Apa yang diinginkan Al Hilal dari bursa transfer musim panas? Ini adalah pertanyaan yang dilontarkan para pendukung klub Arab Saudi tersebut, tanpa menemukan jawaban yang jelas, di tengah kondisi kebingungan yang dialami manajemen klub, terutama pada level transfer pemain asing.
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Kutukan Uang: Akankah Tragedi Mbappe dan Vinicius Berpindah dari Madrid ke Al Hilal?
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Apakah Al Hilal Merekrut Somerville untuk Menjadi Pelapis?
Al Hilal Saudi telah merampungkan transfer pemain asing pertamanya di bursa musim panas ini, dengan merekrut winger asal Belanda, Crysencio Summerville, dari West Ham United, dengan mahar 80 juta euro, menurut sejumlah laporan media.
Berdasarkan laporan tersebut, Summerville menjadi transfer termahal kedua dalam sejarah Liga Saudi, di belakang pemain Brasil, Neymar da Silva, yang bergabung ke Al Hilal dari Paris Saint-Germain pada musim panas 2023 dengan nilai 90 juta euro.
Segera setelah rampungnya transfer Summerville, nama Al Hilal dikaitkan dengan perekrutan sejumlah pemain lain di lini serang, dan anehnya sebagian dari mereka juga bermain di posisi winger kiri, posisi yang ditempati pemain Belanda tersebut.
Nama terbesar di antara nama-nama itu adalah pemain Kolombia, Luis Diaz, winger Bayern Munich, serta pemain Inggris, Jack Grealish, yang kembali ke Manchester City setelah masa peminjamannya di Everton berakhir.
Negosiasi dengan para pemain tersebut memicu banyak pertanyaan seputar posisi Summerville, dan apakah Al Hilal merekrutnya dengan nilai sebesar itu untuk menjadi pelapis bagi pemain asing lain yang lebih besar namanya, seperti Diaz dan Grealish.
- Getty Images Sport
3 solusi lebih baik
Di sisi lain, nama Al Hilal dikaitkan dengan perekrutan pemain-pemain lain yang lebih mahir di posisi sayap kanan atau penyerang tengah, seperti striker Inggris Harry Kane, winger Prancis Ousmane Dembele, dan pemain Senegal Iliman Ndiaye.
Perekrutan salah satu dari trio ini lebih masuk akal, karena akan berarti melepas salah satu pemain yang saat ini ada di skuad, bukan pemain yang baru saja bergabung.
Jika Al Hilal berhasil merekrut Harry Kane, mereka mungkin akan mengorbankan bintang asal Prancis mereka, Karim Benzema, dan hal itu bukan sesuatu yang mustahil, mengingat kutukan cedera yang menimpanya selama paruh kedua musim lalu.
Adapun jika mendatangkan Ndiaye, maka yang paling dekat untuk hengkang adalah winger Brasil Malcom, dan itu juga sesuatu yang mungkin terjadi, mengingat keinginan sejumlah klub Brasil, Qatar, dan Uni Emirat Arab untuk mendapatkan jasanya.
Sementara itu, jika mendatangkan Dembele, maka keputusan akan berada di tangan pelatih Italia Simone Inzaghi untuk menentukan korbannya, di mana bintang asal Prancis itu bisa bermain di posisi sayap kanan, dan juga sebagai penyerang tengah murni sebagaimana yang ia mainkan belakangan ini.
Pelajarannya bukan pada nama besar
Berdasarkan apa yang diungkapkan jurnalis Sacha Tavolieri, Al Hilal menyiapkan anggaran raksasa senilai 350 juta dolar untuk transfer di bursa musim panas saat ini, sebuah angka yang sangat besar untuk ukuran Liga Arab Saudi.
Namun, meski angka ini bisa mendatangkan sejumlah bintang papan atas sepak bola dunia, ia juga bisa menghancurkan tim Al Hilal itu sendiri, jika tidak dibelanjakan untuk apa yang benar-benar dibutuhkan tim, dan malah digantikan dengan mengejar nama-nama besar.
Merekrut Luis Diaz merupakan transfer yang sangat kuat jika terwujud, tetapi itu berlaku sebelum bergabungnya Sommerville. Adapun kini, transfer tersebut akan melahirkan krisis besar, karena sang winger Belanda itu akan terpaksa mengubah posisi bermainnya, atau harus puas duduk sebagai cadangan.
Al Hilal sendiri yang akan menjadi pihak paling dirugikan, sebab alih-alih memiliki 8 pemain asing dalam skuadnya yang semuanya bisa bermain sebagai starter di posisi masing-masing, mereka akan terpaksa mendudukkan sebagian dari mereka di bangku cadangan, atau menempatkan mereka di posisi yang tidak mereka sukai di lapangan.
Tragedi Mbappe dan Vinicius
Tidak ada bukti yang lebih jelas mengenai hal ini selain klub Real Madrid yang memiliki sederet nama-nama bintang, namun gagal meraih gelar apa pun, kecuali Piala Super Eropa dan Piala Dunia Antarklub, dalam dua musim terakhir.
Faktor yang sama di kedua musim ini adalah kedatangan bintang Prancis Kylian Mbappe, melalui transfer gratis, setelah berakhirnya kontraknya dengan klub sebelumnya, Paris Saint-Germain.
Sejak kedatangan Mbappe, semua pelatih Real Madrid; Carlo Ancelotti, Xabi Alonso, dan Alvaro Arbeloa, berusaha memadukannya dengan bintang Brasil Vinicius Junior di atas lapangan, baik dengan mengubah posisi salah satu dari mereka, atau menurunkan keduanya di posisi yang sama.
Hasilnya pun sama, para pelatih gagal dalam ide tersebut di level teknis, dan tim menderita akibat dampaknya, baik di level ofensif, maupun defensif.
Selain itu, rangkaian masalah di ruang ganti tak pernah berakhir, di antaranya ada yang mencuat ke publik, seperti protes Vinicius Junior terhadap keputusan Xabi Alonso untuk menggantinya dalam El Clasico Liga Spanyol.
Dilema ini coba dipecahkan Real Madrid saat ini, melalui penjualan Vinicius Junior, jika ia tidak menyetujui perpanjangan kontrak, untuk membuktikan bahwa yang menjadi tolok ukur bukanlah nama-nama besar para bintang maupun nilai finansial mereka, melainkan produktivitas mereka di dalam lapangan.
Dan di saat Real Madrid belajar dari pelajaran ini dengan cara yang sulit, setelah dua musim yang nyaris nihil, Al Hilal justru akan melakukan kesalahan yang sama, sambil menanti hasil yang berbeda, dan ini adalah sesuatu yang tidak seharusnya mereka lakukan.
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