Al Hilal Saudi telah merampungkan transfer pemain asing pertamanya di bursa musim panas ini, dengan merekrut winger asal Belanda, Crysencio Summerville, dari West Ham United, dengan mahar 80 juta euro, menurut sejumlah laporan media.

Berdasarkan laporan tersebut, Summerville menjadi transfer termahal kedua dalam sejarah Liga Saudi, di belakang pemain Brasil, Neymar da Silva, yang bergabung ke Al Hilal dari Paris Saint-Germain pada musim panas 2023 dengan nilai 90 juta euro.

Segera setelah rampungnya transfer Summerville, nama Al Hilal dikaitkan dengan perekrutan sejumlah pemain lain di lini serang, dan anehnya sebagian dari mereka juga bermain di posisi winger kiri, posisi yang ditempati pemain Belanda tersebut.

Nama terbesar di antara nama-nama itu adalah pemain Kolombia, Luis Diaz, winger Bayern Munich, serta pemain Inggris, Jack Grealish, yang kembali ke Manchester City setelah masa peminjamannya di Everton berakhir.

Negosiasi dengan para pemain tersebut memicu banyak pertanyaan seputar posisi Summerville, dan apakah Al Hilal merekrutnya dengan nilai sebesar itu untuk menjadi pelapis bagi pemain asing lain yang lebih besar namanya, seperti Diaz dan Grealish.