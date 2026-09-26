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Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Korupsi transfer Bondarenko dan pemilihan Bosic: Roy Pedro melancarkan serangan kepada para pengkritiknya di Al Ahly

Al Ahli
Saudi Pro League
Al Nassr FC
J. Felix
A. Bondarenko
M. Pusic
M. Jaissle
Arab Saudi
Portugal
Ukraina
Belanda
Jerman

Pernyataan keras dari mantan direktur olahraga

Direktur Olahraga Al-Ahli Saudi sebelumnya asal Portugal, Rui Pedro, menanggapi tuduhan korupsi yang menerpanya terkait kesepakatan mendatangkan gelandang asal Ukraina, Artem Bondarenko, dari Shakhtar Donetsk.

Rui Pedro menuai kritik luas dari para suporter Al-Ahli, bahkan sampai pada tuduhan korupsi, akibat kebersikukuhannya untuk merampungkan transfer Bondarenko pada bursa transfer musim panas lalu, hingga akhirnya ia dipecat dari jabatannya sebagai direktur olahraga klub.

  • Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Tuduhan korupsi dalam transfer Bondarenko

    Rui Pedro menanggapi tuduhan tersebut dalam wawancara panjang dengan surat kabar Portugal "Abola", di mana ia mengatakan: "Semua transfer harus mendapatkan persetujuan teknis dan finansial dari komite rekrutmen di Liga Pro Saudi."

    Ia menjelaskan: "Transfer Bondarenko telah disetujui oleh komite dengan nilai 14 juta euro, sementara transfer tersebut hanya menelan biaya 7 juta saja, dan gajinya kurang dari setengah gaji yang telah disetujui, selain itu ia mendapatkan penilaian istimewa dari sisi teknis."

    Ia menambahkan: "Karena itu, ini adalah omong kosong yang tidak berdasar, semuanya dilakukan dengan cara yang sangat transparan."

    Ia menjelaskan: "Kami merekrut pelatih baru lima hari sebelum awal musim, dan pelatih ini tidak memiliki pengaruh apa pun dalam pemilihan skuad tim, dan ketika ia datang, ia mengidentifikasi adanya kekurangan di salah satu posisi, dan mengatakan bahwa ia membutuhkan pemain dengan karakteristik tertentu agar tim lebih banyak menguasai bola, lalu ia merekomendasikan seorang pemain yang ingin ia andalkan, dan sebelumnya ia telah bekerja bersamanya selama dua musim di Shakhtar."

    Ia melanjutkan: "Pemain tersebut telah disetujui oleh klub dan komite rekrutmen, dan kami harus mengambil keputusan pada saat itu, memberikan kepercayaan kami kepada pelatih dan membantunya membuat tim bermain dengan cara yang ia inginkan."

    Ia mengakhiri: "Dari sinilah datang transfer Bondarenko, yang pada awalnya sama sekali tidak ada dalam daftar pemain yang ditargetkan."

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  • Rui Pedro melancarkan serangan terhadap para pengkritiknya

    Pedro mengatakan bahwa ia mengetahui sumber tuduhan-tuduhan tersebut, seraya menjelaskan: "Biasanya saya tidak peduli dengan apa yang terjadi di media sosial, yang memiliki pengaruh sangat besar di Arab Saudi".

    Ia melanjutkan: "Sama sekali tidak ada pengawasan, dan ada banyak sekali akun palsu, serta banyak influencer yang menerima uang untuk membentuk opini publik demi kepentingan seseorang atau menentangnya. Semuanya sangat kacau dan sangat brutal".

    Ia menjelaskan: "Klub dan Dana Investasi Publik juga mengetahui siapa yang berada di balik tuduhan-tuduhan itu. Mereka memastikan untuk memberi tahu saya bahwa mereka tahu serangan itu tidak muncul secara spontan, melainkan merupakan serangan yang terorganisir".

    Ia menambahkan: "Kami sepakat mengenai identitas pihak-pihak utama dan alasan-alasan yang menyebabkan semua itu terjadi. Bahkan mereka menyampaikan permintaan maaf resmi secara tertulis kepada saya, dan mengatakan kepada saya bahwa hal yang sama juga terjadi pada orang yang menjabat sebelum saya, yang juga mempercepat kepergiannya".

    Ia melanjutkan: "Dalam kasusnya, situasinya lebih berbahaya, karena mereka menunggunya di gerbang sekolah putrinya. Sedangkan saya, keluarga saya tidak berada di Jeddah, sehingga menghadapi persoalan ini tidak sesulit itu, tetapi saya membayangkan bagaimana rasanya bagi dia".

    Ia melanjutkan lagi: "Dengan kata lain, tidak ada satu pun dari ini yang baru, dan saya bukan orang pertama yang secara pribadi menderita akibat sikap dan tindakan seperti ini. Adapun sekarang, saya tidak berhak mengungkapkan apa pun, tetapi mereka telah mengidentifikasi semuanya secara lengkap".

  • Liga Champions Asia bukanlah pencapaian terbesar

    Di sisi lain, Rui Pedro menolak anggapan bahwa meraih gelar Liga Champions Asia Elite merupakan pencapaian terbesar dalam kariernya, atau bahkan bersama Al Ahli, seraya menjelaskan: "Pencapaian paling menonjol dalam karier saya adalah memenangi liga bersama Benfica, serta kemampuan untuk meraih gelar-gelar dan berkontribusi dalam mengangkat klub ke posisi yang lebih mencerminkan sejarah dan kedudukannya."

    Ia menambahkan: "Lima tahun beruntun di Liga Champions Eropa, dengan selalu meraih hasil-hasil bagus, keikutsertaan di Piala Dunia Antarklub, dan empat gelar resmi, kami juga layak meraih beberapa gelar tambahan, tetapi saya sangat bangga dengan apa yang telah dicapai di Benfica, dan dengan mewakili klub itu yang, di atas segalanya, juga merupakan klub hati saya."

    Ia melanjutkan: "Tentu saja memenangi Liga Champions Asia adalah pencapaian penting, tetapi ada hal-hal yang tercapai di Al Ahli yang tidak diberi tingkat kepentingan yang sama oleh orang-orang saat ini, namun seiring berjalannya waktu mereka akan menyadari besarnya apa yang telah diraih."

    Ia menjelaskan: "Al Ahli berada di divisi dua tiga atau empat tahun lalu, kemudian menjadi salah satu klub yang diakuisisi oleh Public Investment Fund, tetapi selama dua tahun pertama proyek dana tersebut, klub kehilangan 37 poin lalu 35 poin di liga secara berturut-turut, dan selalu jauh dari persaingan gelar."

    Ia meneruskan: "Pada tahun saya tiba, di bulan Oktober, dan setelah menjalani 6 atau 7 pekan, Al Ahli sebenarnya sudah tertinggal 8 poin dari Al Nassr, dan mengakhiri musim dengan selisih hanya 5 poin darinya."

    Ia melanjutkan: "Sejak kami mulai bekerja dengan aturan-aturan baru dan dengan tingkat ketegasan serta kedisiplinan yang lebih besar, tidak ada tim yang mengumpulkan poin lebih banyak daripada Al Ahli di liga, selama periode dari Oktober hingga akhir musim."

    Ia melengkapi: "Hal itu terjadi di sebuah klub yang tidak memenangi liga atau piala selama lebih dari 10 tahun, kami bersaing hingga akhir di seluruh kompetisi domestik, dan pada akhirnya kami memenangi Liga Champions Asia, itu adalah musim yang luar biasa dari segala sisi."

    Ia menjelaskan: "Kami memecahkan rekor jumlah gol yang dicetak, kami memecahkan rekor jumlah poin, kami adalah pertahanan terbaik di liga, Ivan Toney adalah pencetak gol terbanyak musim ini, dan kami mengirim 10 pemain ke Piala Dunia."

    Ia menguraikan panjang lebar: "Ini adalah sebuah kerja keras yang membuat saya sangat bangga, dan seiring berjalannya waktu gambaran sebenarnya tentang besarnya apa yang telah dicapai selama periode itu akan menjadi jelas, baik di dalam maupun di luar lapangan."

    Ia melanjutkan: "Saya rasa meningkatkan rata-rata kemenangan sebuah klub dari 61% menjadi 76% tanpa mendatangkan pemain atau mengganti pelatih, merupakan bukti yang sangat kuat tentang apa yang bisa dicapai hanya melalui profesionalisme dan kedisiplinan, penerapan aturan yang jelas, serta pemberian dukungan yang sangat kuat dari manajemen olahraga terhadap kerja pelatih, detail-detail keseharian itulah yang mewujudkan kemenangan dan gelar."

    Ia menambahkan: "Kemudian, meningkatkan total nilai skuad tim sebesar 17% hanya dalam satu bursa transfer juga merupakan langkah yang sangat kuat menuju pengukuhan sebuah proyek yang diharapkan berkelanjutan."

    Ia melanjutkan: "Menghidupkan kembali sebuah akademi yang sedang sekarat, yang saat ini memberikan hasil-hasil yang sangat baik, termasuk bersaing memperebutkan gelar Liga Joy Elite U-21."

    Ia meneruskan: "Mengangkat seluruh divisi medis ke level lain dari segi ketegasan dan tuntutan, membangun divisi scouting, data, dan analisis dari nol, merestrukturisasi infrastruktur dan bangunan performa secara keseluruhan, yang sebelumnya beroperasi kurang dari 50% dari kapasitasnya, serta menerapkan aturan yang ketat dalam negosiasi dan transparansi di pasar transfer."

    Ia menutup: "Mungkin memenangi Liga Champions Asia adalah wajah paling nyata dari kesuksesan, tetapi bagi keberlanjutan klub dan kelangsungannya dalam jangka panjang, kami telah meraih pencapaian-pencapaian lain yang lebih penting dan lebih mengesankan."

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  • Di Balik Layar Pemilihan Pengganti Yaisle

    Direktur olahraga Al Ahli sebelumnya juga membeberkan proses di balik pemilihan pelatih asal Belanda, Marino Pusic, untuk menukangi tim pada awal musim ini, setelah kepergian pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, ke Newcastle United.

    Ia menjelaskan: "Kami memutuskan untuk merekrut Marino Pusic, tetapi karena saya melihat bahwa para pelatih asal Portugal termasuk di antara yang terbaik di dunia, mungkin sangat masuk akal bagi kami untuk menempuh arah tersebut."

    Ia melanjutkan: "Namun, klub segera memberi tahu saya bahwa saya tidak bisa menempuh jalan itu (merekrut pelatih asal Portugal), karena hal itu akan menjadi sumber perselisihan dan kecurigaan lainnya."

    Ia menambahkan: "Mereka akan mengatakan bahwa saya menyingkirkan Matthias (Jaissle) demi mendatangkan pelatih asal Portugal, dan itu sama sekali tidak masuk akal, karena Matthias pergi atas keputusan pribadinya, dan Newcastle membayar klausul pemutusan kontrak dalam kontraknya."

    Ia meneruskan: "Namun secara umum, dari sisi citra publik, yang terus-menerus disampaikan kepada para suporter adalah bahwa situasinya memburuk hingga tidak ada lagi kemungkinan bagi kami untuk melanjutkan pekerjaan, dan tidak ada yang lebih jauh dari kebenaran daripada itu, karena kami selalu bekerja dengan cara yang selaras, jujur, dan penuh hormat hingga hari terakhir."

    Ia menutup: "Vitor Pereira adalah pilihan saya (untuk Al Ahli), ia adalah pelatih yang luar biasa, dan saya termasuk salah satu pengagum terbesar karyanya, ditambah lagi ia memiliki pengalaman profesional yang besar di Liga Saudi, setelah sebelumnya pernah bekerja dengan Al Ahli dan Al Shabab. Adapun apakah ia akan setuju atau tidak, itu cerita lain."

  • Kisah di Balik Perselisihan dengan Joao Felix

    Joao Pedro juga mengungkapkan detail di balik perselisihan yang terjadi antara dirinya dan rekan senegaranya, Joao Felix, seusai kemenangan Al Ahli atas Al Nassr pada musim lalu di Liga Roshn.

    Ia menjelaskan: "Saya berbicara dengan Joao beberapa kali setelah itu, dan ia benar-benar memahami bahwa hal tersebut hanyalah sebuah kesalahpahaman."

    Ia menambahkan: "Al Nassr sedang menjalani musim yang sangat luar biasa, di bawah kepemimpinan hebat pelatih Jorge Jesus, dan dengan tim yang dikomandoi Cristiano (Ronaldo). Seandainya kami tidak memenangi laga itu, kami akan langsung tersingkir dari perburuan gelar."

    Ia melanjutkan: "Pada hari itu kami tidak memiliki (Roger) Ibanez, yang telah menerima kartu merah di pertandingan sebelumnya, dan juga tanpa (Edouard) Mendy, (Riyad) Mahrez, serta (Franck) Kessie karena keikutsertaan mereka bersama timnas negara masing-masing di Piala Afrika."

    Ia menuturkan: "Penjaga gawang kami saat itu adalah pemain Saudi (Abdulrahman) al-Sanbi, dan pada babak pertama kami unggul 2-0, tetapi ia melakukan kesalahan besar yang membuat Al Nassr kembali ke pertandingan."

    Ia meneruskan: "Kami masuk ke ruang ganti dengan skor yang menjadi imbang, dan di sana para pemain bersatu di sekitar al-Sanbi, hingga pada akhirnya kami memenangi pertandingan, dan al-Sanbi melakukan beberapa penyelamatan gemilang."

    Ia melanjutkan: "Pada momen itu, saya tidak memikirkan apa pun selain merayakan bersama pemuda yang baru saja melewati momen yang sangat sulit itu. Saya bahkan tidak menyadari bahwa saya sedang melewati Joao, dan ketika hal itu diperhatikan kepada saya, saya merasa agak terkejut, lalu setelah itu saya memahami apa yang terjadi."

    Ia menutup: "Saya meminta maaf kepada Joao, tetapi, sebagaimana jelas terlihat, semua orang berada dalam kondisi emosi yang sangat memuncak, dan setelah itu kami berbicara, dan segalanya pun berakhir."

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