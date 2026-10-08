Garber telah mengungkapkan keinginannya untuk melihat Kane menyeberangi Atlantik. Striker Bayern berusia 33 tahun itu baru-baru ini mengungkapkan ketertarikannya untuk pada akhirnya pindah ke Amerika Utara, yang awalnya memicu pembicaraan soal potensi karier sebagai penendang NFL.

Kane tetap berada dalam performa spektakuler bersama klub maupun tim nasional, baru-baru ini menandai penampilan ke-125 bersama England dengan gol internasionalnya yang ke-91 saat melawan Czechia. Namun, Garber berharap penyerang produktif itu akan menghabiskan waktu di MLS sebelum melangkah ke gridiron.

Membujuk kapten England itu ke Amerika Serikat akan menjadi gebrakan besar lainnya bagi kompetisi tersebut. Garber memandang ketertarikan tulus Kane sebagai bukti bahwa strategi jangka panjang mereka untuk membangun liga yang dihormati secara global akhirnya mulai membuahkan hasil.