Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
1. FC Heidenheim v FC Bayern München - Preseason FriendlyGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Kompany buka suara soal kondisi terkini Jamal Musiala jelang final Piala Super

J. Musiala
Super Cup
Borussia Dortmund vs Bayern Munich
Borussia Dortmund
Bayern Munich

Pelatih Bayern Munich Vincent Kompany telah mengonfirmasi bahwa Jamal Musiala akan absen dalam laga Franz Beckenbauer Supercup melawan Borussia Dortmund pada Sabtu. Playmaker itu dipastikan tidak bisa tampil saat klub melakukan penyesuaian terhadap perawatan medisnya yang sedang berlangsung.

  • Absen dari duel Supercup

    Bayern Munich akan menghadapi Borussia Dortmund dalam Franz Beckenbauer Supercup pada Sabtu tanpa playmaker Musiala. Pelatih kepala Vincent Kompany mengonfirmasi bahwa pemain berusia 23 tahun itu tidak masuk skuad untuk lawatan ke Signal Iduna Park.

    Laga bergengsi itu menjadi pembuka tradisional musim Jerman, yang mempertemukan tim-tim domestik teratas dari musim sebelumnya. Saat Bayern memburu gelar lain, menjaga kondisi gelandang bintangnya tetap menjadi prioritas mutlak.

    • Iklan
  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Mengelola penyesuaian perawatan

    Episode kesehatan terbaru Musiala memicu kekhawatiran luas, meski para petinggi klub mengungkapkan bahwa mereka sudah mengetahui situasi tersebut sejak beberapa waktu lalu. Kompany menjelaskan bahwa penyesuaian terbaru pada perawatan medis sang pemain menyebabkan efek samping yang terlihat selama pertandingan.

    "Dia tidak ada dalam skuad. Ini soal dia menyesuaikan diri dengan perawatan itu," kata Kompany kepada para wartawan. Direktur olahraga Max Eberl menambahkan bahwa klub telah merangkul sang pemain layaknya sebuah keluarga untuk memberikan dukungan penuh selama periode ini.

  • Simpati rival dan pembaruan skuad

    Komunitas sepak bola bersatu memberi dukungan kepada Musiala, dengan direktur pelaksana Borussia Dortmund Lars Ricken menyampaikan simpatinya meski ada rivalitas sengit di atas lapangan. Ricken mengakui bahwa episode-episode terbaru yang melibatkan gelandang itu mengejutkan untuk disaksikan dari luar.

    Sementara itu, Kompany memberikan kabar positif terkait rekrutan musim panas Ismael Saibari, yang diperkirakan akan tampil melawan Dortmund. Sang manajer memuji kekuatan dan kecepatan Saibari, seraya mencatat bahwa pendatang baru itu akan memainkan peran penting setelah sepenuhnya beradaptasi.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    Fokus untuk kembali beraksi

    Ke depan, Bayern sepenuhnya fokus membantu Musiala menuntaskan pemulihannya melalui sesi latihan individual pekan ini. Kompany mengungkapkan antusiasmenya menantikan sang pemain muda kembali ke lapangan pada masa depan setelah perawatannya stabil.

    "Saya menantikan serangan balik dari Musiala, ketika dia kembali menjawab semua pertanyaan di lapangan," ujar Kompany. Bayern kini mengalihkan perhatian penuh mereka untuk meraih trofi juara lainnya di Dortmund.

Super Cup
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB