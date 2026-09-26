Pemain Frenkie de Jong diperkirakan menjadi salah satu wajah paling baru di Barcelona setelah jeda internasional yang panjang.

Gelandang asal Belanda itu terus menjalani pemulihan dengan tempo yang baik dari cedera robek ligamen kolateral medial lutut kanannya, dan telah memasuki tahap akhir program terapinya, dengan kemungkinan kembali berlatih bersama tim pada akhir Oktober mendatang.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa masalah utamanya adalah De Jong saat ini tidak memiliki tempat di skuad Barcelona, dan ia pun sudah tidak lagi menjadi prioritas pelatih Hansi Flick. Hal inilah yang membuat beberapa bulan ke depan menjadi penentu masa depannya.

Klub Catalan itu tidak menutup kemungkinan skenario apa pun, tetapi Frenkie de Jong tidak ingin pergi, sebagaimana yang ia tegaskan berulang kali dalam beberapa tahun terakhir.

Barcelona bergerak cepat setelah cedera De Jong pada musim panas ini, dan merampungkan transfer penting dengan merekrut Rodri untuk menjadi pemain utama di posisinya, yang berarti pemain Belanda itu bisa mendapati dirinya terjebak di bangku cadangan.

Bukan hanya itu, karena taruhan lain klub Catalan di posisi ini adalah Marc Bernal, yang mendekati perpanjangan kontraknya.

Faktanya, pemain akademi Barcelona itu telah menjadi pelapis langsung Rodri dalam daftar skuad tim, dan sudah dipastikan bahwa ia akan mendapatkan menit bermain sepanjang musim ini.

Lini tengah Barcelona kini penuh sesak dengan pemain, dan hal itu menimbulkan masalah dengan sejumlah elemen yang ingin mendapatkan peran lebih besar. Fermin Lopez dan Dani Olmo berbagi waktu tampil dalam pertandingan, sementara Gavi nyaris tidak bermain.



