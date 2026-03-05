'Krisis kecil' - Legenda wasit Pierluigi Collina membandingkan VAR dengan masalah pernikahan 'dengan istri Anda' dalam penilaian pedasnya terhadap teknologi video

Meskipun terdapat krisis yang tampaknya "kecil," cakupan teknologi diperkirakan akan berkembang secara signifikan. IFAB secara resmi memperluas protokol VAR untuk mencakup kemampuan memeriksa kartu kuning kedua yang diberikan secara salah. Urgensi perubahan ini ditekankan bulan lalu di Serie A ketika bek Juventus, Pierre Kalulu, secara salah dikeluarkan dari lapangan saat melawan Inter. Selain itu, wasit akan segera memiliki opsi untuk memeriksa tendangan sudut yang diberikan secara salah.

Collina menjelaskan bahwa sifat olahraga yang terus berkembang mengharuskan pembaruan ini, mencatat bahwa kerangka kerja asli ditulis pada era teknologi yang berbeda. "Ketika kami memutuskan uji coba VAR pada 2016, teknologi sangat berbeda. Protokol ditulis dari awal dan terinspirasi dari olahraga lain, seperti rugby, dan petugas video tidak memiliki pengalaman sebelumnya. Hari ini, situasinya sangat berbeda," katanya.