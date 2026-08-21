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imago-sport-1072514294.jpgGiuseppe Maffia

Diterjemahkan oleh

Kolaps medis! Lazio langsung membidik Andrea Pinamonti setelah kesepakatan Bamba Dieng gagal terwujud

Transfers
Lazio
A. Pinamonti
Serie A

Transfer yang diusulkan untuk penyerang Senegal Bamba Dieng ke Lazio gagal terwujud setelah ia tidak lolos tes medis. Kegagalan transfer itu memaksa pelatih kepala Gennaro Gattuso mengalihkan fokus utamanya untuk merekrut penyerang Sassuolo Andrea Pinamonti.

  • Gagal tes medis menghentikan transfer Dieng

    Menurut Calcio Mercato, rencana kepindahan Bamba Dieng ke Lazio batal setelah striker Senegal itu gagal lolos tes medis. Gagalnya transfer tersebut memaksa petinggi Lazio untuk segera beralih dan mencari tambahan kekuatan alternatif di lini serang.

    Pelatih kepala Gennaro Gattuso kini menjadikan penyerang Sassuolo Pinamonti sebagai prioritas utamanya. Striker kelahiran 1999 itu muncul sebagai kandidat terdepan untuk memperkuat lini depan klub.

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    Pinamonti menjadi target utama

    Pinamonti sudah meminta hengkang dari Sassuolo, sehingga menempatkan Lazio dalam posisi kuat untuk mengamankan tanda tangannya. Namun, klub asal Roma itu masih menghadapi potensi persaingan dari Fiorentina, yang memantau pasar dengan saksama.

    Minat Fiorentina bisa meningkat jika penyerang mereka sendiri, Moise Kean, merampungkan transfer yang santer dikabarkan ke Como. Terlepas dari ancaman dari luar ini, Lazio tetap berada di barisan terdepan untuk mendapatkan pemain Italia tersebut.

  • Menambah kualitas Serie A yang telah terbukti

    Keberhasilan mendatangkan Pinamonti akan menutup jendela transfer musim panas yang aktif bagi Lazio di bawah Gattuso. Klub itu sebelumnya sudah berhasil mendatangkan Alfonso Pedraza dari Villarreal, mengamankan Davide Frattesi dengan status pinjaman dari Inter Milan, dan merekrut Danilho Doekhi dari Union Berlin.

    Kedatangan Pinamonti akan menambah pengalaman domestik yang andal ke dalam skuad. Sang penyerang sebelumnya membuktikan nilainya dengan mencetak sembilan gol untuk Sassuolo selama musim 2025–26.

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    Berusaha mempercepat finalisasi kesepakatan

    Perhatian kini beralih ke upaya menuntaskan negosiasi antara Lazio dan Sassuolo sebelum jendela transfer ditutup. Gattuso ingin segera mengintegrasikan talisman barunya agar ia bisa langsung tancap gas dalam laga-laga mendatang.

    Kedua klub diperkirakan akan menggelar pembicaraan penentuan dalam beberapa hari ke depan untuk merampungkan struktur kesepakatan. Mendapatkan Pinamonti akan menuntaskan perubahan dramatis dalam rencana lini serang Lazio pada akhir bursa transfer.

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