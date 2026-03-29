Randal Kolo Muani, yang malam tadi masuk sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 3-1 Prancis atas Kolombia dalam laga persahabatan, selalu mencermati perkembangan bursa transfer. Penyerang yang dipinjamkan PSG ke Tottenham ini telah diburu secara gencar oleh Juventus setelah enam bulan terakhir musim lalu ia bermain sebagai pemain pinjaman, dan tampaknya pembicaraan tersebut akan segera dilanjutkan.
Diterjemahkan oleh
Kolo Muani menanti Juventus: situasi yang berbeda terkait kepindahan David dan Openda
Menurut Fabrizio Romano, pemain asal Prancis itu "masih sangat tertarik bergabung dengan Juve. Dia menerima tawaran lain, dari klub-klub di luar Eropa dengan tawaran yang menggiurkan: tapi dia ingin menunggu tawaran dari Juve. Dia menghargai upaya Juve yang kembali mendekatinya pada Januari lalu dan merayunya lagi, begitu pula rekan-rekan setimnya: dia sempat menunjukkan keterbukaan penuh, namun Tottenham kemudian menghentikannya". Kini, dengan kembalinya ke PSG di depan mata, Kolo Muani, yang tidak masuk dalam rencana klub Paris, menunggu langkah selanjutnya dari Bianconeri.
OPENDA OUT, DAVID TIDAK DARURAT
"Openda kini menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh Juve, dan mereka sudah mulai mencari pembeli untuknya. Saat ini, mereka lebih fokus mencari pembeli untuk Openda daripada untuk David," tegas Romano. "Spalletti pun sering memberi isyarat, baik secara pribadi maupun di depan umum, bahwa pemain asal Belgia itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Hubungan antara Openda dan Juve sudah berakhir; mereka akan berpisah kecuali ada kejutan besar." Hasil negosiasi perpanjangan kontrak Vlahovic, yang masih belum tuntas, pasti akan memengaruhi nasib David.