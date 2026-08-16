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Diterjemahkan oleh

Kursi musik bursa transfer: Apakah Real Madrid dan Barcelona duduk di kursi yang salah?

FEATURES
Espanyol vs Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
LaLiga
Elche vs Barcelona
Elche
Barcelona
Rodri
Y. Diomande
R. Lewandowski
F. Torres
E. Camavinga
A. Tchouameni
Spanyol
Côte d’Ivoire
Polandia
Prancis

Melihat kebutuhan dua raksasa La Liga

Dalam permainan "kursi musik", bukan yang tercepat yang menang, melainkan siapa yang duduk di kursi yang tepat pada saat yang tepat.

Deskripsi serupa mungkin berlaku pada bursa transfer Real Madrid dan Barcelona musim panas ini, setelah kedua raksasa itu tampak sibuk dengan transfer besar, sementara tanda tanya masih menyelimuti posisi-posisi yang paling dibutuhkan di dalam masing-masing tim.

Los Blancos memilih untuk mewujudkan transfer terbesar dalam sejarahnya, dengan merekrut pemain sayap Yan Diomande, sementara Barca saat ini fokus menuntaskan transfer Rodri, bintang lini tengah Manchester City.

  • Prioritas?

    Persoalannya di sini bukan bahwa Jan Diomande atau Rodri adalah pemain biasa, justru sebaliknya.

    Yang pertama merupakan salah satu talenta ofensif paling menonjol di Bundesliga, sementara yang kedua adalah gelandang bertahan terbaik di dunia.

    Namun, pertanyaan yang muncul: apakah ini benar-benar prioritas utama bagi masing-masing klub?

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  • Real Madrid: Diomande sebelum Rodri?

    Real Madrid tidak ragu untuk memecahkan rekor transfer mereka demi merekrut Yan Diomande, dalam kesepakatan yang nilainya bisa mencapai 125 juta euro, setelah musim luar biasa yang dijalani pemain muda asal Pantai Gading tersebut bersama Leipzig.

    Meski bakat Diomande tidak diragukan lagi, tetapi apakah sayap benar-benar posisi yang paling dibutuhkan Real Madrid dibanding posisi lainnya?

    Tim ini sebenarnya sudah memiliki sederet nama menyerang berkelas, sementara posisi gelandang jangkar terus menjadi bahan perdebatan sejak pensiunnya Toni Kroos.

    Kehadiran Aurelien Tchouameni dan Eduardo Camavinga memberi Real Madrid kekuatan fisik, tetapi tidak serta-merta menghadirkan pemain yang mampu mengatur tempo, melindungi lini pertahanan, memimpin proses membangun serangan dari belakang, serta memberi tim kendali dalam laga-laga besar dengan profil yang sama seperti yang diperankan Rodri.

    Pada periode ketika klub berfokus untuk merampungkan transfer Diomande, negosiasi mereka dengan Rodri melambat, sebelum akhirnya Barcelona berhasil masuk ke dalam perburuan dan meyakinkan sang pemain dengan proyek mereka, hingga berujung pada tersingkirnya Real Madrid dari perlombaan tersebut.

  • Barcelona: Mengejar Rodri atau Mencari Penyerang?

    Di sisi lain, gambarannya tampak berkebalikan.

    Barcelona mendapati dirinya, setelah kepergian Robert Lewandowski dan Ferran Torres, menghadapi kekurangan yang jelas di posisi ujung tombak, posisi yang seharusnya menjadi prioritas utama klub selama musim panas.

    Namun, alih-alih mengarahkan sebagian besar upaya untuk merekrut penyerang baru, fokus terbesar justru tertuju pada usaha memboyong Rodri, dalam sebuah kesepakatan yang nilainya bisa melampaui 60 atau 70 juta euro, di tengah negosiasi rumit dengan Manchester City.

    Tidak ada yang meragukan kualitas teknis Rodri, sebab ia adalah pemain yang mampu mengubah wajah lini tengah mana pun di dunia. Namun, pertanyaannya di sini berbeda: apakah Barcelona hari ini lebih membutuhkan seorang gelandang ketimbang seorang penyerang murni, setelah kehilangan dua elemen ofensif terpentingnya?

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  • Transfer terkuat tidak selalu yang paling cocok

    Ironisnya, Real Madrid dan Barcelona bisa jadi terjatuh pada kesalahan yang sama, tetapi dengan cara yang berbeda.

    Real Madrid mengejar seorang winger luar biasa, sementara pertanyaan tentang gelandang yang mampu mengatur permainan tetap tak terjawab.

    Sementara Barcelona mengejar gelandang jangkar terbaik di dunia, sedangkan krisis penyerang murni masih mencari solusi.

    Pada akhirnya, Diomande mungkin akan sukses bersama Real Madrid, dan Rodri mungkin akan membuat perbedaan bersama Barcelona jika transfernya rampung. Namun, kesuksesan individu pemain mana pun tidak akan mengubah kenyataan bahwa perencanaan bursa transfer tidak hanya diukur dari kualitas transfer, melainkan sejauh mana kesesuaiannya dengan kebutuhan tim.

    Dalam permainan kursi musik, Anda mungkin pemain paling piawai, tetapi Anda tetap kalah jika duduk di kursi yang salah.

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