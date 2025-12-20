(C)Getty images
Love-Hate Nih Ye! Dihukum Bayar Kylian Mbappe €60 Juta, PSG Kirim Ucapan Selamat Ulang Tahun Buat Bintang Real Madrid
Mbappe menangi pertarungan di pengadilan
Pekan ini, Pengadilan Tenaga Kerja Paris memerintahkan PSG membayar €60 juta kepada Kylian Mbappe, yang menggugat bekas klubnya itu atas sengketa kontrak serta dugaan perlakuan buruk. Jumlah itu memang hanya sedikit di atas seperlima dari total tuntutan awal sang megabintang Real Madrid, dengan sebagian besar dana berasal dari bonus yang belum dibayarkan.
Pengacara Mbappe, Frederique Cassereau, menyatakan kepuasannya atas putusan tersebut. “Kami puas dengan keputusan ini. Inilah hasil yang wajar ketika gaji tidak dibayarkan,” ujarnya.
Tim kuasa hukum Mbappe juga menegaskan bahwa putusan ini menegaskan prinsip dasar hukum ketenagakerjaan. “Putusan ini mengonfirmasi bahwa komitmen yang sudah dibuat harus dihormati. Bahkan di industri sepakbola profesional, hukum ketenagakerjaan berlaku untuk semua. Selama tujuh tahun, hingga hari terakhir, Tuan Mbappe menjalankan kewajiban olahraga dan kontraktualnya dengan sepenuhnya,” demikian pernyataan mereka.
PSG pertimbangkan banding
PSG sebelumnya menuntut kompensasi terkait kegagalan transfer Mbappe senilai €300 juta ke Al-Hilal pada 2023. Namun pada akhirnya, Mbappe justru bergabung dengan Real Madrid secara gratis pada 2024. Meski menerima putusan pengadilan, PSG masih membuka opsi banding.
Dalam pernyataan resmi, klub menyebutkan: “Paris Saint-Germain mencatat putusan Pengadilan Tenaga Kerja Paris, yang akan kami laksanakan, sembari tetap mempertahankan hak untuk mengajukan banding. Paris Saint-Germain selalu bertindak dengan itikad baik dan integritas, dan akan terus melakukannya. Klub kini menatap masa depan dengan berlandaskan persatuan dan kesuksesan kolektif, serta mendoakan yang terbaik bagi karier sang pemain di masa depan.”
Ucapan selamat ulang tahun PSG untuk Mbappe
Mbappe genap berusia 27 tahun pada Sabtu, 20 Desember 2025. Dari sekian banyak pihak yang mengucapkan selamat ulang tahun, PSG jelas berada di luar prediksi publik. Namun, kampiun Liga Champions itu tetap menyampaikan ucapan lewat media sosial, mengingat Mbappe menghabiskan tujuh tahun di klub, menjadi top skor sepanjang masa, dan membantu meraih banyak trofi.
Dalam unggahan di X (dulu Twitter), PSG menulis, “Kylian Mbappe merayakan ulang tahunnya yang ke-27! Selamat ulang tahun, Kylian.”
Unggahan tersebut memancing reaksi beragam dari para penggemar. Seorang pengguna menyebutnya sebagai “ucapan ulang tahun termahal dalam sejarah”, sementara yang lain menyindir, “Apa kalian tidak malu?”
Selanjutnya buat Mbappe
Mbappe bisa memberi dirinya hadiah ulang tahun sempurna jika mampu membawa Real Madrid, yang kini berada di posisi kedua, meraih kemenangan atas Sevilla di La Liga, Minggu (21/12) dini hari WIB. Striker asal Prancis itu juga hanya membutuhkan satu gol lagi untuk menyamai rekor Cristiano Ronaldo sebagai pencetak gol terbanyak Real Madrid dalam satu tahun kalender (59 gol pada 2013).
