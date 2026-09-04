Kedatangan pemain Brasil, Gabriel Martinelli, ke skuad Al Hilal dari Arsenal memicu kontroversi di kalangan suporter tim, bukan karena nama atau kemampuan pemain, melainkan karena posisinya di dalam lapangan.

Martinelli piawai bermain di posisi sayap kiri, posisi yang sama dengan yang ditempati pemain Belanda, Crysencio Summerville, sehingga pertanyaan pun langsung muncul: mengapa Al Hilal mengontrak dua pemain sayap yang menempati posisi yang sama? Dan apakah tim benar-benar membutuhkan transfer baru di posisi ini?

Namun, melihat transfer ini dari sudut pandang yang lebih luas mengungkap bahwa pemilihan Martinelli mungkin tidak hanya terkait dengan posisi utamanya, melainkan dengan kemampuan teknis dan taktis yang dimilikinya, yang memberinya kemampuan untuk mengisi lebih dari satu peran dalam sistem Al Hilal.