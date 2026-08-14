LAFC perkuat lini serang dengan transfer permanen untuk penyerang Bayern Munich

Jajaran petinggi LAFC meyakini mantan pemain internasional muda Jerman itu akan membawa elemen segar dan dinamis ke lini serang mereka saat bersaing di berbagai ajang.

Dalam pernyataan resmi klub, presiden operasi sepakbola LAFC John Thorrington menyambut antusias kedatangan pemain baru tersebut: "Armindo adalah pemain muda menarik yang kemampuan teknis, kecepatan, dan ketajamannya dalam menyerang akan menambah dimensi lain pada serangan kami.

"Di usia muda, ia sudah mendapatkan pengalaman berharga di salah satu lingkungan sepakbola terbaik di dunia dan secara konsisten menunjukkan kualitas yang kami hargai dari para pemain kami.

"Kami gembira menyambut Armindo di Los Angeles dan percaya ia akan memainkan peran penting dalam upaya kami meraih gelar juara."