamal berperan besar menjaga asa timnya lewat gol indah yang menambah koleksi catatan impresifnya musim ini. Wonderkid 18 tahun itu tampil fokus dan penuh energi, berbeda jauh dari spekulasi belakangan soal kebugaran dan kehidupan pribadinya.
Yamal tanggapi rumor kena mental
Sebelumnya, Yamal sempat absen tujuh pertandingan untuk Barcelona dan timnas Spanyol akibat cedera pubalgia, meski akhirnya tak perlu menjalani operasi. Di luar lapangan, ia juga baru berpisah dengan kekasihnya, penyanyi asal Argentina, Nicki Nicole. Situasi itu memicu banyak spekulasi soal kondisi emosionalnya.
Kendati demikian, sang pemain menegaskan bahwa semua kabar tersebut tidak benar.
Yamal menjawab kepada media ketika ditanya bagaimana perasaannya setelah pulih dari cedera dan melihat rumor tentang kesehatan mentalnya: “Saya baik-baik saja, sangat tenang."
“Banyak yang membahas cedera pangkal paha saya, bilang saya sedih, atau cedera saya parah; bohong semua itu. Saya tetap seperti biasa, sangat bahagia, fokus pada pekerjaan, dan berusaha kembali bermain di level ini, level yang menurut saya terbaik dan paling saya nikmati.”
Tetap fokus meski dihujani ejekan
Kendati Yamal nampak sudah kembali ke performa terbaiknya, bos Barca Hansi Flick menegaskan bahwa ia masih perlu dikelola dengan hati-hati.
“Saya senang Lamine bisa bermain di level ini lagi,” kata Flick. “Tapi seperti yang saya katakan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi pekan depan. Yang terpenting adalah dia mengelola situasi yang ada karena itu tidak mudah. Dia harus fokus pada apa yang harus dia lakukan, bagaimana dia harus berlatih, juga fokus pada perawatan diri. Kalau dikelola dengan baik, mudah-mudahan bisa sembuh sepenuhnya. Tapi sulit menentukan kapan [akan sembuh] dengan kondisi seperti ini."
Dihujani ejekan dan sorakan dari suporter Club Brugge, Yamal mengaku tidak terusik. Baginya, itu justru bukti bahwa ia dianggap berbahaya.
“Itu bukan kebetulan,” ujarnya. “Kalau pemain lain yang main, mereka tidak akan dicemooh. Mereka menyoraki saya karena tahu saya bermain baik. Sekarang ejekan itu mulai berkurang, artinya saya sudah melakukan pekerjaan saya dengan benar. Saya tidak terganggu sama sekali.”
Berikutnya untuk Yamal & Barcelona
Menutup pembicaraan, Yamal menyoroti drama enam gol tersebut.
“Ini tempat yang sulit untuk menang,” ujarnya. “Kami adalah Barca dan harus selalu menang, tapi sekarang fokus kami beralih ke laga La Liga berikutnya. Kami tahu mereka tim yang kuat, terutama di kandang. Sulit menang jika kebobolan tiga gol, dan itu yang harus kami perbaiki.”
Barcelona kini berada di posisi kedua klasemen La Liga, di bawah Real Madrid. Senin (10/11) nanti, mereka akan melawat ke markas Celta Vigo sebelum memasuki jeda internasional—laga yang menjadi kesempatan bagi Yamal untuk kembali membuktikan ketenangan dan kedewasaannya di tengah sorotan.
