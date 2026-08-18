AFP
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Kritik mengejutkan! Ruud Gullit kecam Ajax, Feyenoord, dan PSV setelah memuji NEC
Gullit melontarkan pujian untuk NEC
Di Rondo milik Ziggo Sport, Gullit mencuri perhatian di sepak bola Belanda setelah melontarkan pujian tinggi untuk eksekusi taktik terbaru NEC. Pemenang Ballon d'Or itu sangat terkesan dengan cara klub tersebut menyiapkan diri dan beroperasi di lapangan.
Pernyataannya yang penuh pujian menyoroti rasa hormat yang kian besar yang didapat tim-tim Eredivisie yang lebih kecil dan mampu tampil melampaui kapasitasnya. Gullit menegaskan bahwa pendekatan disiplin mereka menjadi contoh cemerlang dari organisasi sepak bola modern.
- AFP
Mempertanyakan raksasa-raksasa tradisional
Pujian itu dengan cepat berubah menjadi kritik tajam yang diarahkan kepada tim-tim mapan di negara tersebut. Gullit secara terbuka mempertanyakan mengapa kekuatan tradisional seperti Ajax, Feyenoord, dan PSV kesulitan menampilkan tingkat konsistensi dan kejelasan taktik yang sama.
"Saya pikir pujian terbesar adalah gaya bermainnya," kata Gullit mengawali. "Tekad untuk memenangi pertandingan itu. Brian Linssen banyak berlari. Lalu saya berpikir: mengapa ini tidak mungkin?" tanyanya, sebelum menambahkan: "Ajax dan Feyenoord terlihat lelah, sementara PSV harus berjuang keras sampai akhir. Mereka juga harus bermain dengan gairah seperti itu. Semuanya tentang energi yang Anda keluarkan. Tentu itu bukan hal yang terlalu berat untuk diminta, bukan? Pada NEC saya melihat, dan mereka tidak akan memenangi setiap pertandingan, bahwa prinsip utamanya tetap sama. Tentu itulah hal paling minimal yang bisa Anda minta?"
Analisis taktik dan konteks
Ikon Belanda itu membahas lebih dalam nuansa taktis yang membedakan tim papan tengah yang terlatih dengan baik dari para pemuncak klasemen liga. Sepak bola modern menuntut lebih dari sekadar keunggulan finansial atau kekuatan bintang untuk membongkar pertahanan yang sulit ditembus.
"NEC bisa mengimbangi PSV untuk waktu yang lama dan bersaing dengan mereka," tambah Gullit, sebelum menyoroti seorang pemain yang tampil menonjol. "Anda benar-benar berharap yang terbaik untuk mereka. Crettaz benar-benar fantastis. Dia sangat cocok dengan gambaran permainan dalam gaya bermain ini," katanya tentang sang penjaga gawang.
- AFP
Menatap ke depan di Eredivisie
Seiring kompetisi domestik berlangsung, klub-klub di seluruh divisi akan mencermati pengamatan tajam Gullit. Raksasa-raksasa tradisional menghadapi tekanan yang kian besar untuk menyempurnakan pendekatan mereka dan membungkam para pengkritik yang menuntut standar lebih tinggi.
Sementara itu, NEC akan berupaya memanfaatkan dukungan bergengsi ini sebagai dorongan untuk mempertahankan laju impresif mereka. Para penggemar dan analis akan memantau dengan saksama untuk melihat apakah pemuncak klasemen merespons tantangan tersebut.
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