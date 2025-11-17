Kylian Mbappe Bertarung Di Pengadilan! Bintang Real Madrid Ini Balik Ke Paris Untuk Tuntut Gaji €55 Juta Yang Belum Dibayarkan PSG

Pertarungan Mbappe dengan PSG telah sedikit menodai reputasinya di Parc des Princes, meskipun ia adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub dengan 235 gol atas namanya. Perselisihan di ibu kota Prancis dimulai selama musim panas 2023 ketika Mbappe menyatakan dengan jelas bahwa ia tidak akan menandatangani perpanjangan kontrak dan bermaksud untuk pergi sebagai agen bebas ketika kontraknya habis.

Dia dicoret untuk awal musim 2023-24, hanya untuk hampir segera dipulihkan setelah satu putaran pertandingan. PSG mempertahankan bahwa Mbappe dimasukkan kembali dalam rencana mereka setelah menyetujui untuk melepaskan sebagian dari dana yang terhutang kepadanya. Pihak Mbappe menyebut klaim tersebut sebagai "fantasi".

Entouragenya mengklaim bahwa tidak ada kesepakatan yang dibuat untuk melepaskan pembayaran tertentu. PSG telah menyebut sikap tersebut sebagai "cerita khayalan", dengan pertemuan dikatakan telah berlangsung selama musim panas 2023. Mbappe terus menuntut pembayaran sebesar €55 juta yang dia yakini sebagai haknya.

Perintah pengadilan untuk membekukan jumlah tersebut di rekening PSG dibatalkan pada 26 Mei 2025. Mbappe telah menarik pengaduannya tentang pelecehan psikologis. Investigasi di sana, bagaimanapun, telah dibuka dan masih berjalan pada musim panas 2025. Mbappe dan PSG terlibat dalam pertempuran hukum di depan otoritas olahraga LFP dan FFF, yang akhirnya menyatakan bahwa mereka tidak dapat memberlakukan keputusan yang mendukung pemain karena sidang awal yang diminta oleh klub di Pengadilan Yudisial Paris. Sidang tersebut seharusnya berlangsung Mei lalu, tetapi telah ditunda tanpa batas waktu.