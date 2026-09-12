AFP
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Kylian Mbappe mengungkap hal yang membuatnya takjub tentang Jose Mourinho di Real Madrid
Mbappe terkesan oleh kecerdasan Mourinho
Mbappe mengungkapkan kekagumannya kepada manajer baru Mourinho setelah kepindahannya ke klub Spanyol itu pada musim panas ini. Penyerang internasional Prancis berusia 27 tahun itu menikmati awal yang produktif di bawah pelatih asal Portugal tersebut, dengan mencetak empat gol dalam empat pertandingan Liga.
Dalam beberapa pekan saja bekerja bersama, mantan pemain Paris itu terkesan oleh kecerdasan taktik bos barunya. Mbappe merasa bahwa arahan yang jelas dari pelatih kepala menjadi faktor utama di balik penampilan kuatnya di lapangan.
- Getty Images Sport
Bintang Prancis puji visi jelas Special One
Mbappe dengan cepat menegaskan betapa terkesannya dia dengan kecerdasan Mourinho sejak bergabung dengannya di Madrid. Penyerang itu menjelaskan bahwa kejernihan pemikiran sang manajer telah memberikan kepemimpinan yang sangat penting bagi skuad.
"Tipe manajer seperti apa? Sangat cerdas! Saya terkesan dengan kecerdasan pria itu," kata Mbappe, seperti dikutip oleh MaxiFoot. "Lagi pula, saya tidak terkejut. Anda tidak akan menjadi Jose Mourinho jika tidak seperti itu."
Mengikuti instruksi menjadi kunci untuk start cepat di La Liga
Statistik Mbappe pada awal musim mencerminkan betapa efektifnya kemitraan itu sejauh ini. Setelah mencetak empat gol dalam empat pertandingan La Liga, pemain berusia 27 tahun itu juga mencetak gol saat Real Madrid mengamankan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Liga Champions.
Pemain internasional Prancis itu menambahkan: "Tetapi Anda merasa bahwa dia tahu apa yang dia lakukan dan ke mana dia pergi. Bagi para pemain, penting untuk memiliki arah untuk diikuti. Bersamanya, kami memiliki segalanya untuk melakukan segala sesuatunya dengan baik."
- Getty Images
Penyerang Madrid mengincar kesuksesan berlanjut
Untuk saat ini, Mbappe tetap berada dalam performa puncak saat ia terus menjalankan tuntutan pelatih kepala timnya. Sinergi awal antara pemain internasional Prancis itu dan Mourinho menjadi pertanda baik bagi prospek Real Madrid musim ini. Mbappe akan berusaha kembali berkontribusi untuk timnya saat mereka menghadapi Rayo Vallecano di Santiago Bernabeu dalam pertandingan La Liga.
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