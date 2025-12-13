AFP
Kolaps Saat Latihan, Eks Bintang Chelsea Oscar Terpaksa Pensiun Setelah Terdeteksi Masalah Jantung
Mantan bintang Chelsea dirawat di rumah sakit setelah pingsan saat latihan
Oscar dirawat di rumah sakit setelah pingsan saat menggunakan sepeda latihan selama tes interval di fasilitas pelatihan Sao Paulo, yang mendorongnya segera masuk ke ICU untuk pemantauan. Pemeriksaan selanjutnya mengonfirmasi dia mengalami sinkop vasovagal, suatu kondisi yang menyebabkan penurunan tiba-tiba dalam detak jantung dan tekanan darah. Setelah berdiskusi dengan klub, Oscar kini telah menyatakan keinginannya untuk pensiun, seperti yang dilaporkan oleh media Brasil Globo, dengan pengumuman resmi diharapkan segera.
- (C)Getty Images
Oscar akan pensiun hanya setahun setelah kembali ke Brasil
Berita mengejutkan ini menghentikan secara dramatis karier yang dimulai di Sao Paulo, mencapai puncak di Chelsea, dan mengalami kebangkitan yang tak terduga di China sebelum kembali secara emosional ke Brasil tahun lalu. Musim comeback-nya sudah terganggu oleh retak tulang belakang, di mana tanda-tanda awal masalah jantung potensial dilaporkan terdeteksi. Episode terbaru ini telah menekankan risiko kesehatan jangka panjang yang terlibat, membuat gelandang tersebut memprioritaskan kesejahteraan pribadi daripada melanjutkan perjalanan profesionalnya. Oscar menulis di Instagram, "Semua akan baik-baik saja, jika Tuhan mengizinkan," untuk meyakinkan para pengikutnya setelah masuk rumah sakit.
Karier Oscar yang terkenal...
Oscar telah bergabung dengan Sao Paulo pada bulan Desember lalu dengan kontrak tiga tahun setelah hampir delapan tahun di China, di mana ia menjadi salah satu pemain menonjol di liga tersebut baik secara statistik maupun dalam hal trofi. Di awal kariernya, ia membuat 203 penampilan untuk Chelsea, mencetak 38 gol, memenangkan dua gelar Liga Premier, Liga Europa, dan Piala Liga sebelum menyelesaikan transfer rekor ke Shanghai pada 2017. Selama di China, ia mengumpulkan banyak trofi besar dan mendapatkan penghasilan yang cukup besar, namun kepulangannya ke Brasil secara tak terduga berakhir karena alasan medis daripada alasan olahraga.
- Getty Images
Pengumuman resmi pensiun Oscar akan segera diumumkan...
Sao Paulo sekarang diharapkan bekerja sama dengan Oscar dan tim medisnya untuk menyelesaikan pengumuman pensiun resmi dan menguraikan langkah-langkah selanjutnya dalam transisinya dari lapangan. Pemain yang meyakinkan para pendukung setelah dirawat di rumah sakit kemungkinan akan fokus pada pemulihan dan manajemen kesehatan jangka panjang saat ia menyesuaikan diri dengan kehidupan setelah sepakbola.
