Dengan De Jong, Raphinha, dan Pedri diperkirakan akan menempati tiga posisi terdepan, Barcelona masih membutuhkan dua pemain lagi untuk melengkapi kelompok kapten mereka. Laporan itu menyebutkan bahwa Eric Garcia dianggap sebagai salah satu kandidat terkuat untuk posisi yang masih lowong tersebut. Mantan bek Man City itu memiliki pengalaman bermain di level tertinggi dan mempunyai keterkaitan yang kuat dengan sistem pembinaan pemain muda Barcelona. Latar belakangnya di La Masia memberinya keuntungan tambahan dalam memahami tingginya ekspektasi di klub.

Di sisi lain, Gavi adalah pemain lain yang bisa dipertimbangkan meski usianya relatif masih muda. Gelandang itu baru berusia 22 tahun, tetapi waktunya bersama tim utama Barcelona sudah memberinya pengalaman yang signifikan. Yang lebih penting, ia merepresentasikan banyak kualitas yang secara tradisional dikaitkan dengan identitas klub, seperti intensitas dan gairah.



