AFP
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Komisioner MLS Don Garber mendesak Harry Kane mengikuti Lionel Messi ke Amerika sebagai target transfer "impian"
Bos MLS menyambut minat terhadap Kane
Garber telah mengungkapkan keinginannya untuk melihat Kane menyeberangi Atlantik. Striker Bayern berusia 33 tahun itu baru-baru ini mengungkapkan ketertarikannya untuk pada akhirnya pindah ke Amerika Utara, yang awalnya memicu pembicaraan soal potensi karier sebagai penendang NFL.
Kane tetap berada dalam performa spektakuler bersama klub maupun tim nasional, baru-baru ini menandai penampilan ke-125 bersama England dengan gol internasionalnya yang ke-91 saat melawan Czechia. Namun, Garber berharap penyerang produktif itu akan menghabiskan waktu di MLS sebelum melangkah ke gridiron.
Membujuk kapten England itu ke Amerika Serikat akan menjadi gebrakan besar lainnya bagi kompetisi tersebut. Garber memandang ketertarikan tulus Kane sebagai bukti bahwa strategi jangka panjang mereka untuk membangun liga yang dihormati secara global akhirnya mulai membuahkan hasil.
- Getty Images Sport
Mewujudkan mimpi sepak bola jangka panjang
Garber meyakini bahwa mendatangkan superstar global seperti Kane adalah tepat seperti yang dibayangkan para pendiri liga. Ia menyoroti bagaimana kedatangan Messi ke Inter Miami membuktikan bahwa MLS bisa bersaing dengan raksasa-raksasa tradisional Eropa dan tawaran menggiurkan dari Arab Saudi.
"Saya akan senang jika dia melakukannya," kata Garber, seperti dikutip ESPN. "Saya pikir, bagi saya, ini adalah pemenuhan mimpi yang kami miliki untuk membangun liga sepak bola yang layak yang akan mendorong lahirnya negara sepak bola. Itu terdengar kolokial, tetapi sebenarnya kami menuliskannya.
"Kami ingin menciptakan sesuatu yang akan membuat Harry Kane-Harry Kane di dunia ini berkata, 'Saya agak ingin bermain di MLS.' Dan saya pikir Messi membuktikan itu. Itu adalah proses yang kompetitif, bekerja untuk memastikan bahwa kami memiliki dinamika yang akan lebih baik daripada kembali ke Barca, membangun dinamika yang tidak akan membuatnya ingin bermain di Arab Saudi.
Efek Beckham dan Messi
Garber, yang bersiap mundur dari perannya sebagai komisioner untuk menjadi chairman pada akhir tahun, mengaku akan selamanya berterima kasih kepada David Beckham. Mantan gelandang Manchester United itu mengubah lanskap sepak bola Amerika ketika bergabung dengan LA Galaxy.
Kedatangan Beckham yang revolusioner menambah kredibilitas penting dan membuka jalan bagi bintang-bintang papan atas lain seperti Thierry Henry untuk mengikuti jejaknya. Momentum itu makin melaju ketika Beckham membantu membentuk Inter Miami dan mengamankan tanda tangan Messi pada 2023.
"David menempatkan liga ini di jalur menuju kredibilitas dan respek. Di puncak kariernya, dia datang ke LA," jelas Garber. "Dia datang ke Major League Soccer dan menunjukkan kepada dunia bahwa liga ini bisa kompetitif, bisa dihormati, bisa menyenangkan, dan bisa memiliki pemain-pemain hebat.
"Itu menarik Henry dan banyak, banyak pemain lain setelahnya, jadi tanpa David mungkin tidak ada Major League Soccer. Meski begitu, Major League Soccer tidak akan menjadi fenomena global dan tidak akan begitu hadir di hati dan pikiran hampir semua orang di dunia tanpa Leo Messi."
- Getty Images Sport
Membawa MLS ke level berikutnya
Sejak mengambil alih pada 1999, Garber telah mengawasi transformasi Amerika Serikat menjadi pasar komersial terbesar di dunia untuk sepakbola. Tujuannya sekarang adalah menerjemahkan kesuksesan di luar lapangan itu menjadi dominasi yang konsisten di atas lapangan melawan klub-klub terbaik dari Eropa dan Amerika Selatan.
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