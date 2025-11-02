Getty/GOAL
Bukankah Mengidolai? Kylian Mbappe Kini Ogah Dibandingkan Dengan Legenda Real Madrid Cristiano Ronaldo, Tapi...
Mbappe kembali ke performa terbaiknya
Mbappe tidak menikmati musim pertama terbaik sejak menyelesaikan transfer impiannya ke raksasa Spanyol. Meskipun mencetak 31 gol impresif dalam 34 penampilan liga, kesuksesan kecil yang bisa dinikmati penyerang ini dirampas oleh mantan timnya, Paris Saint-Germain, yang mengangkat trofi Liga Champions. Tim Paris tersebut menang dengan bermain dalam permainan yang bebas dan sangat energik, gaya bermain yang Mbappe enggan mengubah permainannya sesuai dengan itu, yang sangat membuat mantan pelatihnya Luis Enrique kesal.
Sang penyerang meninggalkan PSG demi bergabung dengan Madrid untuk mengangkat kompetisi terbesar di Eropa, menjadi bahan tertawaan ketika Los Blancos dipermalukan oleh Arsenal dan tim Enrique melanjutkan untuk meraih gelar Eropa pertama mereka.
Untuk memperbaiki kesalahan kampanye sebelumnya, Mbappe memulai musim 2025-26 dengan gemilang. Pemain Prancis ini telah menjadi kunci dominasi Madrid di La Liga, hanya kalah satu pertandingan di divisi tersebut melawan Atletico Madrid dan unggul tujuh poin di puncak klasemen. Rival perebutan gelar, Barcelona, dapat memperkecil jarak menjadi lima poin, tetapi sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena kalah dalam El Clasico akhir pekan lalu, berkat penampilan luar biasa dari Mbappe.
- Getty Images
Penyerang bangga dibandingkan dengan Ronaldo
Setelah pertandingan melawan Barcelona, Mbappe mendapatkan perbandingan dengan beberapa bakat terbaik Madrid sepanjang sejarah. Dengan mencetak gol dalam Clasico keempatnya secara berturut-turut, Mbappe menjadi orang ketiga yang menyamai rekor tersebut, bergabung dengan pemenang Ballon d’Or Ronaldo dan Ronaldinho dalam klub eksklusif tersebut.
Menjadi Ronaldo berikutnya bukanlah sesuatu yang diinginkan Mbappe. Berbicara kepada Marca, pemain berusia 26 tahun itu ditanya apakah dia bisa melampaui pencapaian hebat Portugal itu di Spanyol. Mbappe dengan cepat menepis anggapan bahwa dia bisa dibandingkan dengan idolanya.
"Semua orang tahu bahwa Cristiano adalah referensi di Madrid, yang nomor satu. Saya baru di sini selama satu setengah tahun dan dia berada di sini selama sembilan tahun," katanya. "Saya tidak bisa membandingkan diri saya dengan apa yang dia lakukan; jalan saya berbeda. Saya ingin membuat jalan saya sendiri."
Mbappe menambahkan bahwa dia sangat bangga disebut-sebut bersama nomor tujuh Al-Nassr saat ini, tetapi menyatakan dia hanya berfokus untuk membantu tim tampil baik. Pemain asal Prancis tersebut mengatakan bahwa inilah cara yang dia yakini bisa membantu klub memenangkan "sebanyak mungkin gelar."
Gyokeres dan Salah dikalahkan untuk Sepatu Emas
Dengan pencapaian mencetak golnya yang masih utuh, Mbappe sedang dalam perjalanan untuk meniru Ronaldo. Meskipun ada keributan seputar musim pertamanya yang dianggap mengecewakan di Madrid, pemain nomor 10 klub tersebut mengumpulkan Sepatu Emas Eropa minggu lalu.
31 gol La Liga yang dicetaknya pada musim 2024-25 setara dengan 62 poin dan membuatnya finis di puncak klasemen penyerang elit di seluruh benua. Dia mengalahkan Viktor Gyokeres dari Arsenal (58,5 poin) dan Mohamed Salah dari Liverpool (58) untuk meraih penghargaan individu tersebut dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu yang terbaik dalam sepak bola.
- Getty Images Sport
Mbappe mencari lebih banyak sejarah
Menambahkan trofi ke koleksi yang sudah tak terhitung jumlahnya, Mbappe menjadi satu-satunya pemain dalam sejarah yang memenangkan Sepatu Emas Eropa, Sepatu Emas Piala Dunia, dan Sepatu Emas Liga Champions.
Sekarang, Mbappe sangat ingin menambah penghargaan klub. Trofi La Liga dan Liga Champions pertama jelas menjadi impian striker ini, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh musim ini sebelum dia bisa mendapatkan trofi yang dihiasi pita putih Los Blancos.
Mbappe memiliki kesempatan untuk mengusir lebih banyak momok musim lalu ketika klub Spanyol tersebut pergi ke Anfield untuk menghadapi Liverpool. Dia akan sangat bersemangat untuk mencetak gol setelah dia secara memalukan gagal mengeksekusi penalti di tahun 2024.
Iklan