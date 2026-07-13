La Russa: "Bastoni itu tangguh, dan lawan serta penonton mengincarnya untuk mengacaukannya"

Ignazio La Russa, Ketua Senat, menjadi tamu dalam acara 'Politica nel Pallone' di Rai GrParlamento untuk membicarakan tim kesayangannya, Inter, serta topik-topik sepak bola lainnya.





"Inter sangat mirip dengan tim tahun lalu; saat ini hampir hanya kipernya saja yang berganti. Kita tunggu saja perkembangan mengenai bek kanan, yang situasinya masih belum jelas, tapi juga menenangkan mengetahui bahwa fondasi timnya tidak berubah. Saya sangat penasaran melihat Stankovic, putra seorang legenda Inter; kita lihat saja apakah dia dipertahankan, tapi saya harap demikian," lapor ANSA.





“Bagaimana situasi Bastoni? Menurut saya, jika seseorang hebat, lawan dan penonton pun akan menargetkannya untuk mengganggunya. Saran saya,” kata La Russa, “adalah agar dia mengabaikan hal-hal seperti itu, dan dia akan kembali menjadi sang juara yang kita semua kenal.”



