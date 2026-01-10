Ruben Amorim Manchester UnitedGetty
TERUNGKAP! Komentar ANEH Dari Jason Wilcox Ini Yang Bikin Ruben Amorim Hilang Kendali & Meledak Di Hadapan Media Sebelum Dipecat Manchester United

Perpecahan antara Jason Wilcox dan Ruben Amorim menyebabkan pemecatan pelatih asal Portugal di Manchester United setelah sang pelatih mengambil masalah dengan komentar yang dibuat oleh direktur sepak bola. Amorim dipecat sebagai pelatih The Red Devils minggu lalu setelah ia meledak dalam konferensi pers pasca-pertandingan dan membuat sejumlah komentar tajam yang ditujukan pada hierarki klub.

  • Amorim meluapkan kemarahannya

    Setelah Setan Merah berjuang untuk meraih hasil imbang 1-1 melawan rival Liga Premier, Leeds United, Amorim mengungkapkan pendapatnya dalam konferensi pers dengan pernyataan yang menarik perhatian. Dia membuat serangkaian klaim dalam ledakan kritikan yang ditujukan kepada eksekutif klub. Diketahui bahwa ini ditujukan kepada Wilcox, yang awalnya ragu untuk menunjuk Amorim pada November 2024.

    Ketika ditanya apakah dia masih mendapat dukungan dewan, Amorim berkata: “Pertama-tama, saya perhatikan bahwa Anda menerima informasi yang selektif tentang segalanya. Saya datang ke sini untuk menjadi manajer Manchester United, bukan untuk menjadi pelatih Manchester United. Dan itu jelas.”

    Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia bukan Thomas Tuchel, Antonio Conte, atau Jose Mourinho – tiga manajer yang dikenal dengan pendekatan langsung mereka dalam hal perekrutan dan manajemen klub – tetapi menambahkan bahwa: “Saya adalah manajer Manchester United.

    “Dan akan seperti ini selama 18 bulan atau ketika dewan memutuskan untuk mengubahnya. Itu adalah poin saya. Saya ingin menyelesaikan hal itu. Saya tidak akan mengundurkan diri. Saya akan melakukan pekerjaan saya hingga orang lain datang ke sini untuk menggantikan saya.”

    Komentar Wilcox

    Kini, dilaporkan bahwa hubungan antara Wilcox dan Amorim telah memburuk sebelum pertandingan Leeds. The Sun melaporkan bahwa sumber di lapangan latihan telah menjelaskan bahwa Wilcox menggambarkan dirinya sebagai “seperti manajer” dan menekankan bahwa Amorim adalah pelatih.

    Hal ini akan membuat Amorim kesal, yang telah menuntut lebih banyak dukungan dari klub di pasar transfer. Pelatih asal Portugal itu dikabarkan tidak senang bahwa transfer Antoine Semenyo tidak disetujui, dengan pemain Ghana tersebut pindah ke Manchester City sebagai gantinya.

  • Amorim didukung, tapi ketahuan

    Faksi-faksi mendalam dan perpecahan terus mengganggu United. Klub telah lama menderita dengan perekrutan yang buruk baik dari pelatih maupun staf pemain, menciptakan skuad yang campur aduk dan hasil yang lebih tidak konsisten.

    Amorim sangat terikat dengan formasi 3-4-3 dan menuntut perekrutan yang sesuai dengan formasinya. Hal ini menciptakan sorotan besar pada mantan pelatih Sporting CP yang dituduh terlalu takut mengambil risiko dan dapat diprediksi.

    Pelatih asal Portugal tersebut mampu menghabiskan secara signifikan di musim panas dan menambahkan seluruh lini depan baru termasuk Matheus Cunha, Bryan Mbeumo dan Benjamin Sesko. Amorim juga membawa bek sayap untuk mendukung formasinya yang sangat bergantung pada kecepatan dan energi di sektor sayap.

    Fletcher dalam kemudi

    Darren Fletcher telah mengambil alih sementara The Red Devils dan mengawasi hasil imbang 2-2 dengan Burnley awal pekan ini. Dia akan berada di pinggir lapangan ketika Brighton melakukan perjalanan ke Old Trafford di putaran ketiga Piala FA. The Seagulls memiliki catatan yang sangat impresif di Old Trafford dan akan memanfaatkan kesempatan melawan United yang inkonsisten.

    Tidak jelas apakah dan kapan penunjukan permanen akan dilakukan, dengan beberapa laporan menyebut bahwa mereka akan menunggu hingga musim panas untuk menyebutkan bos baru. Ini bisa berarti bahwa Fletcher akan menyambut rival Manchester City ke rumah mereka dengan kesempatan untuk memberikan pukulan telak terhadap peluang gelar rival mereka dalam derby pada 17 Januari.

    Tim Pep Guardiola saat ini enam poin di belakang pemimpin liga Arsenal, tetapi akan bertekad untuk mengejar kesenjangan tersebut. Mereka telah bermain imbang dalam tiga pertandingan pertama tahun 2026 sehingga menjauh dari perlombaan gelar, ditahan oleh Brighton, Chelsea, dan Sunderland.

