Kylian Mbappe Bertarung Di Pengadilan! Bintang Real Madrid Ini Balik Ke Paris Untuk Tuntut Gaji €55 Juta Yang Belum Dibayarkan PSG
Hari di pengadilan: Mbappe akan menghadapi PSG dalam sengketa hukum
Sidang tersebut dijadwalkan berlangsung pada 17 November 2025, dengan pemain internasional Prancis Mbappe kembali ke tanah airnya. Kedua pihak di pusat saga yang berlangsung lama dijadwalkan bertemu pada pukul 1 siang waktu setempat.
Sengketa telah dibawa ke pengadilan tenaga kerja Paris meskipun dewan tersebut tidak terbiasa menangani kasus profil tinggi seperti itu. Argumen akan didengar “langsung di ruang sidang” karena tahap “konsiliasi” pendahuluan telah dilewati karena Mbappe “meminta penghilangan klasifikasi kontrak jangka pendeknya menjadi kontrak permanen”.
Apa yang terjadi selanjutnya? Pengacara Paris menjelaskan
Elie Dottelonde, seorang pengacara di bar Paris, telah mengatakan kepada RMC Sport tentang apa yang terjadi selanjutnya: “(Mbappe) adalah penggugat. Dia akan menyampaikan argumennya, yaitu pelanggaran pelaksanaan kontrak kerjanya, lebih khususnya, tidak dibayarnya gaji tiga bulan terakhir dan bonus yang belum dibayar. Tergugat (PSG) harus menjelaskan mengapa, menurut mereka, mereka tidak harus membayar gaji dan bonus yang belum dibayar tersebut. Ini akan menjadi yang pertama dalam sejarah yurisprudensi Tribunal Industri.”Meski Mbappe telah mendapatkan harinya di pengadilan, dilaporkan bahwa keputusan dalam kasus ini tidak akan dibuat selama “beberapa bulan”. Pengacara Mbappe, Delphine Verheyden, menyatakan pada April 2025 bahwa kliennya “bertekad untuk menegakkan hak-haknya, untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk semua pemain lain” yang telah dirugikan oleh klub masing-masing.
Bagaimana perselisihan Mbappe dengan PSG dimulai
Pertarungan Mbappe dengan PSG telah sedikit menodai reputasinya di Parc des Princes, meskipun ia adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub dengan 235 gol atas namanya. Perselisihan di ibu kota Prancis dimulai selama musim panas 2023 ketika Mbappe menyatakan dengan jelas bahwa ia tidak akan menandatangani perpanjangan kontrak dan bermaksud untuk pergi sebagai agen bebas ketika kontraknya habis.
Dia dicoret untuk awal musim 2023-24, hanya untuk hampir segera dipulihkan setelah satu putaran pertandingan. PSG mempertahankan bahwa Mbappe dimasukkan kembali dalam rencana mereka setelah menyetujui untuk melepaskan sebagian dari dana yang terhutang kepadanya. Pihak Mbappe menyebut klaim tersebut sebagai "fantasi".
Entouragenya mengklaim bahwa tidak ada kesepakatan yang dibuat untuk melepaskan pembayaran tertentu. PSG telah menyebut sikap tersebut sebagai "cerita khayalan", dengan pertemuan dikatakan telah berlangsung selama musim panas 2023. Mbappe terus menuntut pembayaran sebesar €55 juta yang dia yakini sebagai haknya.
Perintah pengadilan untuk membekukan jumlah tersebut di rekening PSG dibatalkan pada 26 Mei 2025. Mbappe telah menarik pengaduannya tentang pelecehan psikologis. Investigasi di sana, bagaimanapun, telah dibuka dan masih berjalan pada musim panas 2025. Mbappe dan PSG terlibat dalam pertempuran hukum di depan otoritas olahraga LFP dan FFF, yang akhirnya menyatakan bahwa mereka tidak dapat memberlakukan keputusan yang mendukung pemain karena sidang awal yang diminta oleh klub di Pengadilan Yudisial Paris. Sidang tersebut seharusnya berlangsung Mei lalu, tetapi telah ditunda tanpa batas waktu.
Mbappe pada 2025/26: Berapa banyak gol yang telah dia cetak & apakah bintang Real itu cedera?
Di lapangan, Mbappe kembali bersinar untuk Prancis dan Real Madrid pada 2025-26. Dia telah mencetak 23 gol dalam 20 penampilan untuk klub dan negara. Setelah mencetak dua gol untuk Prancis melawan Ukraina, saat mereka memastikan tempat di Piala Dunia 2026, dia kini hanya terpaut dua gol dari Olivier Giroud di puncak daftar sepanjang masa Les Bleus.
Mbappe tidak ikut berpartisipasi dalam kemenangan 3-1 atas Azerbaijan setelah dilepas dari skuad Didier Deschamps. Dia dikatakan mengalami peradangan pergelangan kaki, tetapi RMC melaporkan bahwa itu adalah "cedera diplomatik" yang memungkinkan pemain berusia 26 tahun itu kembali ke Spanyol tanpa risiko terkena cedera kebugaran yang lebih serius dalam pertandingan yang tidak memiliki kepentingan apa pun.
