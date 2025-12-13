Kolaps Saat Latihan, Eks Bintang Chelsea Oscar Terpaksa Pensiun Setelah Terdeteksi Masalah Jantung

Oscar telah bergabung dengan Sao Paulo pada bulan Desember lalu dengan kontrak tiga tahun setelah hampir delapan tahun di China, di mana ia menjadi salah satu pemain menonjol di liga tersebut baik secara statistik maupun dalam hal trofi. Di awal kariernya, ia membuat 203 penampilan untuk Chelsea, mencetak 38 gol, memenangkan dua gelar Liga Premier, Liga Europa, dan Piala Liga sebelum menyelesaikan transfer rekor ke Shanghai pada 2017. Selama di China, ia mengumpulkan banyak trofi besar dan mendapatkan penghasilan yang cukup besar, namun kepulangannya ke Brasil secara tak terduga berakhir karena alasan medis daripada alasan olahraga.