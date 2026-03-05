Getty Images Sport
'Krisis kecil' - Legenda wasit Pierluigi Collina membandingkan VAR dengan masalah pernikahan 'dengan istri Anda' dalam penilaian pedasnya terhadap teknologi video
Masa bulan madu VAR telah berakhir.
Berbicara di rapat umum tahunan Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional (IFAB) di Wales, Collina tidak menahan diri. Ia mengatakan: "Di Italia, kita mengatakan bahwa dalam setiap pernikahan yang indah, ada krisis setelah tujuh tahun. Jadi mungkin saja orang-orang jatuh cinta pada VAR, dan setelah beberapa tahun, seperti dengan istri Anda, Anda mengalami krisis kecil." Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya frustrasi para penggemar, dengan banyak yang mendesak sistem tersebut dihapuskan sepenuhnya setelah sepuluh tahun uji coba dan implementasi.
Wewenang baru bagi petugas video
Meskipun terdapat krisis yang tampaknya "kecil," cakupan teknologi diperkirakan akan berkembang secara signifikan. IFAB secara resmi memperluas protokol VAR untuk mencakup kemampuan memeriksa kartu kuning kedua yang diberikan secara salah. Urgensi perubahan ini ditekankan bulan lalu di Serie A ketika bek Juventus, Pierre Kalulu, secara salah dikeluarkan dari lapangan saat melawan Inter. Selain itu, wasit akan segera memiliki opsi untuk memeriksa tendangan sudut yang diberikan secara salah.
Collina menjelaskan bahwa sifat olahraga yang terus berkembang mengharuskan pembaruan ini, mencatat bahwa kerangka kerja asli ditulis pada era teknologi yang berbeda. "Ketika kami memutuskan uji coba VAR pada 2016, teknologi sangat berbeda. Protokol ditulis dari awal dan terinspirasi dari olahraga lain, seperti rugby, dan petugas video tidak memiliki pengalaman sebelumnya. Hari ini, situasinya sangat berbeda," katanya.
Menindak tegas pemborosan waktu
Di luar booth video, wasit diberikan alat baru untuk mempercepat jalannya pertandingan. Mulai dari Piala Dunia musim panas ini, wasit memiliki wewenang untuk memulai hitungan mundur lima detik untuk lemparan ke dalam dan tendangan bebas jika mereka merasa pemain sedang menunda-nunda. Selain itu, batas waktu 10 detik yang ketat untuk pergantian pemain akan diterapkan, dengan pemain yang gagal meninggalkan lapangan dengan cepat diharuskan menunggu satu menit penuh sebelum penggantinya dapat masuk.
"Tujuannya adalah untuk menghilangkan, atau menghilangkan sebanyak mungkin, tindakan mengulur waktu yang mengganggu jalannya pertandingan. Tahun lalu kami memperkenalkan 'aturan delapan detik' untuk kiper, yang telah sangat sukses. Sangat sedikit kasus di mana tendangan sudut diberikan. Efek jera telah bekerja," tambah Collina kepada La Gazzetta dello Sport dalam evaluasinya tentang aliran permainan modern.
Masa depan sistem tantangan
Sepak bola juga semakin mendekati sistem "tantangan" yang mirip dengan tenis atau kriket. Football Video Support (FVS), yang memungkinkan pelatih untuk menantang keputusan wasit dua kali per pertandingan, saat ini sedang diuji coba di Italia, Malta, dan Spanyol. Collina mengonfirmasi perluasan uji coba ini, dengan menyatakan: "Kemungkinan besar dalam beberapa minggu ke depan, kami akan membuka kesempatan bagi asosiasi anggota dan penyelenggara kompetisi untuk bergabung dalam uji coba untuk musim depan."
Meskipun Liga Premier masih ragu-ragu tentang beberapa aspek, seperti pemeriksaan VAR pada tendangan sudut, Kepala Eksekutif Asosiasi Sepak Bola Mark Bullingham percaya sistem tantangan dapat menjadi langkah positif. Bullingham mencatat: "Ini mengubah dinamika. Ini mengurangi jumlah kali intervensi VAR dan secara efektif menempatkan tanggung jawab pada pelatih. Itu adalah sesuatu yang mungkin kita terus pelajari saat kita menguji model tersebut."
