Didekati DUA BELAS Klub, Gelandang Manchester United Kobbie Mainoo Pilih Destinasi Favorit

Di tengah rasa frustrasi Mainoo atas kurangnya waktu bermain, Amorim berbicara kepada media mengenai situasi sang pemain: "Saya melihatnya sebagai starter seperti pemain lain. Saya hanya harus membuat pilihan dan pada akhirnya, pilihan belum jatuh kepada Kobbie. Ke depannya sih belum tahu. Sekali lagi, hal yang sama berlaku untuk Casemiro. [Dia] tidak bermain dan kemudian dia bermain. Saya hanya ingin menang. Saya tidak peduli siapa yang bermain."

"Saya melihatnya. Saya hanya ingin menang, saya mencoba menempatkan pemain, saya tidak melihat siapa mereka, tidak peduli tentang itu, saya hanya mencoba menempatkan pemain terbaik di lapangan. Ada Manuel Ugarte yang bermain dua pertandingan. Salah satu dari mereka, Casemiro, absen, Bruno Fernandes, dia selalu bugar, dia pemain yang hebat di posisinya, jadi mungkin ada hubungannya dengan itu."

Komentar itu membuat Paul Scholes meradang. Legenda Man United itu membela Mainoo dan mengecam Amorim dengan berkata: “Omong kosong! Anak ini sedang dirusak, tidak dimainkan di tim yang bahkan tidak bisa mengontrol permainan. Saya benci melihat pemain homegrown pergi, tapi mungkin ini yang terbaik untuknya sekarang. Cukup sudah.”