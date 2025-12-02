WOW! Kylian Mbappe Gabung Klub Super Eksklusif Lionel Messi & Cristiano Ronaldo - Makin Gacor Buat Real Madrid

Kylian Mbappe mencapai 60 gol untuk satu tahun kalender 2025 lewat eksekusi penaltinya dalam hasil imbang 1-1 Real Madrid kontra Girona, Senin (1/12). Sepanjang laga yang berlangsung sengit itu, ia kerap dibuat frustrasi. Mbappe terus-terusan dikepung bek lawan dan sempat gagal mencetak gol karena handball tak disengaja sesaat sebelum Girona membuka keunggulan. Madrid menguasai beberapa periode permainan, namun harus puas dengan satu poin dan membiarkan Barcelona kembali merebut puncak klasemen La Liga.

Gol penyeimbang itu punya bobot sejarah di tengah performa Los Blancos yang mengkhawatirkan, setelah memperpanjang tren tanpa kemenangan tandang. Tekanan terhadap Xabi Alonso pun meningkat, karena timnya gagal mempertahankan konsisten dalam beberapa pekan terakhir meski Mbappe tampil beringas. Girona, yang memang sering menyulitkan Madrid di Montilivi, bahkan hampir mengambil tiga poin sebelum tekanan Madrid di akhir laga mereda.

Gol Mbappe menjaga momentum El Real dalam pacuan gelar, tetapi hasil imbang ini juga mengekspos kerentanan yang lebih dalam dalam performa Madrid. Laju kencang Barca praktis mempersempit ruang kesalahan Madrid, dan ketergantungan pada sang megabintang terasa semakin besar. Pada malam yang harusnya penuh perayaan bagi Mbappe, Madrid justru pulang dengan lebih banyak pertanyaan ketimbang jawaban.