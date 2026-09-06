Koeman Jr cetak sejarah! Kiper mencetak DUA gol dalam comeback gila di Eredivisie

Dalam laga Eredivisie yang dramatis dan akan dikenang selama bertahun-tahun, kiper Telstar Koeman Jr mencetak sejarah dengan menjadi penjaga gawang pertama dalam sejarah liga yang mencetak dua gol dalam satu pertandingan. Pemain berusia 31 tahun itu tampil saat timnya paling membutuhkannya, menyelamatkan satu poin dalam hasil imbang kacau 2-2 melawan Cambuur.

Pertandingan menjadi perjuangan berat bagi Telstar sejak fase awal, setelah mereka harus bermain dengan sepuluh orang hanya 22 menit setelah laga dimulai ketika Nokkvi Thorisson diganjar kartu merah langsung. Bermain dengan kalah jumlah selama lebih dari satu jam, tim tuan rumah tampak menuju kekalahan yang mengecewakan saat Cambuur mencetak dua gol dalam tujuh menit setelah jeda untuk mengambil keunggulan meyakinkan dan memegang kendali penuh.