TERUNGKAP! Komentar ANEH Dari Jason Wilcox Ini Yang Bikin Ruben Amorim Hilang Kendali & Meledak Di Hadapan Media Sebelum Dipecat Manchester United

Setelah Setan Merah berjuang untuk meraih hasil imbang 1-1 melawan rival Liga Premier, Leeds United, Amorim mengungkapkan pendapatnya dalam konferensi pers dengan pernyataan yang menarik perhatian. Dia membuat serangkaian klaim dalam ledakan kritikan yang ditujukan kepada eksekutif klub. Diketahui bahwa ini ditujukan kepada Wilcox, yang awalnya ragu untuk menunjuk Amorim pada November 2024.

Ketika ditanya apakah dia masih mendapat dukungan dewan, Amorim berkata: “Pertama-tama, saya perhatikan bahwa Anda menerima informasi yang selektif tentang segalanya. Saya datang ke sini untuk menjadi manajer Manchester United, bukan untuk menjadi pelatih Manchester United. Dan itu jelas.”

Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia bukan Thomas Tuchel, Antonio Conte, atau Jose Mourinho – tiga manajer yang dikenal dengan pendekatan langsung mereka dalam hal perekrutan dan manajemen klub – tetapi menambahkan bahwa: “Saya adalah manajer Manchester United.

“Dan akan seperti ini selama 18 bulan atau ketika dewan memutuskan untuk mengubahnya. Itu adalah poin saya. Saya ingin menyelesaikan hal itu. Saya tidak akan mengundurkan diri. Saya akan melakukan pekerjaan saya hingga orang lain datang ke sini untuk menggantikan saya.”