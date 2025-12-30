WUIH! Klubnya Kylian Mbappe Tunjuk Mantan Bintang Arsenal & Manchester City Sebagai Manajer

SM Caen milik Kylian Mbappe mengonfirmasi penunjukan Gael Clichy sebagai pelatih kepala, Senin (29/12), dengan posisi tersebut menjadi pekerjaan manajerial senior pertama mantan bek Arsenal dan Manchester City itu. Keputusan ini diambil setelah periode sulit bagi Caen baik di dalam maupun luar lapangan, setelah terdegradasi musim lalu dan menelan serangkaian hasil mengecewakan musim ini.

Clichy menggantikan Maxime d’Ornano yang dipecat karena Caen gagal memenuhi target di liga serta tersingkir secara mengecewakan dari Coupe de France. Sejak terdegradasi dari Ligue 2, Caen kesulitan menemukan konsistensi dan arah, terjebak di persaingan papan tengah Championnat National (kasta ketiga Liga Prancis), sehingga membutuhkan perombakan menyeluruh menjelang paruh kedua musim 2025/26.

Penunjukan ini juga terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara suporter dan pemilik klub. Sebagian besar saham Caen dimiliki oleh megabintang Real Madrid, Kylian Mbappe, dan dalam beberapa pekan terakhir muncul aksi protes penggemar yang tidak puas dengan keputusan olahraga yang diambil, termasuk pemecatan legenda klub Nicolas Seube. Clichy memikul peran yang sarat peluang sekaligus tekanan.