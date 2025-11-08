Getty Images Sport
Sangat Kejam Lihat Keadaan Kobbie Mainoo Sekarang! Pemuda Berbakat Man United Itu Diingatkan Agar Segera Buat Keputusan Transfer
Berbatov memuji bakat Mainoo
Berbatov membuat komentar tersebut dalam sebuah wawancara dengan Daily Mail Sport. Striker asal Bulgaria ini menjadi favorit penggemar di Old Trafford selama empat tahun masa baktinya di klub, dengan sentuhannya yang memikat dan gaya santai yang menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang nyaris arogan. Dia melihat banyak dari sifat-sifat tersebut dalam diri Mainoo, yang bakatnya sangat dia kagumi.
Mantan bintang Tottenham, Fulham, dan Bayer Leverkusen ini juga menyatakan simpati terhadap pemain yang tampaknya memiliki dunia di tangannya hanya 15 bulan yang lalu. Mainoo beralih dari pemain muda yang menjanjikan, menjadi pemain reguler di Manchester United dan akhirnya menjadi bagian penting dalam tim Inggris asuhan Gareth Southgate yang melaju ke final Kejuaraan Eropa selama musim 2023-24. Kurangnya kepercayaan Amorim terhadap kemampuannya untuk memulai pertandingan telah menjadi hambatan nyata pertama dalam kenaikannya, tetapi telah terbukti hampir mustahil untuk dilalui bagi pemain berusia 20 tahun tersebut.
Mainoo dalam 'situasi yang sangat kejam' di Man Utd
Berbatov berkata: "Ini adalah situasi yang sangat kejam, terutama untuk pemain muda.
"Ini menunjukkan betapa sepak bola bisa menjadi permainan yang sangat kejam pada waktu-waktu tertentu karena Kobbie Mainoo sedang bermain, dia mencapai tim nasional Inggris, dia naik, naik, dan naik. Tiba-tiba dia tidak dipilih.
"Sekarang pertanyaannya adalah, apakah dia tetap positif, sabar, dan menunggu momennya lagi? Atau dia perlu pindah ke tempat lain untuk bermain secara reguler agar mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan kembali ke United serta mulai bermain lebih teratur?
"Saya ingin melihat dia bermain karena bakatnya terlihat jelas, pengambilan keputusan yang baik, ketenangan dan arogansi yang Anda butuhkan dengan bola di kaki Anda ada di sana, bahkan pada usianya. Saya suka itu. Tapi saat ini, manajer tidak melihat sesuatu yang bisa dia gunakan dari menit pertama pertandingan."
Musim 2025-26 yang mengecewakan bagi Mainoo sejauh ini
Jatuhnya pamor Mainoo di bawah Amorim mengakibatkan waktu bermainnya di lapangan berkurang drastis. Selama musim debutnya pada 2023-24, pemain muda berbakat ini menutup musim dengan 21 kali jadi starter berturut-turut di jantung lini tengah Erik ten Hag, mencetak gol kemenangan dalam kemenangan mengejutkan Red Devils melawan Manchester City di final Piala FA.
Cedera betis yang dideritanya pada bulan Februari agak menghambat momentumnya, tetapi dia tetap menjadi starter dalam 19 pertandingan liga tahun lalu, dengan banyak penampilan itu terjadi di bawah Amorim setelah pemecatan Ten Hag.
Musim ini, Mainoo baru menjadi starter dalam satu pertandingan: kekalahan memalukan United di Piala Liga melalui adu penalti melawan tim kecil League Two, Grimsby Town. Dia hanya bermain selama 138 menit di liga, membuat tujuh penampilan dari bangku cadangan. Dia tidak digunakan sebagai pengganti dalam hasil imbang 2-2 United saat tandang melawan Forest akhir pekan lalu, dan tidak melakukan perjalanan ke London sebagai bagian dari skuad hari pertandingan Amorim untuk menghadapi Tottenham karena mengalami cedera.
Apakah Mainoo akan mendorong untuk kesepakatan pinjaman?
Pemain berusia 20 tahun itu meminta untuk dipinjamkan di jendela transfer musim panas, tetapi langkah tersebut diblokir oleh Amorim. Orang Portugis itu menyarankan bahwa Mainoo bersaing memperebutkan tempat dengan kapten klub Bruno Fernandes, membuat kesempatan dia menemukan menit bermain reguler dalam formasi kaku 3-4-3 manajer semakin kecil kemungkinannya. Laporan terbaru menunjukkan bahwa West Ham bersedia untuk menguji ketegasan Amorim, dan akan mengajukan tawaran pinjaman pada jendela transfer Januari dengan perwakilan pemain diharapkan lagi untuk meminta kepindahan sementara dari Old Trafford.
Desakan untuk pindah pinjaman menunjukkan bahwa lulusan akademi tersebut ingin tetap terikat dengan klub masa kecilnya, tetapi berapa lama dia akan tetap berkomitmen pada United jika dia tidak dapat terus berkembang sebagai pemain? Pindah pinjaman tampaknya akan menjadi pilihan paling masuk akal untuk semua pihak, tetapi semakin lama ini berlarut-larut, semakin besar kemungkinan masa depan jangka panjang Mainoo berada di luar Manchester.
