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FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Komentator Tantang "Pembenci" Bintang Barcelona: Hanya Yamal, Raphinha, dan Mbappe yang Setara Dengannya

Barcelona vs Deportivo Alaves
Barcelona
Deportivo Alaves
LaLiga
L. Yamal
K. Mbappe
Raphinha
F. Lopez
Spanyol
Prancis
Brasil

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Fermin Lopez membakar antusiasme para pendukung Barcelona dengan penampilan gemilang saat timnya menang besar atas Deportivo Alaves dengan skor 6-1, setelah mencetak satu gol dan menyumbang dua assist, sehingga turut mengantarkan tim kembali ke jalur kemenangan dan memulihkan keseimbangan usai dua kekalahan dari Paris Saint-Germain dan Real Madrid.

Dengan kemenangan ini, Barcelona tetap bertengger di puncak klasemen Liga Spanyol dengan 30 poin, unggul dua angka atas Atletico Madrid, menjelang laga yang dinanti-nantikan antara kedua tim pada pekan mendatang di Stadion Metropolitano.

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  • Lamine, Raphinha, dan Mbappe: "Bukan Teman yang Buruk"

    Kegemilangan Fermin Lopez tidak luput dari perhatian komentator Spanyol ternama Dani Senabre, yang mengikuti pertandingan melalui radio "Cadena COPE", dan memuji penampilan gelandang muda tersebut lewat akunnya di platform "X", seraya menyindir para pengkritiknya yang menganggap bahwa ia terlalu dibesar-besarkan.

    Menurut situs Cadena COPE, Senabre menulis setelah gol yang dicetak Fermin dari sudut yang sulit: "Di mana orang-orang yang membenci Fermin hari ini? Mereka yang mengatakan bahwa saya terlalu melebih-lebihkan dia dan semacamnya."

    Komentator Spanyol itu menambahkan, dalam analisisnya tentang pertandingan tersebut: "Bagi saya, dia adalah salah satu pemain terbaik Barcelona selama tiga tahun terakhir, sejak kedatangan Flick."

    Senabre merujuk pada sebuah statistik yang beredar melalui media sosial, mengutip data dari jurnalis Pedro Martin, yang menjelaskan bahwa hanya sejumlah kecil pemain yang mengungguli Fermin atau menyamainya dalam total gol dan assist, yaitu Lamine Yamal, Raphinha, dan Kylian Mbappe.

    Ia menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Jika kamu menjumlahkan gol dan assist, maka satu-satunya pemain yang menyamai Fermin atau mengungguinya adalah Lamine, Raphinha, dan Mbappe. Itu sama sekali bukan teman yang buruk."

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ANF

ANF

Copa del Rey

03 Nov 2026

ALA

ALA

BAR

BAR

Champions League

03 Nov 2026

AVL

AVL