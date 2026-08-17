Atletico Madrid mulai menyadari bahwa kasus Julian Alvarez bisa berubah menjadi masalah yang jauh melampaui sekadar kegigihan Barcelona untuk merekrutnya.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa kekhawatiran Atletico menjelang dimulainya perjalanan mereka di La Liga saat menjamu Malaga bukan hanya soal mengetahui apakah Barca akan kembali dengan upaya baru untuk mendatangkan Alvarez, melainkan juga terkait sejauh mana situasi ini memengaruhi penampilannya dan hubungannya dengan para pendukung Atletico.

Hal inilah yang dijelaskan oleh radio Cadena SER, dalam episode terbaru program Carrusel Deportivo, dengan menyoroti persoalan yang bisa memengaruhi seluruh musim Atletico.

Secara terbuka, Atletico Madrid tetap mempertahankan sikap tegas terkait masa depan bintangnya, tetapi di balik layar ada kekhawatiran yang wajar atas situasi yang muncul setelah Julian menyatakan keinginannya selama Piala Dunia untuk meninggalkan Madrid dan mewujudkan impiannya bermain di Barcelona, sesuatu yang masih terus ia perjuangkan hingga hari ini, meski ia telah kembali berlatih bersama Atletico.

Laporan itu menyebutkan, "Kekhawatiran utama Atletico Madrid bukanlah Barcelona. Kekhawatiran utama Atletico adalah musim yang akan dijalani Julian, dan apakah semua ini akan memengaruhinya sepanjang tahun, atau bagaimana ia bisa dibantu untuk mencoba membalikkan situasi ini. Inilah kekhawatiran yang sebenarnya dan terbesar bagi Atletico Madrid: apakah situasi ini akan memengaruhi penampilan Julian?".