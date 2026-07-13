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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

La Russa: "Bastoni itu tangguh, dan lawan serta penonton mengincarnya untuk mengacaukannya"

Inter
Serie A

Ketua Senat membicarakan Inter, Tim Nasional, dan Piala Dunia

Ignazio La Russa, Ketua Senat, menjadi tamu dalam acara 'Politica nel Pallone' di Rai GrParlamento untuk membicarakan tim kesayangannya, Inter, serta topik-topik sepak bola lainnya.


"Inter sangat mirip dengan tim tahun lalu; saat ini hampir hanya kipernya saja yang berganti. Kita tunggu saja perkembangan mengenai bek kanan, yang situasinya masih belum jelas, tapi juga menenangkan mengetahui bahwa fondasi timnya tidak berubah. Saya sangat penasaran melihat Stankovic, putra seorang legenda Inter; kita lihat saja apakah dia dipertahankan, tapi saya harap demikian," lapor ANSA.


“Bagaimana situasi Bastoni? Menurut saya, jika seseorang hebat, lawan dan penonton pun akan menargetkannya untuk mengganggunya. Saran saya,” kata La Russa, “adalah agar dia mengabaikan hal-hal seperti itu, dan dia akan kembali menjadi sang juara yang kita semua kenal.”


  • La Russa juga berbicara tentang Tim Nasional dan pelatih kepala berikutnya: "Roberto Mancini lebih baik daripada yang lain. Yang penting jangan sampai levelnya menurun; mari kita pertahankan levelnya bersama Mancini dan mungkin juga Antonio Conte, yang menurut saya lebih cocok sebagai pelatih klub."


    Mengenai Piala Dunia, seperti dilaporkan ANSA: “Saya berharap Argentina yang menang; saya selalu mendukung mereka saat Italia tidak ikut bertanding. Tapi bukan karena Lautaro Martinez bermain di sana, melainkan karena ada banyak sekali orang Italia di negara itu. Saya sempat bertaruh pada Norwegia, tapi mereka tersingkir oleh Inggris dan saya rasa ada ketidakadilan terhadap mereka.”


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