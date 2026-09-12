Mbappe mengungkapkan kekagumannya kepada manajer baru Mourinho setelah kepindahannya ke klub Spanyol itu pada musim panas ini. Penyerang internasional Prancis berusia 27 tahun itu menikmati awal yang produktif di bawah pelatih asal Portugal tersebut, dengan mencetak empat gol dalam empat pertandingan Liga.

Dalam beberapa pekan saja bekerja bersama, mantan pemain Paris itu terkesan oleh kecerdasan taktik bos barunya. Mbappe merasa bahwa arahan yang jelas dari pelatih kepala menjadi faktor utama di balik penampilan kuatnya di lapangan.