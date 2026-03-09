Kylian Mbappe kembali! Kabar baik bagi Real Madrid karena bintang Prancis itu kembali berlatih sebelum laga melawan Manchester City

Meskipun fokus tetap pada kembalinya para bintang besar, Los Blancos mengalami kendala pertahanan yang melibatkan bek sayap Alvaro Carreras. Laporan medis resmi yang dirilis oleh klub menegaskan bahwa "setelah tes yang dilakukan pada pemain kami Alvaro Carreras oleh Layanan Medis Real Madrid, ia didiagnosis menderita cedera otot di betis kaki kanannya." Mengingat pembaruan ini dan fakta bahwa Madrid akan menghadapi City dalam dua hari ke depan, tampaknya hampir pasti ia juga akan absen pada leg pertama pertandingan tersebut.