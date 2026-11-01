Kegemilangan Fermin Lopez tidak luput dari perhatian komentator Spanyol ternama Dani Senabre, yang mengikuti pertandingan melalui radio "Cadena COPE", dan memuji penampilan gelandang muda tersebut lewat akunnya di platform "X", seraya menyindir para pengkritiknya yang menganggap bahwa ia terlalu dibesar-besarkan.

Menurut situs Cadena COPE, Senabre menulis setelah gol yang dicetak Fermin dari sudut yang sulit: "Di mana orang-orang yang membenci Fermin hari ini? Mereka yang mengatakan bahwa saya terlalu melebih-lebihkan dia dan semacamnya."

Komentator Spanyol itu menambahkan, dalam analisisnya tentang pertandingan tersebut: "Bagi saya, dia adalah salah satu pemain terbaik Barcelona selama tiga tahun terakhir, sejak kedatangan Flick."

Senabre merujuk pada sebuah statistik yang beredar melalui media sosial, mengutip data dari jurnalis Pedro Martin, yang menjelaskan bahwa hanya sejumlah kecil pemain yang mengungguli Fermin atau menyamainya dalam total gol dan assist, yaitu Lamine Yamal, Raphinha, dan Kylian Mbappe.

Ia menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Jika kamu menjumlahkan gol dan assist, maka satu-satunya pemain yang menyamai Fermin atau mengungguinya adalah Lamine, Raphinha, dan Mbappe. Itu sama sekali bukan teman yang buruk."

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