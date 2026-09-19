Menurut jaringan statistik "Opta", Marseille kalah 38 kali dari Paris Saint-Germain di seluruh ajang sepanjang abad ke-21, berbanding 13 kemenangan dan 12 hasil imbang. Jumlah kekalahan ini lebih banyak 15 pertandingan dibandingkan kekalahan melawan lawan mana pun lainnya.

Di kandang sendiri, Marseille hanya meraih satu kemenangan dalam 13 pertemuan terakhir melawan Paris Saint-Germain di Liga Prancis, berbanding 3 hasil imbang dan 9 kekalahan. Namun kemenangan tunggal itu datang pada pertemuan terakhir kedua tim di Stadion Velodrome, ketika Marseille mengalahkan sang tamu dengan skor 1-0 pada 22 September 2025, sehingga memberikan tuan rumah suntikan moral menjelang El Clasico terbaru.

Marseille menjalani awal musim yang sangat sulit pada musim ini, setelah kalah dalam tiga dari empat pertandingan pertama mereka di Liga Prancis, berbanding satu kemenangan. Tim ini terancam menelan empat kekalahan dalam lima pertandingan pertama untuk kali pertama dalam sejarah mereka di kasta tertinggi.

Marseille juga menghadapi pertandingan ini setelah tiga kekalahan beruntun di kompetisi tersebut, sebuah rangkaian yang belum terulang lebih panjang sejak April 2015, saat mereka kalah dalam empat pertandingan beruntun di bawah asuhan pelatih Marcelo Bielsa, termasuk kekalahan di kandang sendiri dari Paris Saint-Germain dengan skor 2-3.

Angka-angka negatif Marseille tidak berhenti pada hasil pertandingan saja, sebab tim ini kebobolan 36 gol di Liga Prancis sepanjang tahun 2026, yang merupakan rata-rata kebobolan tertinggi di kompetisi tersebut, sama dengan Nice yang kebobolan jumlah yang sama sebelum pekan kelima dimulai. Tim ini berharap dapat menghentikan pendarahan pertahanan tersebut menghadapi serangan Saint-Germain, meski klub asal Paris itu sendiri belum memulai musim dengan gambaran seperti biasanya.