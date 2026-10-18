Torvisco menyoroti dorongan moral yang didapat Abdessamad Ezzalzouli dari suporter Real Betis di Stadion La Cartuja, dan itulah rahasia di balik lonjakan produktivitas golnya, karena keempat golnya musim ini tercipta di stadion yang sama, baik di Liga Spanyol maupun Liga Champions.

Ezzalzouli membuka torehan golnya musim ini saat menghadapi Getafe pada 17 September, ketika ia memberi kemenangan bagi tim besutan Manuel Pellegrini atas Getafe (1-0).

Ia kembali mencetak gol begitu kompetisi Liga Spanyol bergulir kembali, dengan ikut berkontribusi dalam kemenangan besar atas Osasuna (5-2).

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Rangkaian ini berlanjut dengan sebuah gol menakjubkan ke gawang Porto (3-2) pada pekan kedua fase liga Liga Champions.

Bintang Betis itu memuncaki segala kerja kerasnya dengan gol pada Sabtu kemarin ke gawang Barcelona, ketika ia memperkecil ketertinggalan menjadi 3-2 sebelum laga berakhir 5-2 untuk tim Catalan tersebut.

Ezzalzouli juga mempertahankan ketajamannya selama jeda internasional, saat ia mencetak gol dari titik penalti bagi timnas Maroko dalam hasil imbang melawan Mali (1-1) pada 4 Oktober.

Ketajaman ini datang setelah pemain berusia 24 tahun yang berasal dari kota Beni Mellal itu mencatatkan angka ofensif terbaik dalam kariernya pada musim 2025-2026 dengan 15 gol dan 13 assist.

Sebelumnya, pada musim 2024-2025 (9 gol dan 5 assist), dan pada musim 2023-2024 yang menjadi musim debutnya bersama Betis: 5 gol tanpa assist, setelah periode peminjaman yang sukses bersama Osasuna pada musim 2022-2023 di mana ia mencetak 6 gol dan membuat dua assist.