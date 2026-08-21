Menurut Calcio Mercato, rencana kepindahan Bamba Dieng ke Lazio batal setelah striker Senegal itu gagal lolos tes medis. Gagalnya transfer tersebut memaksa petinggi Lazio untuk segera beralih dan mencari tambahan kekuatan alternatif di lini serang.

Pelatih kepala Gennaro Gattuso kini menjadikan penyerang Sassuolo Pinamonti sebagai prioritas utamanya. Striker kelahiran 1999 itu muncul sebagai kandidat terdepan untuk memperkuat lini depan klub.