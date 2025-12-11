AFP
Didekati DUA BELAS Klub, Gelandang Manchester United Kobbie Mainoo Pilih Destinasi Favorit
Mainoo memilih destinasi favorit
Menurut Daily Mail, selusin klub papan atas Eropa berminat meminjam Kobbie Mainoo dari Manchester United pada bursa transfer Januari mendatang. Namun gelandang 20 tahun itu telah menjatuhkan pilihan pada sang juara bertahan Serie A Napoli sebagai tujuan ideal. Kepindahan Mainoo ke Liga Italia kini bergantung pada lampu hijau dari pihak The Red Devils pada jendela transfer musim dingin mendatang.
Napoli dinilai sempurna untuk menghidupkan kembali karier Mainoo
Napoli tengah kesulitan mempertahankan gelar Serie A mereka akibat badai cedera yang menghantam lini tengah. Terbaru, Frank Anguissa mengalami cedera otot paha serius saat membela timnas Kamerun, membuatnya absen hingga beberapa waktu ke depan. Situasi ini makin pelik karena Kevin De Bruyne—yang didatangkan dari Manchester City untuk menjadi motor serangan—dipastikan menepi untuk waktu yang lama gara-gara robekan otot yang ia alami pada bulan Oktober.
Dengan Stanislav Lobotka juga belum 100 persen bugar, opsi Antonio Conte di lini tengah terbatas. Mengandalkan Scott McTominay plus pemain pelapis seperti Michael Folorunsho jelas riskan jika Napoli ingin bersaing di banyak kompetisi. Karena itu, penguatan lini tengah pada Januari menjadi kebutuhan mutlak.
Di tengah kelangkaan gelandang berkualitas, Mainoo hampir pasti mendapat menit bermain signifikan di Italia. Bermain di bawah asuhan manajer berpengalaman seperti Conte juga diyakini akan menjadi kesempatan belajar yang bermanfaat dalam perkembangan kariernya.
Scholes merasa Mainoo dirusak Manchester United
Di tengah rasa frustrasi Mainoo atas kurangnya waktu bermain, Amorim berbicara kepada media mengenai situasi sang pemain: "Saya melihatnya sebagai starter seperti pemain lain. Saya hanya harus membuat pilihan dan pada akhirnya, pilihan belum jatuh kepada Kobbie. Ke depannya sih belum tahu. Sekali lagi, hal yang sama berlaku untuk Casemiro. [Dia] tidak bermain dan kemudian dia bermain. Saya hanya ingin menang. Saya tidak peduli siapa yang bermain."
"Saya melihatnya. Saya hanya ingin menang, saya mencoba menempatkan pemain, saya tidak melihat siapa mereka, tidak peduli tentang itu, saya hanya mencoba menempatkan pemain terbaik di lapangan. Ada Manuel Ugarte yang bermain dua pertandingan. Salah satu dari mereka, Casemiro, absen, Bruno Fernandes, dia selalu bugar, dia pemain yang hebat di posisinya, jadi mungkin ada hubungannya dengan itu."
Komentar itu membuat Paul Scholes meradang. Legenda Man United itu membela Mainoo dan mengecam Amorim dengan berkata: “Omong kosong! Anak ini sedang dirusak, tidak dimainkan di tim yang bahkan tidak bisa mengontrol permainan. Saya benci melihat pemain homegrown pergi, tapi mungkin ini yang terbaik untuknya sekarang. Cukup sudah.”
- Getty Images Sport
Selanjutnya untuk Mainoo & Manchester United
Banyak pemain Afrika yang akan absen pada musim dingin nanti karena membela timnas masing-masing di Piala Afrika. Ini sebenarnya menjadi kesempatan emas bagi Mainoo mendapatkan menit bermain tambahan dan mendapatkan kembali kepercayaan Amorim. Namun sang pelatih tetap tidak memberikan jaminan apa pun.
“Entahlah, entahlah,” ujarnya. “Pertanyaannya sama saja, saya tak tahu apa yang akan terjadi. Semua tergantung situasi dan apa yang saya lihat di latihan. Jika itu yang terbaik untuk tim, saya akan memainkan dia. Itu satu-satunya cara yang saya tahu untuk menjawab itu. Iya saya paham tugas saya memberi jawaban, tapi saya selalu memberikan jawaban yang sama, dan kalian memberikan pertanyaan yang sama. Saya paham kalian menyukai Kobbie, dia starter di Inggris. Tapi itu tidak berarti saya harus memainkan Kobbie jika saya merasa Kobbie tak seharusnya bermain. Itu keputusan saya.”
