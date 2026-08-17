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Julian AlvarezGetty Images

Diterjemahkan oleh

Krisis nyata: Alvarez memicu kecemasan Atletico Madrid

FEATURES
LaLiga
J. Alvarez
Barcelona
Atletico Madrid
Spanyol
Argentina

Atletico Madrid mulai menyadari bahwa kasus Julian Alvarez bisa berubah menjadi masalah yang jauh melampaui sekadar kegigihan Barcelona untuk merekrutnya. 

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa kekhawatiran Atletico menjelang dimulainya perjalanan mereka di La Liga saat menjamu Malaga bukan hanya soal mengetahui apakah Barca akan kembali dengan upaya baru untuk mendatangkan Alvarez, melainkan juga terkait sejauh mana situasi ini memengaruhi penampilannya dan hubungannya dengan para pendukung Atletico.

Hal inilah yang dijelaskan oleh radio Cadena SER, dalam episode terbaru program Carrusel Deportivo, dengan menyoroti persoalan yang bisa memengaruhi seluruh musim Atletico. 

Secara terbuka, Atletico Madrid tetap mempertahankan sikap tegas terkait masa depan bintangnya, tetapi di balik layar ada kekhawatiran yang wajar atas situasi yang muncul setelah Julian menyatakan keinginannya selama Piala Dunia untuk meninggalkan Madrid dan mewujudkan impiannya bermain di Barcelona, sesuatu yang masih terus ia perjuangkan hingga hari ini, meski ia telah kembali berlatih bersama Atletico.

Laporan itu menyebutkan, "Kekhawatiran utama Atletico Madrid bukanlah Barcelona. Kekhawatiran utama Atletico adalah musim yang akan dijalani Julian, dan apakah semua ini akan memengaruhinya sepanjang tahun, atau bagaimana ia bisa dibantu untuk mencoba membalikkan situasi ini. Inilah kekhawatiran yang sebenarnya dan terbesar bagi Atletico Madrid: apakah situasi ini akan memengaruhi penampilan Julian?".

  • Diego SimeoneGetty Images

    Sikap tegas Madrid

    Klub asal Madrid itu selama beberapa pekan terakhir mempertahankan sikapnya yang menolak bernegosiasi soal kepergian sang pemain. Miguel Angel Gil Marin bahkan telah sampai pada titik tegas ketika ia menegaskan bahwa Julian tidak akan pergi sekalipun dengan tawaran 200 juta euro, pernyataan yang merangkum sikap manajemen klub.

    Atletico Madrid menganggap penyerang asal Argentina itu sebagai bagian penting dalam proyeknya, dan tidak memikirkan skenario lain selain keberlanjutannya bersama tim.

    Adapun sang pelatih, Diego Simeone, telah menjelaskan secara terbuka bahwa manajemen olahraga sepenuhnya sepakat dengan klub dalam persoalan ini. Pelatih asal Argentina itu tidak memiliki kuasa untuk menyelesaikan urusan yang diputuskan di dalam kantor manajemen, tetapi ia akan terpaksa menghadapi dampaknya di atas lapangan jika persoalan ini tidak terselesaikan dengan kepergian sang pemain.

    Menurut laporan tersebut, El Cholo telah menjelaskan kepada sang penyerang dalam sebuah pertemuan pribadi bahwa ia tidak bisa berbuat banyak untuk mengubah situasi yang turut mengganggunya juga.

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  • Julian AlvarezGetty Images

    Apa yang Akan Dilakukan Julian Alvarez?

    Masalahnya, jadwal pertandingan tidak menunggu hingga kisah ini selesai, dan pada Rabu mendatang, Atletico Madrid akan memulai perjalanannya di liga di Stadion Metropolitano menghadapi Malaga, dan Simeone harus mengambil keputusan mengenai seorang pemain yang, meskipun terjadi semua ini, masih menjadi salah satu elemen terpenting dalam susunan pemainnya.

    Pada 19 Agustus, ketika daftar skuad tim untuk laga pembuka liga diumumkan, akan menjadi jelas apakah Atletico akan berusaha sekuat tenaga untuk menormalkan situasi sejak hari pertama, meskipun ada ketegangan yang menumpuk serta kegigihan sang pemain dan lingkungannya dalam mencari jalan keluar dari klub.

    Menarik pula untuk mengetahui apakah sang pemain, seandainya dipanggil untuk pertandingan, akan memilih untuk terus bersikap normal seperti yang ia lakukan dalam latihan, atau akhirnya memutuskan untuk memberontak dan menolak bermain di hadapan suporter Atletico.

    Jika ia turut bermain, sudah pasti sambutan dari para suporter tidak akan berupa bunga-bunga, mengingat ketegangan besar yang ditimbulkan oleh sikapnya dan keinginannya yang terang-terangan untuk hengkang ke Barcelona.

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