Al Ahli v Shabab Al Ahli : AFC Champions League Elite
Krisis terus menghantui Al-Ahly... Kejutan baru membuat Yassine gelisah

Pelatih asal Jerman memeriksa kerusakan

Pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, menghadapi krisis baru di skuad Al-Ahli, menjelang laga yang dinanti melawan Damac, yang dijadwalkan berlangsung lusa, Sabtu, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-27 Liga Roshen Saudi.

Perkembangan ini terjadi pada saat yang sensitif, setelah "Al-Raqi" terancam kehilangan salah satu pemain intinya menjelang pertandingan, yang menempatkan staf pelatih dalam posisi sulit, di tengah upaya tim untuk melanjutkan hasil positifnya dan memperkuat posisinya di klasemen.

    Pelatih asal Jerman itu bertekad untuk membawa timnya kembali ke jalur kemenangan, setelah mengalami dua kekalahan berturut-turut di liga dan Piala Raja.

    Sebelum jeda, Al-Ahli kalah dari Al-Qadisiyah (2-3) pada pekan ke-26 dan tergelincir dalam perebutan gelar juara.

    Krisis tidak berhenti sampai di situ, mereka juga menelan kekalahan mengejutkan dari Al-Hilal di semifinal Piala Raja, setelah kalah dalam adu penalti (2-4).

    • Iklan
    Kehilangan poros

    Al-Ahly pun tak luput dari dampak jeda internasional, di mana pemain asal Prancis, Valentin Atangana, mengalami cedera saat membela timnas U-21 negaranya.

    Atangana mengalami cedera pada sendi kakinya pada Senin lalu, akibat intervensi salah satu rekan setimnya selama sesi latihan timnas Prancis U-21.

    Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa gelandang Prancis itu menjalani pemeriksaan sinar-X dan tes medis pada hari Rabu, yang menunjukkan bahwa ia mengalami memar parah di kaki, serta robekan pada sendi.

    Atangana akan menjalani program terapi dan rehabilitasi intensif dalam waktu dekat, dan kembalinya ke latihan akan ditentukan berdasarkan responsnya terhadap sesi terapi tersebut.

    Serangan baru

    Pukulan baru yang harus dihadapi Yassir adalah dipastikannya absennya bek kanan timnas Ali Majrashi saat menghadapi Damac.

    Surat kabar "Al-Riyadhiah" dari Arab Saudi menegaskan bahwa tim medis telah menyusun program terapi bagi bintang Al-Ahli tersebut sebagai persiapan untuk kembalinya dia ke lapangan.

    Majrashi merupakan salah satu senjata pertahanan terpenting Al-Ahli, yang memungkinkan bintang Aljazair Riyad Mahrez untuk bebas menyerang, tanpa harus terikat pada tugas-tugas melelahkan di sayap kanan.

