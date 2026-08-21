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Kompany buka suara soal kondisi terkini Jamal Musiala jelang final Piala Super
Absen dari duel Supercup
Bayern Munich akan menghadapi Borussia Dortmund dalam Franz Beckenbauer Supercup pada Sabtu tanpa playmaker Musiala. Pelatih kepala Vincent Kompany mengonfirmasi bahwa pemain berusia 23 tahun itu tidak masuk skuad untuk lawatan ke Signal Iduna Park.
Laga bergengsi itu menjadi pembuka tradisional musim Jerman, yang mempertemukan tim-tim domestik teratas dari musim sebelumnya. Saat Bayern memburu gelar lain, menjaga kondisi gelandang bintangnya tetap menjadi prioritas mutlak.
- Getty Images Sport
Mengelola penyesuaian perawatan
Episode kesehatan terbaru Musiala memicu kekhawatiran luas, meski para petinggi klub mengungkapkan bahwa mereka sudah mengetahui situasi tersebut sejak beberapa waktu lalu. Kompany menjelaskan bahwa penyesuaian terbaru pada perawatan medis sang pemain menyebabkan efek samping yang terlihat selama pertandingan.
"Dia tidak ada dalam skuad. Ini soal dia menyesuaikan diri dengan perawatan itu," kata Kompany kepada para wartawan. Direktur olahraga Max Eberl menambahkan bahwa klub telah merangkul sang pemain layaknya sebuah keluarga untuk memberikan dukungan penuh selama periode ini.
Simpati rival dan pembaruan skuad
Komunitas sepak bola bersatu memberi dukungan kepada Musiala, dengan direktur pelaksana Borussia Dortmund Lars Ricken menyampaikan simpatinya meski ada rivalitas sengit di atas lapangan. Ricken mengakui bahwa episode-episode terbaru yang melibatkan gelandang itu mengejutkan untuk disaksikan dari luar.
Sementara itu, Kompany memberikan kabar positif terkait rekrutan musim panas Ismael Saibari, yang diperkirakan akan tampil melawan Dortmund. Sang manajer memuji kekuatan dan kecepatan Saibari, seraya mencatat bahwa pendatang baru itu akan memainkan peran penting setelah sepenuhnya beradaptasi.
- Getty Images Sport
Fokus untuk kembali beraksi
Ke depan, Bayern sepenuhnya fokus membantu Musiala menuntaskan pemulihannya melalui sesi latihan individual pekan ini. Kompany mengungkapkan antusiasmenya menantikan sang pemain muda kembali ke lapangan pada masa depan setelah perawatannya stabil.
"Saya menantikan serangan balik dari Musiala, ketika dia kembali menjawab semua pertanyaan di lapangan," ujar Kompany. Bayern kini mengalihkan perhatian penuh mereka untuk meraih trofi juara lainnya di Dortmund.
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