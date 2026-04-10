"Kombinasi ini sungguh istimewa": Max Eberl memuji pelatih Bayern, Vincent Kompany, dengan penuh pujian

"Cara Vinny (Vincent Kompany; Catatan Redaksi) menyatukan sisi kemanusiaan dan peran sebagai pelatih sungguh luar biasa. Sebagai seorang manusia, ia selalu mudah didekati, selalu ramah, selalu bersahabat, dan terbuka bagi siapa pun. Namun, ia juga tahu persis apa yang diinginkannya dan bagaimana ia menginginkannya di lapangan. Kombinasi ini—memimpin dan mewakili sebuah klub serta tim pada usia 40 tahun saat ini—sungguh istimewa," puji Eberl.

Pada saat yang sama, Direktur Olahraga Munich itu juga memberikan gambaran tentang proses sekitar dua tahun lalu, ketika setelah penolakan dari beberapa opsi berkualitas tinggi seperti Julian Nagelsmann atau Ralf Rangnick, akhirnya mereka memilih Kompany sebagai pelatih kepala baru.

"Dari segi olahraga, kami mencoba menilai apa yang telah ia lakukan dalam karier kepelatihannya. Apa yang ia lakukan di Burnley dan Anderlecht, itu adalah musim-musim yang luar biasa: promosi dengan lebih dari 100 poin, lalu degradasi dari Liga Premier. Namun, bagaimana Vinny mengatur permainan sepak bola, bagaimana ia menyusun timnya, itulah yang kami sadari dan coba adaptasikan ke skuad kami," kata Eberl.