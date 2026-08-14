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LAFC perkuat lini serang dengan transfer permanen untuk penyerang Bayern Munich
Sieb bergabung dengan LAFC secara permanen
Klub MLS LAFC secara resmi telah menuntaskan transfer permanen penyerang berusia 23 tahun, Sieb, dari raksasa Bundesliga Bayern. Penyerang Jerman itu menandatangani kontrak hingga musim 2028-29, yang mencakup opsi klub untuk 2029-30. Sebelum pindah ke Amerika Serikat, Sieb menghabiskan dua musim terakhir sebagai pemain pinjaman di Mainz, dengan catatan lima gol dan tiga assist dalam 62 penampilan di semua kompetisi.
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Kedatangan baru meningkatkan ambisi
Jajaran petinggi LAFC meyakini mantan pemain internasional muda Jerman itu akan membawa elemen segar dan dinamis ke lini serang mereka saat bersaing di berbagai ajang.
Dalam pernyataan resmi klub, presiden operasi sepakbola LAFC John Thorrington menyambut antusias kedatangan pemain baru tersebut: "Armindo adalah pemain muda menarik yang kemampuan teknis, kecepatan, dan ketajamannya dalam menyerang akan menambah dimensi lain pada serangan kami.
"Di usia muda, ia sudah mendapatkan pengalaman berharga di salah satu lingkungan sepakbola terbaik di dunia dan secara konsisten menunjukkan kualitas yang kami hargai dari para pemain kami.
"Kami gembira menyambut Armindo di Los Angeles dan percaya ia akan memainkan peran penting dalam upaya kami meraih gelar juara."
Wawasan mendalam yang berguna di berbagai kompetisi
Catatan Sieb di Jerman juga mencakup periode yang produktif bersama Greuther Furth di 2. Bundesliga, ketika ia membukukan 17 gol dan empat assist dalam 66 pertandingan. Di level internasional, penyerang serbabisa itu telah mewakili Jerman dari level U16 hingga U21. Pengalaman Eropa tersebut memberikan kedalaman skuad yang berharga bagi LAFC, yang saat ini berada di posisi kedua Wilayah Barat MLS dengan 34 poin dari 19 pertandingan.
- Getty Images Sport
Perburuan fase gugur jadi sorotan
LAFC kini mengalihkan fokus penuh mereka untuk mengamankan tempat di babak gugur Piala Leagues 2026 setelah mengoleksi tujuh poin dari tiga laga fase grup. Tim asuhan Marc Dos Santos menunggu hasil pertandingan antara Austin FC dan Chicago Fire FC untuk menentukan apakah mereka lolos ke babak berikutnya. Kedatangan Sieb diharapkan bisa memberi dorongan instan bagi lini depan mereka di tengah padatnya rangkaian laga piala dan upaya berkelanjutan untuk merebut posisi puncak di Wilayah Barat MLS.
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