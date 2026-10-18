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Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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La Cartuja melepas kreativitasnya: Ez Abde menuju versi terbaiknya

Real Betis vs Barcelona
Real Betis
Barcelona
LaLiga
A. Ezzalzouli
Spanyol
Maroko

Singa Atlas memanaskan persaingan pencetak gol di tim Andalusia

Setelah bayang-bayang cedera yang menjauhkannya menjelang keikutsertaan di Piala Dunia 2026, Abdessamad Ezzalzouli kembali membuktikan bahwa dirinya adalah pilar utama lini serang Real Betis.

Winger Maroko itu tak hanya mencetak gol keempatnya musim ini dalam laga penuh kontroversi melawan Barcelona, tetapi juga meruntuhkan keraguan dengan menjadi pencetak gol terbanyak tunggal di timnya, sekaligus menegaskan pemulihan totalnya seiring kembalinya versi istimewa dirinya yang memukau Eropa musim lalu.

  • Comeback yang mengharukan: Ez Abde kembali ke versi terbaiknya

    Jurnalis Spanyol Aitor Torvisco, dalam laporannya di situs Estadio Deportivo yang mengkhususkan diri pada berita klub-klub Andalusia, mengatakan bahwa winger asal Maroko itu kembali menampilkan versi istimewanya yang ia tunjukkan di akhir musim lalu, di depan lebih dari 66.924 penonton di Stadion "La Cartuja".

    Seandainya tidak mengalami cedera terkilir pada lutut, bintang Maroko itu akan tampil di Piala Dunia, namun ia kehilangan momen-momen tersebut sehingga terpaksa memulai musim 2026-2027 secara bertahap.

    Dan dengan gol ini ke gawang Barcelona, pemain bernomor punggung 10 itu kembali mengambil perannya sebagai elemen pembeda di dalam tim.

    Ia menegaskan, "Dengan pencapaian ini, Ez Abde menempati posisi teratas daftar pencetak gol Real Betis musim ini sendirian, melampaui Marc Bartra, Isco Alarcon, dan Cucho Hernandez, yang masing-masing mengoleksi 3 gol di seluruh kompetisi."

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  • Rahasia La Cartuja: Ez Abde di puncak daftar pencetak gol Betis

    Torvisco menyoroti dorongan moral yang didapat Abdessamad Ezzalzouli dari suporter Real Betis di Stadion La Cartuja, dan itulah rahasia di balik lonjakan produktivitas golnya, karena keempat golnya musim ini tercipta di stadion yang sama, baik di Liga Spanyol maupun Liga Champions.

    Ezzalzouli membuka torehan golnya musim ini saat menghadapi Getafe pada 17 September, ketika ia memberi kemenangan bagi tim besutan Manuel Pellegrini atas Getafe (1-0).

    Ia kembali mencetak gol begitu kompetisi Liga Spanyol bergulir kembali, dengan ikut berkontribusi dalam kemenangan besar atas Osasuna (5-2).

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    Rangkaian ini berlanjut dengan sebuah gol menakjubkan ke gawang Porto (3-2) pada pekan kedua fase liga Liga Champions.

    Bintang Betis itu memuncaki segala kerja kerasnya dengan gol pada Sabtu kemarin ke gawang Barcelona, ketika ia memperkecil ketertinggalan menjadi 3-2 sebelum laga berakhir 5-2 untuk tim Catalan tersebut.

    Ezzalzouli juga mempertahankan ketajamannya selama jeda internasional, saat ia mencetak gol dari titik penalti bagi timnas Maroko dalam hasil imbang melawan Mali (1-1) pada 4 Oktober.

    Ketajaman ini datang setelah pemain berusia 24 tahun yang berasal dari kota Beni Mellal itu mencatatkan angka ofensif terbaik dalam kariernya pada musim 2025-2026 dengan 15 gol dan 13 assist.

    Sebelumnya, pada musim 2024-2025 (9 gol dan 5 assist), dan pada musim 2023-2024 yang menjadi musim debutnya bersama Betis: 5 gol tanpa assist, setelah periode peminjaman yang sukses bersama Osasuna pada musim 2022-2023 di mana ia mencetak 6 gol dan membuat dua assist.

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