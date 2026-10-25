82' - FROSINONE KEMBALI MENYAMAKAN KEDUDUKAN, TERZIC! Ghedjemis tak terbendung, kembali lolos di sisi kanan dan mengoper kepada mantan pemain Fiorentina yang datang dari belakang. Terzic melepaskan tembakan dengan kaki kiri bagian dalam untuk menaklukkan Carnesecchi.





50' - GOL KEEMPAT ATALANTA, ELMAS! Calò melakukan kesalahan saat membangun serangan. De Ketelaere menerobos dari sisi kiri dan mengoper ke tengah untuk Krstovic, yang meneruskan bola kepada pemain asal Makedonia itu. Elmas dengan mudah mengecoh Palmisani dan mengubah skor menjadi 4-3. Dua gol dan satu assist bagi pemain asal Montenegro itu,





48' - FROSINONE MENYAMAKAN KEDUDUKAN LEWAT CALO'! Ghedjemis kembali beraksi di sisi kanan, lolos dari penjagaan dan mengoper kepada sang gelandang. Calò menembak dengan kaki kanan ke tiang jauh untuk membuat skor menjadi 3-3 sekaligus mencetak gol ketiganya di Serie A.





45' - ATALANTA BERBALIK UNGGUL, KRSTOVIC LAGI! Zappacosta lolos di sisi kanan dan mengirim umpan ke tengah untuk pemain asal Montenegro itu, yang menyambut bola dan memasukkannya ke gawang untuk mengubah skor menjadi 3-2. Kebangkitan Atalanta tuntas, dan itu menjadi gol keenam mantan pemain Lecce tersebut di Serie A.





32' - ATALANTA MENYAMAKAN KEDUDUKAN, EDERSON CETAK GOL DARI PENALTI! Pemain asal Brasil itu mengecoh Palmisani dan membuat skor menjadi 2-2.





31' - Penalti untuk Atalanta! Umpan silang dari sisi kanan disundul De Ketelaere, sementara Cittadini melompat dengan lengan terangkat. Setelah meninjau VAR, Marinelli memberikan penalti.





17' - FROSINONE LAGI, SCHMID LAGI! Ghedjemis memenangi duel fisik melawan Obric, masuk ke kotak penalti dan mengoper kepada pemain asal Austria yang datang menyambutnya. Sepakan kaki kanan bagian dalam, dua gol bagi Schmid, dan Frosinone unggul 2-1.





14' - ATALANTA MENYAMAKAN KEDUDUKAN, KRSTOVIC! Rowe melewati Calvani dan mengoper kepada De Ketelaere, yang mengirim umpan terobosan untuk pemain asal Montenegro itu. Berhadapan satu lawan satu dengan Palmisani, Krstovic tak menyia-nyiakan peluang.





1' - FROSINONE LANGSUNG MENCETAK GOL, SCHIMID! Atalanta melakukan kesalahan fatal ketika Ederson, setelah menerima operan dari Obric, justru memberikan bola kepada pemain asal Austria itu di tengah kotak penalti. Ia menembak dan membawa Frosinone unggul setelah 30 detik.