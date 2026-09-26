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FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport
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Krisis De Jong menghantui Barcelona usai jeda internasional

LaLiga
Barcelona
F. de Jong
Spanyol
Belanda

Pemain Frenkie de Jong diperkirakan menjadi salah satu wajah paling baru di Barcelona setelah jeda internasional yang panjang.

Gelandang asal Belanda itu terus menjalani pemulihan dengan tempo yang baik dari cedera robek ligamen kolateral medial lutut kanannya, dan telah memasuki tahap akhir program terapinya, dengan kemungkinan kembali berlatih bersama tim pada akhir Oktober mendatang.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa masalah utamanya adalah De Jong saat ini tidak memiliki tempat di skuad Barcelona, dan ia pun sudah tidak lagi menjadi prioritas pelatih Hansi Flick. Hal inilah yang membuat beberapa bulan ke depan menjadi penentu masa depannya.

Klub Catalan itu tidak menutup kemungkinan skenario apa pun, tetapi Frenkie de Jong tidak ingin pergi, sebagaimana yang ia tegaskan berulang kali dalam beberapa tahun terakhir.

Barcelona bergerak cepat setelah cedera De Jong pada musim panas ini, dan merampungkan transfer penting dengan merekrut Rodri untuk menjadi pemain utama di posisinya, yang berarti pemain Belanda itu bisa mendapati dirinya terjebak di bangku cadangan.

Bukan hanya itu, karena taruhan lain klub Catalan di posisi ini adalah Marc Bernal, yang mendekati perpanjangan kontraknya.

Faktanya, pemain akademi Barcelona itu telah menjadi pelapis langsung Rodri dalam daftar skuad tim, dan sudah dipastikan bahwa ia akan mendapatkan menit bermain sepanjang musim ini.

Lini tengah Barcelona kini penuh sesak dengan pemain, dan hal itu menimbulkan masalah dengan sejumlah elemen yang ingin mendapatkan peran lebih besar. Fermin Lopez dan Dani Olmo berbagi waktu tampil dalam pertandingan, sementara Gavi nyaris tidak bermain.


  • frenkie-de-jong(C)Getty Images

    Tugas berat menanti De Jong demi tampil sebagai starter

    De Jong merupakan pemain inti yang tak tergantikan bagi pelatih asal Jerman itu selama beberapa musim terakhir, meski cedera memengaruhi kesinambungannya. Flick mengandalkannya di depan lini pertahanan, dan pemain Belanda itu mampu mengamankan tempatnya dalam susunan pemain.

    Bahkan hubungan antara sang pemain dan Barcelona mengalami kedekatan yang signifikan, setelah pemain Belanda itu memberikan prioritas untuk memperpanjang kontraknya dan bertahan bersama klub. Ia juga menjauh dari lingkungan profesionalnya untuk mempercepat proses tercapainya kesepakatan.

    Berdasarkan hal tersebut, De Jong memperpanjang kontraknya dengan Barcelona hingga tahun 2029, meski gajinya tinggi, yakni gaji yang sepadan dengan pemain inti yang tak tergantikan, sebagaimana statusnya hingga belum lama ini.

    Terdapat kemarahan besar di internal Barcelona akibat cedera lutut yang dialami De Jong saat Piala Dunia, karena klub meyakini bahwa sang pemain mungkin terlalu memaksakan dirinya atau, setidaknya, tidak bertindak dengan kehati-hatian yang cukup. Ketidakpuasan ini masih berlangsung hingga sekarang.

    Pada akhir musim ini, kontrak De Jong dengan Barcelona akan menyisakan dua tahun, dan diperlukan untuk menunggu guna mengetahui skenario yang akan terjadi ke depannya.

    Mulai saat ini, Frenkie de Jong harus berjuang untuk mengamankan tempat dalam susunan pemain, dan ia menyadari bahwa tugas itu tidak akan mudah.

    Apabila ia tidak mendapatkan menit bermain sama sekali, atau tampil dengan porsi yang sangat terbatas, sang pemain mungkin mengubah sudut pandangnya, dan saat itu klub bisa saja membuka pintu bagi kepergiannya.

    Prioritas saat ini adalah agar De Jong kembali dalam kondisi baik, sementara pekan-pekan mendatang akan menentukan perannya yang menurun di dalam tim, serta apa yang bisa terjadi selama periode transfer musim dingin pada Januari mendatang.

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