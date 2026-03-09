Getty Images Sport
Kylian Mbappe kembali! Kabar baik bagi Real Madrid karena bintang Prancis itu kembali berlatih sebelum laga melawan Manchester City
Mbappe kembali ke Valdebebas
Meskipun kehadirannya memberikan dorongan psikologis yang besar, Mbappe tidak mengikuti sesi latihan penuh bersama tim utama. Alih-alih, ia melakukan latihan lari terus-menerus bersama pelatih kebugaran Sebastien Devillaz, seperti dilaporkan oleh Tribuna. Meskipun suasana di lapangan latihan terlihat optimis, laporan tersebut menyarankan bahwa partisipasinya pada Rabu, untuk leg pertama pertandingan melawan City, tetap sangat tidak mungkin karena ia terus mengikuti rencana pemulihan yang disesuaikan secara pribadi.
Kabar tentang Carreras telah dikonfirmasi.
Meskipun fokus tetap pada kembalinya para bintang besar, Los Blancos mengalami kendala pertahanan yang melibatkan bek sayap Alvaro Carreras. Laporan medis resmi yang dirilis oleh klub menegaskan bahwa "setelah tes yang dilakukan pada pemain kami Alvaro Carreras oleh Layanan Medis Real Madrid, ia didiagnosis menderita cedera otot di betis kaki kanannya." Mengingat pembaruan ini dan fakta bahwa Madrid akan menghadapi City dalam dua hari ke depan, tampaknya hampir pasti ia juga akan absen pada leg pertama pertandingan tersebut.
Rudiger dan Camavinga memberikan kelegaan.
Tidak semuanya kabar buruk bagi jajaran Los Blancos, karena dua pilar pertahanan kunci telah kembali untuk memperkuat kedalaman skuad. Antonio Rudiger terlihat kembali berlatih penuh dan diharapkan akan tampil di lini belakang melawan City. Selain itu, Eduardo Camavinga berhasil melewati periode sulit yang melibatkan infeksi gigi yang persisten untuk kembali bergabung dengan tim utama, sehingga ia berpeluang untuk mendapatkan tempat starter di lini tengah atau sebagai bek kiri.
Perhatian beralih ke pertandingan City
Real Madrid sedang memasuki tahap akhir persiapan mereka dengan hanya 17 pemain tim utama yang sepenuhnya tersedia untuk dipilih. Tim medis terus memantau perkembangan Mbappe setiap jam, namun klub tetap bersikap hati-hati, dengan laporan menyebutkan mereka tidak akan mengambil risiko memainkan penyerang tersebut kecuali dia mendekati 100 persen kebugaran, dengan memprioritaskan ketersediaannya untuk leg kedua dan Piala Dunia musim panas. Tekanan kini berada pada Arbeloa untuk mengatasi hambatan pemilihan ini melawan tim City yang tetap menjadi salah satu favorit untuk trofi.
