Kompany buka suara soal kondisi terkini Jamal Musiala jelang final Piala Super

Bayern Munich akan menghadapi Borussia Dortmund dalam Franz Beckenbauer Supercup pada Sabtu tanpa playmaker Musiala. Pelatih kepala Vincent Kompany mengonfirmasi bahwa pemain berusia 23 tahun itu tidak masuk skuad untuk lawatan ke Signal Iduna Park.

Laga bergengsi itu menjadi pembuka tradisional musim Jerman, yang mempertemukan tim-tim domestik teratas dari musim sebelumnya. Saat Bayern memburu gelar lain, menjaga kondisi gelandang bintangnya tetap menjadi prioritas mutlak.