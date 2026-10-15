Darko Kovacevic, mantan penyerang Juventus pada periode 1999-2000 (71 penampilan dan 26 gol), berbicara kepada Gazzetta dello Sport tentang Juventus, terutama para penyerangnya, dari masa lalu yang belum lama berlalu hingga sekarang.





TENTANG VLAHOVIC

"Dusan menyukai warna hitam-putih: Partizan, Juventus, dan kini Besiktas. Hanya Fiorentina yang seragamnya berwarna lain. Vlahovic punya ikatan dengan Juventus, mungkin dia juga akan menyesali kepergiannya. Spalletti jelas sangat merindukan penyerang nomor sembilan sejati seperti Dusan. Dia seharusnya dipertahankan di Turin."



