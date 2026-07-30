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Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

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Krisis Real Madrid Ancam Pendaftaran Diomande dan Rodri

Transfers
Real Madrid
LaLiga
Y. Diomande
Rodri
Manchester City
RB Leipzig
Spanyol

Rintangan baru dalam upaya merekrut Diomande dan Rodri

Negosiasi Real Madrid untuk merekrut Yan Diomande dan Rodri berjalan dengan baik, tetapi Los Blancos saat ini menghadapi rintangan baru yang bisa menunda pendaftaran kedua pemain tersebut. 

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa negosiasi Real dengan Leipzig terkait Diomande telah memasuki tahap akhir, di mana perbedaan pandangan antara kedua klub terpusat pada struktur kesepakatan serta beberapa variabel terakhir yang berkaitan dengan proses transfer, meskipun semua pihak optimistis kesepakatan ini akan rampung. 

Nilai akhir kesepakatan ini bisa melampaui 120 juta euro, terdiri dari nominal tetap dan bonus tambahan.

Adapun negosiasi terkait perekrutan Rodri masih berada dalam tahap yang relatif awal, namun ada rasa percaya diri di dalam kota olahraga Valdebebas. Real Madrid pun telah memulai pembicaraan dengan Manchester City. 

  • Yan DiomandeGetty Images

    Kendala baru terkait pendaftaran para pemain

    Regulasi Liga Spanyol menetapkan bahwa maksimal 25 pemain dapat didaftarkan dengan kontrak profesional. Saat ini, Real Madrid mengisi 24 tempat, sementara Franco Mastantuono masih terdaftar dalam tim Castilla, meski sudah tampil bersama tim utama.

    Penjualan Gonzalo Garcia diperkirakan akan membuka satu tempat kosong, yang hanya cukup untuk mendaftarkan satu pemain baru saja.

    Namun masalahnya tidak berhenti di situ, karena sebagian besar klub lebih memilih untuk menyisakan slot ke-25 untuk kondisi darurat selama periode transfer, sebuah praktik yang diterapkan Real Madrid sendiri pada musim lalu. 

    Dengan demikian, jika Diomande dan Rodri sama-sama datang, klub akan membutuhkan kepergian seorang pemain lain untuk mempertahankan ruang gerak.

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  • Sevilla FC v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Cedera Asensio Mempersulit Perhitungan

    Situasi kian rumit setelah cedera Raul Asencio, yang dikonfirmasi Real Madrid pada hari Kamis ini.

    Bek tersebut sempat mendekati kepergiannya, setelah pelatih Jose Mourinho memberitahunya bahwa dirinya tidak masuk dalam rencananya, namun cedera ini dapat menunda kepergiannya dan turut memengaruhi perencanaan klub untuk lini pertahanan, terlebih Real Madrid masih mengkaji kemungkinan untuk merekrut bek tengah baru sebelum bursa transfer ditutup.

  • Camavinga(C)Getty Images

    Mastantuono dan Camavinga di atas meja

    Dalam situasi ini, Real Madrid mempertimbangkan sejumlah opsi untuk memudahkan kepergian beberapa pemain. 

    Di antara nama-nama yang mengemuka adalah Franco Mastantuono, tetapi kemungkinan peminjamannya tidak akan menyelesaikan masalah lisensi terkait pendaftaran Yan Diomande dan Rodrigo, karena ia saat ini menempati lisensi yang menjadi milik tim cadangan.

    Langkah ini diambil dalam kerangka perencanaan olahraga, sebab klub tidak ingin melanjutkan situasi di mana seorang pemain yang telah sepenuhnya menyatu dengan tim utama justru terdaftar bersama Castilla. 

    Manajemen Valdebebas juga menilai bahwa opsi terbaik bagi perkembangan Mastantuono, setelah musim yang diwarnai keterlibatan terbatas, adalah pergi dengan status pinjaman untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain.

    Beberapa klub telah menunjukkan ketertarikan untuk mendapatkan jasanya, dan River Plate termasuk salah satu tujuan yang menyambut kepulangannya, sebuah opsi yang mendapat persetujuan sang pemain. Namun, Real Madrid lebih memilih meminjamkannya ke salah satu klub Eropa agar ia dapat melanjutkan adaptasinya dengan sepak bola di Benua Biru sebelum kembali ke Stadion Santiago Bernabeu.

    Adapun Camavinga, ia adalah pemain yang bisa membuka satu tempat dalam skuad tim utama, terlebih karena ia menarik minat sejumlah klub besar dalam bursa transfer saat ini. 

    Meski demikian, pemain internasional Prancis itu tidak berpikir untuk meninggalkan Real Madrid pada musim panas ini, yang membuat opsi tersebut praktis tersingkir untuk saat ini.

    Berdasarkan hal itu, jika Real Madrid ingin merampungkan perekrutan Diomande dan Rodrigo sembari mempertahankan slot terakhir dalam skuad tim utama untuk mengantisipasi keadaan darurat, mereka harus menemukan jalan keluar tambahan bagi salah satu pemainnya dalam beberapa pekan mendatang.

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