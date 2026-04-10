Vincent Kompany
"Kombinasi ini sungguh istimewa": Max Eberl memuji pelatih Bayern, Vincent Kompany, dengan penuh pujian

St. Pauli vs Bayern Munich
Menyambut ulang tahun ke-40 Vincent Kompany pada hari Jumat, Max Eberl menyampaikan pujian yang sangat istimewa kepada pelatih FCB tersebut dalam konferensi pers FC Bayern München.

Konferensi pers saja tidak cukup untuk menjelaskan betapa ia menghargai Kompany sebagai pelatih dan sebagai pribadi, kata direktur olahraga klub asal Munich itu menjelang perjalanan tim juara Bundesliga tersebut ke Hamburg, tempat mereka akan bertanding melawan FC St. Pauli pada Sabtu malam (pukul 18.30).

  • "Cara Vinny (Vincent Kompany; Catatan Redaksi) menyatukan sisi kemanusiaan dan peran sebagai pelatih sungguh luar biasa. Sebagai seorang manusia, ia selalu mudah didekati, selalu ramah, selalu bersahabat, dan terbuka bagi siapa pun. Namun, ia juga tahu persis apa yang diinginkannya dan bagaimana ia menginginkannya di lapangan. Kombinasi ini—memimpin dan mewakili sebuah klub serta tim pada usia 40 tahun saat ini—sungguh istimewa," puji Eberl.

    Pada saat yang sama, Direktur Olahraga Munich itu juga memberikan gambaran tentang proses sekitar dua tahun lalu, ketika setelah penolakan dari beberapa opsi berkualitas tinggi seperti Julian Nagelsmann atau Ralf Rangnick, akhirnya mereka memilih Kompany sebagai pelatih kepala baru.

    "Dari segi olahraga, kami mencoba menilai apa yang telah ia lakukan dalam karier kepelatihannya. Apa yang ia lakukan di Burnley dan Anderlecht, itu adalah musim-musim yang luar biasa: promosi dengan lebih dari 100 poin, lalu degradasi dari Liga Premier. Namun, bagaimana Vinny mengatur permainan sepak bola, bagaimana ia menyusun timnya, itulah yang kami sadari dan coba adaptasikan ke skuad kami," kata Eberl.

    FC Bayern di bawah asuhan Kompany mencatatkan musim yang luar biasa

    Pada musim ini, Kompany dan Bayern masih memiliki peluang untuk meraih ketiga gelar tersebut. Meskipun gelar juara Bundesliga hampir pasti diraih berkat keunggulan sembilan poin atas Borussia Dortmund, mereka masih berlaga di babak semifinal dan perempat final pada dua kompetisi piala.

    Pada hari Sabtu, tim Kompany juga berpotensi memecahkan rekor lain saat menghadapi St. Pauli. Jika Bayern berhasil mencetak dua gol di Hamburg, mereka akan mengungguli rekor Bundesliga mereka sendiri dari musim 1971/72. Saat itu, tim asal Munich mencetak 101 gol, sementara saat ini FCB telah mengoleksi 100 gol.

  • FC Bayern München, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan FCB berikutnya

    Tanggal

    Waktu

    Pertandingan

    Sabtu, 11 April

    18.30

    FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)

    Rabu, 15 April

    21.00

    FC Bayern - Real Madrid (Liga Champions)

    Minggu, 19 April

    17.30

    FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)

    Rabu, 22 April

    20.45

    Bayer Leverkusen - FC Bayern (Piala DFB)

