Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Hansi FlickGetty Images
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

Krisis kapten Barcelona! Hansi Flick menghadapi perombakan kepemimpinan saat Ronald Araujo dan Marc-Andre Ter Stegen pergi

Barcelona
LaLiga
R. Araujo
M. ter Stegen
F. de Jong
Raphinha

Barcelona kini dilanda krisis kapten yang tak terduga setelah gelombang aktivitas transfer dan masalah cedera. Kepergian dua pemimpin utama membuat Hansi Flick menghadapi kekosongan besar yang harus diisi dalam hierarki tim utama di Camp Nou. Dengan musim baru yang kian dekat, Barcelona kini harus mengidentifikasi sosok-sosok yang mampu memimpin klub.

  • Kekosongan kepemimpinan di Camp Nou

    Barcelona bersiap melakukan perubahan besar dalam kapten tim utama mereka menyusul kepergian Ter Stegen, dengan Araujo berpotensi menyusul. Kepergian Ter Stegen, yang pindah ke Ajax dengan status pinjaman, awalnya mengangkat Araujo ke peran utama, tetapi potensi kepindahan mengejutkan pemain Uruguay itu ke Liverpool membuat ban kapten kini diperebutkan.

    Kepergian ini memaksa Flick mengevaluasi ulang inti kepemimpinan skuadnya. Hingga akhir musim lalu, urutan yang sudah mapan terdiri dari Ter Stegen, Araujo, Frenkie de Jong, Raphinha, dan Pedri.


    • Iklan
  • Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    De Jong dan Raphinha siap naik level

    Frenkie de Jong kini menjadi kandidat paling alami untuk menjadi kapten pertama Barcelona. Namun, cedera yang dialami pemain Belanda itu membuat situasinya jauh lebih rumit. Gelandang tersebut menjadi pusat perdebatan internal terkait pemulihannya, karena petinggi Barcelona dilaporkan mulai frustrasi terhadap pemain internasional Belanda itu setelah keputusannya yang tampak memprioritaskan Piala Dunia ketimbang tugasnya bersama klub.

    Di situlah Raphinha menjadi sosok yang sangat penting, menurut Mundo Deportivo. Pemain Brasil itu telah berkembang menjadi salah satu figur paling berpengaruh di skuad, baik di dalam maupun di luar lapangan. Penampilan, kepribadian, dan hubungannya dengan rekan-rekan setimnya telah meningkatkan posisinya di ruang ganti, menjadikannya kandidat kuat untuk mengenakan ban kapten secara reguler.


  • Eric Garcia dan Gavi muncul sebagai kandidat

    Dengan De Jong, Raphinha, dan Pedri diperkirakan akan menempati tiga posisi terdepan, Barcelona masih membutuhkan dua pemain lagi untuk melengkapi kelompok kapten mereka. Laporan itu menyebutkan bahwa Eric Garcia dianggap sebagai salah satu kandidat terkuat untuk posisi yang masih lowong tersebut. Mantan bek Man City itu memiliki pengalaman bermain di level tertinggi dan mempunyai keterkaitan yang kuat dengan sistem pembinaan pemain muda Barcelona. Latar belakangnya di La Masia memberinya keuntungan tambahan dalam memahami tingginya ekspektasi di klub.

    Di sisi lain, Gavi adalah pemain lain yang bisa dipertimbangkan meski usianya relatif masih muda. Gelandang itu baru berusia 22 tahun, tetapi waktunya bersama tim utama Barcelona sudah memberinya pengalaman yang signifikan. Yang lebih penting, ia merepresentasikan banyak kualitas yang secara tradisional dikaitkan dengan identitas klub, seperti intensitas dan gairah.


    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-SEVILLAAFP

    Flick menghadapi keputusan yang menentukan

    Hierarki klub berada di bawah tekanan untuk menuntaskan peran-peran ini sebelum musim kompetitif dimulai. Flick kemungkinan akan mengandalkan para pemimpin yang ditunjuk ini untuk menjembatani kesenjangan antara staf pelatih dan skuad yang dipenuhi talenta muda.

    Pada akhirnya, kelompok kepemimpinan ini akan ditugaskan untuk menjaga disiplin dan moral. Meski De Jong tetap menjadi figur paling senior yang tersisa dari siklus sebelumnya, masa depan jangka panjangnya dan status cederanya berarti beban kepemimpinan kemungkinan akan jatuh kepada Raphinha dan para lulusan La Masia.

Club Friendlies
Basel crest
Basel
BAS
Barcelona crest
Barcelona
BAR