Dalam permainan "kursi musik", bukan yang tercepat yang menang, melainkan siapa yang duduk di kursi yang tepat pada saat yang tepat.

Deskripsi serupa mungkin berlaku pada bursa transfer Real Madrid dan Barcelona musim panas ini, setelah kedua raksasa itu tampak sibuk dengan transfer besar, sementara tanda tanya masih menyelimuti posisi-posisi yang paling dibutuhkan di dalam masing-masing tim.

Los Blancos memilih untuk mewujudkan transfer terbesar dalam sejarahnya, dengan merekrut pemain sayap Yan Diomande, sementara Barca saat ini fokus menuntaskan transfer Rodri, bintang lini tengah Manchester City.