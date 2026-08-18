Kritik mengejutkan! Ruud Gullit kecam Ajax, Feyenoord, dan PSV setelah memuji NEC

Pujian itu dengan cepat berubah menjadi kritik tajam yang diarahkan kepada tim-tim mapan di negara tersebut. Gullit secara terbuka mempertanyakan mengapa kekuatan tradisional seperti Ajax, Feyenoord, dan PSV kesulitan menampilkan tingkat konsistensi dan kejelasan taktik yang sama.

"Saya pikir pujian terbesar adalah gaya bermainnya," kata Gullit mengawali. "Tekad untuk memenangi pertandingan itu. Brian Linssen banyak berlari. Lalu saya berpikir: mengapa ini tidak mungkin?" tanyanya, sebelum menambahkan: "Ajax dan Feyenoord terlihat lelah, sementara PSV harus berjuang keras sampai akhir. Mereka juga harus bermain dengan gairah seperti itu. Semuanya tentang energi yang Anda keluarkan. Tentu itu bukan hal yang terlalu berat untuk diminta, bukan? Pada NEC saya melihat, dan mereka tidak akan memenangi setiap pertandingan, bahwa prinsip utamanya tetap sama. Tentu itulah hal paling minimal yang bisa Anda minta?"