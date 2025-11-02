Bukankah Mengidolai? Kylian Mbappe Kini Ogah Dibandingkan Dengan Legenda Real Madrid Cristiano Ronaldo, Tapi...

Mbappe tidak menikmati musim pertama terbaik sejak menyelesaikan transfer impiannya ke raksasa Spanyol. Meskipun mencetak 31 gol impresif dalam 34 penampilan liga, kesuksesan kecil yang bisa dinikmati penyerang ini dirampas oleh mantan timnya, Paris Saint-Germain, yang mengangkat trofi Liga Champions. Tim Paris tersebut menang dengan bermain dalam permainan yang bebas dan sangat energik, gaya bermain yang Mbappe enggan mengubah permainannya sesuai dengan itu, yang sangat membuat mantan pelatihnya Luis Enrique kesal.

Sang penyerang meninggalkan PSG demi bergabung dengan Madrid untuk mengangkat kompetisi terbesar di Eropa, menjadi bahan tertawaan ketika Los Blancos dipermalukan oleh Arsenal dan tim Enrique melanjutkan untuk meraih gelar Eropa pertama mereka.

Untuk memperbaiki kesalahan kampanye sebelumnya, Mbappe memulai musim 2025-26 dengan gemilang. Pemain Prancis ini telah menjadi kunci dominasi Madrid di La Liga, hanya kalah satu pertandingan di divisi tersebut melawan Atletico Madrid dan unggul tujuh poin di puncak klasemen. Rival perebutan gelar, Barcelona, dapat memperkecil jarak menjadi lima poin, tetapi sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena kalah dalam El Clasico akhir pekan lalu, berkat penampilan luar biasa dari Mbappe.