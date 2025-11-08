Sangat Kejam Lihat Keadaan Kobbie Mainoo Sekarang! Pemuda Berbakat Man United Itu Diingatkan Agar Segera Buat Keputusan Transfer

Berbatov berkata: "Ini adalah situasi yang sangat kejam, terutama untuk pemain muda.

"Ini menunjukkan betapa sepak bola bisa menjadi permainan yang sangat kejam pada waktu-waktu tertentu karena Kobbie Mainoo sedang bermain, dia mencapai tim nasional Inggris, dia naik, naik, dan naik. Tiba-tiba dia tidak dipilih.

"Sekarang pertanyaannya adalah, apakah dia tetap positif, sabar, dan menunggu momennya lagi? Atau dia perlu pindah ke tempat lain untuk bermain secara reguler agar mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan kembali ke United serta mulai bermain lebih teratur?

"Saya ingin melihat dia bermain karena bakatnya terlihat jelas, pengambilan keputusan yang baik, ketenangan dan arogansi yang Anda butuhkan dengan bola di kaki Anda ada di sana, bahkan pada usianya. Saya suka itu. Tapi saat ini, manajer tidak melihat sesuatu yang bisa dia gunakan dari menit pertama pertandingan."