Filip Kostić memulai kembali dari Belanda. PSV Eindhoven secara resmi mengumumkan perekrutan winger Serbia tersebut, yang berstatus bebas transfer sejak 1 Juli setelah kontraknya dengan Juventus berakhir. Pemain berusia 33 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi dua tahun dengan klub juara Belanda tersebut dan akan mengenakan nomor punggung 18. Namun, sebelum bisa tersedia untuk tim, ia harus terlebih dahulu mendapatkan izin kerja, seperti diumumkan PSV melalui kanal resmi mereka.





Kedatangan Kostić ke Eindhoven juga bisa berdampak pada bursa transfer Italia. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, kedatangannya memang bisa membuka jalan bagi kemungkinan kepergian Ivan Perišić dan, sebagai konsekuensinya, kembali memunculkan hipotesis kepulangan pemain Kroasia itu ke Inter.