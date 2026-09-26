Di sisi lain, Rui Pedro menolak anggapan bahwa meraih gelar Liga Champions Asia Elite merupakan pencapaian terbesar dalam kariernya, atau bahkan bersama Al Ahli, seraya menjelaskan: "Pencapaian paling menonjol dalam karier saya adalah memenangi liga bersama Benfica, serta kemampuan untuk meraih gelar-gelar dan berkontribusi dalam mengangkat klub ke posisi yang lebih mencerminkan sejarah dan kedudukannya."

Ia menambahkan: "Lima tahun beruntun di Liga Champions Eropa, dengan selalu meraih hasil-hasil bagus, keikutsertaan di Piala Dunia Antarklub, dan empat gelar resmi, kami juga layak meraih beberapa gelar tambahan, tetapi saya sangat bangga dengan apa yang telah dicapai di Benfica, dan dengan mewakili klub itu yang, di atas segalanya, juga merupakan klub hati saya."

Ia melanjutkan: "Tentu saja memenangi Liga Champions Asia adalah pencapaian penting, tetapi ada hal-hal yang tercapai di Al Ahli yang tidak diberi tingkat kepentingan yang sama oleh orang-orang saat ini, namun seiring berjalannya waktu mereka akan menyadari besarnya apa yang telah diraih."

Ia menjelaskan: "Al Ahli berada di divisi dua tiga atau empat tahun lalu, kemudian menjadi salah satu klub yang diakuisisi oleh Public Investment Fund, tetapi selama dua tahun pertama proyek dana tersebut, klub kehilangan 37 poin lalu 35 poin di liga secara berturut-turut, dan selalu jauh dari persaingan gelar."

Ia meneruskan: "Pada tahun saya tiba, di bulan Oktober, dan setelah menjalani 6 atau 7 pekan, Al Ahli sebenarnya sudah tertinggal 8 poin dari Al Nassr, dan mengakhiri musim dengan selisih hanya 5 poin darinya."

Ia melanjutkan: "Sejak kami mulai bekerja dengan aturan-aturan baru dan dengan tingkat ketegasan serta kedisiplinan yang lebih besar, tidak ada tim yang mengumpulkan poin lebih banyak daripada Al Ahli di liga, selama periode dari Oktober hingga akhir musim."

Ia melengkapi: "Hal itu terjadi di sebuah klub yang tidak memenangi liga atau piala selama lebih dari 10 tahun, kami bersaing hingga akhir di seluruh kompetisi domestik, dan pada akhirnya kami memenangi Liga Champions Asia, itu adalah musim yang luar biasa dari segala sisi."

Ia menjelaskan: "Kami memecahkan rekor jumlah gol yang dicetak, kami memecahkan rekor jumlah poin, kami adalah pertahanan terbaik di liga, Ivan Toney adalah pencetak gol terbanyak musim ini, dan kami mengirim 10 pemain ke Piala Dunia."

Ia menguraikan panjang lebar: "Ini adalah sebuah kerja keras yang membuat saya sangat bangga, dan seiring berjalannya waktu gambaran sebenarnya tentang besarnya apa yang telah dicapai selama periode itu akan menjadi jelas, baik di dalam maupun di luar lapangan."

Ia melanjutkan: "Saya rasa meningkatkan rata-rata kemenangan sebuah klub dari 61% menjadi 76% tanpa mendatangkan pemain atau mengganti pelatih, merupakan bukti yang sangat kuat tentang apa yang bisa dicapai hanya melalui profesionalisme dan kedisiplinan, penerapan aturan yang jelas, serta pemberian dukungan yang sangat kuat dari manajemen olahraga terhadap kerja pelatih, detail-detail keseharian itulah yang mewujudkan kemenangan dan gelar."

Ia menambahkan: "Kemudian, meningkatkan total nilai skuad tim sebesar 17% hanya dalam satu bursa transfer juga merupakan langkah yang sangat kuat menuju pengukuhan sebuah proyek yang diharapkan berkelanjutan."

Ia melanjutkan: "Menghidupkan kembali sebuah akademi yang sedang sekarat, yang saat ini memberikan hasil-hasil yang sangat baik, termasuk bersaing memperebutkan gelar Liga Joy Elite U-21."

Ia meneruskan: "Mengangkat seluruh divisi medis ke level lain dari segi ketegasan dan tuntutan, membangun divisi scouting, data, dan analisis dari nol, merestrukturisasi infrastruktur dan bangunan performa secara keseluruhan, yang sebelumnya beroperasi kurang dari 50% dari kapasitasnya, serta menerapkan aturan yang ketat dalam negosiasi dan transparansi di pasar transfer."

Ia menutup: "Mungkin memenangi Liga Champions Asia adalah wajah paling nyata dari kesuksesan, tetapi bagi keberlanjutan klub dan kelangsungannya dalam jangka panjang, kami telah meraih pencapaian-pencapaian lain yang lebih penting dan lebih mengesankan."