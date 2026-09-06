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Koeman Jr cetak sejarah! Kiper mencetak DUA gol dalam comeback gila di Eredivisie
Sore bersejarah untuk Koeman Jr
Dalam laga Eredivisie yang dramatis dan akan dikenang selama bertahun-tahun, kiper Telstar Koeman Jr mencetak sejarah dengan menjadi penjaga gawang pertama dalam sejarah liga yang mencetak dua gol dalam satu pertandingan. Pemain berusia 31 tahun itu tampil saat timnya paling membutuhkannya, menyelamatkan satu poin dalam hasil imbang kacau 2-2 melawan Cambuur.
Pertandingan menjadi perjuangan berat bagi Telstar sejak fase awal, setelah mereka harus bermain dengan sepuluh orang hanya 22 menit setelah laga dimulai ketika Nokkvi Thorisson diganjar kartu merah langsung. Bermain dengan kalah jumlah selama lebih dari satu jam, tim tuan rumah tampak menuju kekalahan yang mengecewakan saat Cambuur mencetak dua gol dalam tujuh menit setelah jeda untuk mengambil keunggulan meyakinkan dan memegang kendali penuh.
- AFP
Sangat tenang dari titik penalti
Namun, jalannya cerita berubah dengan cepat ketika Telstar mendapat penalti hanya tiga menit setelah kebobolan gol kedua mereka. Di tengah tekanan, Koeman Jr berlari sepanjang lapangan untuk mengambil tanggung jawab, dengan tenang mengeksekusi dari jarak 12 yard dan memberi timnya secercah harapan. Drama tidak berhenti di situ, karena pertandingan berlanjut jauh ke masa injury time saat Telstar mati-matian mencari gol penyama kedudukan, yang akhirnya datang pada menit ke-11 injury time ketika ia mengeksekusi penalti lagi.
Dwigol luar biasa ini berarti semua gol Koeman Jr sepanjang kariernya tercipta pada 2026 untuk Telstar. Ia telah membangun reputasi sebagai spesialis dalam momen-momen bertekanan tinggi, setelah sebelumnya mencetak penalti pada menit ke-89 melawan Volendam pada laga terakhir musim lalu. Gol itu sangat krusial, memastikan kemenangan 2-1 yang membuat Telstar bertahan di Eredivisie.
Mengikuti jejak langkah sang legenda
Pencapaian itu tentu memunculkan perbandingan dengan ayahnya, Koeman, yang merupakan salah satu bek paling produktif dalam mencetak gol dalam sejarah sepak bola. Dalam karier gemilang yang mencakup periode bersama Barcelona, PSV, Ajax, dan Feyenoord, Koeman senior mencetak 254 gol yang luar biasa untuk klub dan negaranya. Jumlah impresif itu termasuk 115 gol penalti, meski mantan bek tersebut juga gagal mengeksekusi 16 tendangan penalti sepanjang karier bermainnya.
Sementara Koeman Sr beralih ke karier kepelatihan yang sukses, dengan menangani tim seperti Southampton, Everton, dan Barcelona sebelum periode terbarunya sebagai pelatih tim nasional Belanda, putranya menempuh jalannya sendiri di bawah mistar.
- Getty Images Sport
Kebangkitan pahlawan Telstar
Perjalanan Koeman Jr menuju sejarah Eredivisie dimulai di Barcelona, tempat ia lahir saat ayahnya masih berada di Camp Nou. Ia memulai karier profesionalnya di Belanda bersama Almere City sebelum melanjutkannya ke TOP Oss. Pada akhirnya, ia bergabung dengan Telstar pada musim panas 2021 dan memainkan peran krusial dalam promosi klub lewat play-off pada 2025.
Setelah hasil imbang pada hari Minggu, Telstar menempati peringkat ke-13 di klasemen setelah empat pertandingan saat mereka terus menjalani penantian panjang untuk kembali ke kasta tertinggi, yang menandai pengalaman pertama mereka merasakan sepak bola Eredivisie dalam 47 tahun.
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