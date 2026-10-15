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Dusan Vlahovic BesiktasGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Kovacevic: "Vlahovic akan menyesal meninggalkan Juventus"

Juventus
D. Vlahovic
Serie A
D. Kovacevic

Mantan penyerang Serbia yang bermain untuk Juventus pada periode 1999-2001 angkat bicara.

Darko Kovacevic, mantan penyerang Juventus pada periode 1999-2000 (71 penampilan dan 26 gol), berbicara kepada Gazzetta dello Sport tentang Juventus, terutama para penyerangnya, dari masa lalu yang belum lama berlalu hingga sekarang.


TENTANG VLAHOVIC

"Dusan menyukai warna hitam-putih: Partizan, Juventus, dan kini Besiktas. Hanya Fiorentina yang seragamnya berwarna lain. Vlahovic punya ikatan dengan Juventus, mungkin dia juga akan menyesali kepergiannya. Spalletti jelas sangat merindukan penyerang nomor sembilan sejati seperti Dusan. Dia seharusnya dipertahankan di Turin."


  • Soal Kolo Muani dan Woltemade

    "Kolo Muani? Dia penyerang yang sangat bagus, tetapi bukan penyerang nomor sembilan sejati dan bukan pula pencetak gol ulung. Dia akan mencetak gol, tetapi tim seperti Juventus harus memiliki penyerang tengah sejati. Spalletti membutuhkan penyerang seperti saya, tetapi jika berada di posisinya, saya akan mengandalkan Woltemade. Pemain asal Jerman itu memiliki tinggi 198 sentimeter, teknik yang bagus, dan aktif bergerak. Saya selalu menyukainya. Untuk menjadi penyerang nomor sembilan Juventus, dia hanya membutuhkan kepercayaan diri. Mungkin dia bisa mencetak gol melawan Celta seperti yang saya lakukan pada 2000, lalu musimnya berubah arah. Saya percaya kepadanya. Bermain dengan dua penyerang juga bisa menjadi solusi sekarang karena Yildiz cedera. Siapa yang bisa menjadi pembeda malam ini? Saya menjagokan Woltemade, McKennie, Alajbegovic, dan Conceicao. Saya punya kelemahan terhadap aksi dribel putra Sergio itu: ayahnya adalah sosok dengan mental juara yang luar biasa saat masih menjadi pemain".

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