Lamine Yamal atau Vinicius Junior? Legenda Barcelona dan Brasil, Romano, memilih salah satunya
Bagaimana Vinicius dan Yamal mendadak mencuri perhatian
Vinicius adalah bintang muda yang menarik perhatian dari ibu kota Spanyol setelah tampil gemilang di level senior bersama Flamengo di negaranya. Setelah awal yang lambat di Bernabeu, musim 2021-22 terbukti menjadi musim terobosan baginya.
Real Madrid memenangkan gelar La Liga dan Liga Champions musim itu, dengan Vini mencetak 22 gol di semua kompetisi. Ia telah menembus batas 20 gol dalam empat musim berturut-turut dan tetap berada di jalur untuk memperpanjang rekor tersebut menjadi lima musim pada 2025-26.
Yamal telah mencapai prestasi tersebut pada musim ini, untuk pertama kalinya dalam kariernya, dengan mencetak 21 gol untuk Barcelona. Ia membawa timnya berada di jalur untuk meraih berbagai gelar bergengsi - baik di level domestik maupun kontinental.
Yamal vs Vinicius: Romario mengungkapkan pilihannya
Setelah melakukan debutnya pada usia 15 tahun, wonderkid asal Spanyol ini kini berusia 18 tahun dan menjadi pemilik bangga jersey nomor 10 milik Lionel Messi di Camp Nou. Ia dianggap sebagai calon peraih Ballon d’Or berkali-kali di masa depan, dengan legenda abadi Messi dan Ronaldo bersiap untuk menyerahkan mahkota mereka masing-masing kepada sang pemain muda.
Romario adalah penggemar berat wonderkid remaja ini dan menilai dia lebih tinggi daripada rekan senegaranya yang akan memimpin Brasil dalam perburuan gelar Piala Dunia musim panas ini. Ikon Blaugrana Romario mengatakan kepada saluran YouTube Iker Casillas: “Antara Vinicius dan Lamine, saya akan memilih Lamine.
“Saya sangat menyukai Yamal; dia adalah salah satu pemain paling berbakat dari generasi muda baru dalam sepak bola dunia. Saya yakin dia bisa memiliki karier yang luar biasa. Terutama karena dia bermain untuk klub besar, rekan-rekan setimnya sangat menghormatinya, mereka tahu dia bisa membuat perbedaan di lapangan, tekniknya luar biasa, dan selain itu, dia tahu cara mencetak gol.”
Yamal memimpin generasi baru pemburu gelar Barcelona
Selama tiga tahun terakhir, Yamal telah menjadi pemimpin masa kini dan masa depan di Camp Nou. Ia membuktikan diri sebagai pewaris alami takhta Messi, dengan masih banyak potensi yang bisa digali dalam permainannya.
Ia diharapkan dapat membawa Barca bersaing memperebutkan lebih banyak trofi di dalam dan luar negeri - sambil membangun kesuksesan setelah meraih gelar Kejuaraan Eropa bersama Spanyol - dan berpotensi mengikuti jejak gemilang Romario, Messi, serta para legenda Blaugrana yang mendahuluinya.
Mantan striker Brasil Romario menambahkan mengenai arah yang ditempuh Barcelona: “Setelah generasi saya, tim-tim hebat datang dan pergi. Generasi Messi, [Luis] Suarez, Neymar... dan kini Barcelona ini,
secara teknis, saya rasa tidak berada di level yang sama dengan era Messi atau saya, tapi mereka memiliki tiga pemain yang membuat perbedaan besar: Yamal, dan Raphinha. Ini adalah tim yang memiliki segala yang dibutuhkan untuk meraih kemenangan besar dan memenangkan Liga Champions.”
Jadwal pertandingan Barcelona: Ujian di La Liga dan Liga Champions
Barcelona, yang unggul empat poin atas Vinicius dan Real Madrid di puncak klasemen La Liga, akan kembali beraksi pada 4 April saat bertandang ke markas Atlético Madrid. Mereka akan menghadapi Rojoblancos dalam tiga dari empat laga berikutnya, setelah juga harus berhadapan dengan tim asuhan Diego Simeone di perempat final Liga Champions.