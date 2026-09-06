Kisah ini bermula pada 16 Mei 2026, ketika Vissing memimpin tim Jepang Gamba Osaka menghadapi Al Nassr di final Liga Champions Asia yang digelar di Stadion "Al Awwal Park" di Riyadh, ibu kota Arab Saudi.

Meski tim Arab Saudi memiliki sederet nama besar, pelatih asal Jerman itu berhasil menyiapkan timnya secara ideal untuk laga tersebut, melalui organisasi pertahanan yang solid yang menutup ruang bagi para pemain Al Alami, sembari mengandalkan transisi cepat setiap kali ada peluang untuk memanfaatkan ruang.

Baca juga: Saya tidak mendengarnya, tanggapan pedas Vissing atas pernyataan Postecoglou



Rencana itu akhirnya berhasil, dan Gamba Osaka mampu memastikan kemenangan di final dengan satu gol tanpa balasan, sehingga menggagalkan Al Nassr meraih gelar kontinental. Kemenangan itu bukan sekadar hasil sesaat di sebuah final Asia, melainkan babak pertama dari hubungan istimewa yang mulai terjalin antara pelatih asal Denmark itu dan klub ibu kota tersebut.