Krisis Real Madrid Ancam Pendaftaran Diomande dan Rodri

Negosiasi Real Madrid untuk merekrut Yan Diomande dan Rodri berjalan dengan baik, tetapi Los Blancos saat ini menghadapi rintangan baru yang bisa menunda pendaftaran kedua pemain tersebut.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa negosiasi Real dengan Leipzig terkait Diomande telah memasuki tahap akhir, di mana perbedaan pandangan antara kedua klub terpusat pada struktur kesepakatan serta beberapa variabel terakhir yang berkaitan dengan proses transfer, meskipun semua pihak optimistis kesepakatan ini akan rampung.

Nilai akhir kesepakatan ini bisa melampaui 120 juta euro, terdiri dari nominal tetap dan bonus tambahan.

Adapun negosiasi terkait perekrutan Rodri masih berada dalam tahap yang relatif awal, namun ada rasa percaya diri di dalam kota olahraga Valdebebas. Real Madrid pun telah memulai pembicaraan dengan Manchester City.