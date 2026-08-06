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Grafica Perisic InterCalciomercato
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Kostic ke PSV membuka kembali opsi Perisic ke Inter: situasinya

Inter
Transfers
I. Perisic
PSV

Untuk Inter, opsi yang mengarah ke winger serang Kroasia kembali terbuka.

Filip Kostić memulai kembali dari Belanda. PSV Eindhoven secara resmi mengumumkan perekrutan winger Serbia tersebut, yang berstatus bebas transfer sejak 1 Juli setelah kontraknya dengan Juventus berakhir. Pemain berusia 33 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi dua tahun dengan klub juara Belanda tersebut dan akan mengenakan nomor punggung 18. Namun, sebelum bisa tersedia untuk tim, ia harus terlebih dahulu mendapatkan izin kerja, seperti diumumkan PSV melalui kanal resmi mereka.


Kedatangan Kostić ke Eindhoven juga bisa berdampak pada bursa transfer Italia. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, kedatangannya memang bisa membuka jalan bagi kemungkinan kepergian Ivan Perišić dan, sebagai konsekuensinya, kembali memunculkan hipotesis kepulangan pemain Kroasia itu ke Inter.

  • Terikat kontrak hingga 2027

    Kepindahan Perišić ke Inter adalah opsi yang sudah sempat muncul pada Januari lalu dan kini kembali relevan. Winger kelahiran 1989 itu terikat kontrak dengan PSV yang berakhir pada 30 Juni 2027 dan membela klub Belanda tersebut sejak 2024. Sejak saat itu ia telah mencatatkan 78 penampilan dan 26 gol, menegaskan dirinya sebagai salah satu titik acuan tim Eindhoven.


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  • Dengan Inter dan tim nasional Kroasia

    Inter menjadi tahap penting dalam kariernya. Perišić mengenakan seragam Inter dari 2015 hingga 2019 dan kemudian dari 2020 hingga 2022, mencatatkan 254 penampilan dan 55 gol. Dalam daftar prestasinya bersama klub, ada satu Scudetto, satu Coppa Italia, dan satu Piala Super Italia.


    Bersama tim nasional Kroasia pun performanya berada di level tertinggi: Perišić telah memainkan 158 pertandingan, dengan mencetak 39 gol. Gol terakhirnya tercipta pada babak 16 besar Piala Dunia terakhir, dalam laga yang berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Portugal.


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