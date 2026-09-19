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Klasik yang tak biasa: angka-angka mengejutkan mengepung Marseille dan Paris Saint-Germain

FEATURES
Luis Enrique
B. Genesio
M. Akliouche
Marseille vs Paris Saint-Germain
Marseille
Paris Saint-Germain
Ligue 1
Spanyol
Prancis
Maroko

Alarm bahaya melanda sang juara bertahan

Perhatian para penggemar sepakbola Prancis, besok Minggu, tertuju ke Stadion Vélodrome yang akan menjadi panggung laga panas mempertemukan Marseille dan tamunya Paris Saint-Germain, dalam El Clasico Prancis yang dinanti, pada pekan kelima kompetisi Liga.

Laga yang dinantikan ini menyimpan sejumlah angka menarik, di tengah awal musim yang tersendat bagi Marseille, berbanding kondisi tak biasa bagi Paris Saint-Germain, yang menjalani pertandingan dengan selisih gol negatif, sebuah pemandangan langka sejak "Qatar Sports Investments" mengakuisisi klub asal Paris tersebut.

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  • FBL-EUR-C3-BESIKTAS-MARSEILLEAFP

    Kutukan Paris dan kenangan kemenangan terakhir

    Menurut jaringan statistik "Opta", Marseille kalah 38 kali dari Paris Saint-Germain di seluruh ajang sepanjang abad ke-21, berbanding 13 kemenangan dan 12 hasil imbang. Jumlah kekalahan ini lebih banyak 15 pertandingan dibandingkan kekalahan melawan lawan mana pun lainnya.

    Di kandang sendiri, Marseille hanya meraih satu kemenangan dalam 13 pertemuan terakhir melawan Paris Saint-Germain di Liga Prancis, berbanding 3 hasil imbang dan 9 kekalahan. Namun kemenangan tunggal itu datang pada pertemuan terakhir kedua tim di Stadion Velodrome, ketika Marseille mengalahkan sang tamu dengan skor 1-0 pada 22 September 2025, sehingga memberikan tuan rumah suntikan moral menjelang El Clasico terbaru.

    Marseille menjalani awal musim yang sangat sulit pada musim ini, setelah kalah dalam tiga dari empat pertandingan pertama mereka di Liga Prancis, berbanding satu kemenangan. Tim ini terancam menelan empat kekalahan dalam lima pertandingan pertama untuk kali pertama dalam sejarah mereka di kasta tertinggi.

    Marseille juga menghadapi pertandingan ini setelah tiga kekalahan beruntun di kompetisi tersebut, sebuah rangkaian yang belum terulang lebih panjang sejak April 2015, saat mereka kalah dalam empat pertandingan beruntun di bawah asuhan pelatih Marcelo Bielsa, termasuk kekalahan di kandang sendiri dari Paris Saint-Germain dengan skor 2-3.

    Angka-angka negatif Marseille tidak berhenti pada hasil pertandingan saja, sebab tim ini kebobolan 36 gol di Liga Prancis sepanjang tahun 2026, yang merupakan rata-rata kebobolan tertinggi di kompetisi tersebut, sama dengan Nice yang kebobolan jumlah yang sama sebelum pekan kelima dimulai. Tim ini berharap dapat menghentikan pendarahan pertahanan tersebut menghadapi serangan Saint-Germain, meski klub asal Paris itu sendiri belum memulai musim dengan gambaran seperti biasanya.

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    Paris Saint-Germain: angka langka

    Paris Saint-Germain memiliki selisih gol nol setelah empat pertandingan pertama di Ligue 1 musim ini, setelah mencetak 6 gol dan kebobolan dengan jumlah yang sama. Ini menjadi kali pertama tim tersebut tidak memiliki selisih gol positif pada fase awal musim seperti ini sejak "Qatar Sports Investments" mengambil alih klub pada musim 2011-2012.

    Meski demikian, sang juara bertahan memiliki catatan yang bagus saat bertandang, setelah hanya kalah satu kali dalam 8 laga tandang terakhirnya di Ligue 1, berbanding 5 kemenangan dan dua hasil imbang. Satu-satunya kekalahan itu terjadi saat menghadapi Paris FC dengan skor 1-2 pada pekan terakhir musim lalu, sementara kekalahan Paris Saint-Germain di luar ibu kota Prancis sebelum itu terjadi saat menghadapi Rennes dengan skor 1-2 pada 13 Februari.

    Marseille menjalani pertandingan ini setelah kalah dari Paris FC dengan skor 2-3 pada laga terakhir yang mereka mainkan di kandang sendiri di Ligue 1. Tim ini belum pernah menelan dua kekalahan beruntun di kandangnya di kasta tertinggi sejak Oktober dan November 2024, saat mereka kalah dari Paris Saint-Germain dengan skor telak tiga gol tanpa balas, kemudian tumbang di hadapan Auxerre dengan skor 1-3.

    Musim ini membawa angka luar biasa bagi Paris Saint-Germain, karena mereka menjadi tim kedua saja pada abad ke-21 yang menjalani empat dari lima pertandingan pertamanya di Ligue 1 di luar kandang dalam satu musim, setelah Lorient pada musim 2022-2023. Statistik ini mengungkap jadwal pertandingan yang tidak biasa bagi sang juara bertahan, yang dituntut untuk melanjutkan hasil-hasil bagusnya saat bertandang ketika menjadi tamu Marseille.

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    Kartu Paris yang tahu jalannya menuju gawang Marseille

    Keunggulan tidak hanya terbatas pada hasil dan angka-angka bersejarah, karena kedua tim memuncaki daftar klub dengan penguasaan bola terbanyak di Liga Prancis musim ini. Paris Saint-Germain menempati posisi teratas dengan persentase penguasaan bola mencapai 67,4%, disusul Marseille dengan 60,8%.

    Kedua tim juga memuncaki daftar pemilik rata-rata umpan tertinggi dalam setiap rangkaian penguasaan bola, dengan 5,5 umpan untuk Paris Saint-Germain berbanding 5,2 untuk Marseille, yang mencerminkan ketergantungan kedua tim pada pembangunan serangan, penguasaan bola, dan pengendalian tempo permainan.

    Magnes Akliouche, yang baru saja bergabung ke skuad Paris Saint-Germain, menyimpan kenangan khusus melawan Marseille, setelah mencetak tiga gol ke gawang mereka di Liga Prancis.

    Dengan demikian, Marseille menjadi salah satu tim yang paling sering kebobolan gol dari Akliouche, sama banyaknya dengan Rennes, sehingga El Clasico menjadi kesempatan baru bagi sang pemain untuk melanjutkan penampilan gemilangnya melawan lawan favoritnya.

    Dari segi keterlibatan, Akliouche telah bermain selama 396 menit bersama tim Paris di seluruh kompetisi musim ini, dan hanya Desire Doue yang melampauinya di antara para pemain lini depan, dengan bermain selama 399 menit.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-BREST-PSGAFP

    Ujian bersejarah: sebuah lembaran baru

    El Clasico memiliki arti yang berlipat ganda bagi Bruno Genesio, pelatih Marseille, yang memiliki catatan mencolok saat menghadapi Paris Saint-Germain. Sejak penampilan pertamanya sebagai pelatih di Liga Prancis pada Januari 2016, Genesio meraih enam kemenangan atas Paris Saint-Germain, sebuah angka yang lebih banyak setidaknya dua kemenangan dibanding pelatih mana pun dalam periode yang sama.

    Namun, awal perjalanan Genesio bersama Marseille terbilang sulit, setelah kalah dalam tiga dari empat pertandingan pertamanya di liga, dan terancam menjadi pelatih kedua dalam sejarah klub yang menelan empat kekalahan dalam lima pertandingan pertamanya sebagai kepala tim kepelatihan. Sebelum Genesio, angka ini telah dicapai oleh Willy Kohut dan André Gascard pada tahun 1938.

    Adapun Luis Enrique, pelatih Paris Saint-Germain, akan menjalani pertandingan ke-182 sebagai kepala tim kepelatihan klub asal Paris tersebut. Selama 181 pertandingan sebelumnya, Enrique meraih 120 kemenangan, berbanding 34 hasil imbang dan 27 kekalahan.

    Dengan tampil di El Clasico melawan Marseille, Enrique akan melampaui jumlah pertandingan yang ia pimpin bersama Barcelona, sehingga menjadi pelatih kedua dengan pertandingan terbanyak bersama Paris Saint-Germain di antara para pelatih yang pernah menangani klub tersebut. Yang mengunggulinya dalam aspek ini hanyalah Luis Fernández, yang memimpin tim dalam 244 pertandingan, dan Georges Peyroche, yang menangani Paris Saint-Germain dalam 211 pertandingan.

    Dengan demikian, El Clasico Prancis kali ini berlangsung di tengah sejumlah angka yang kontras; Marseille berupaya menyelamatkan awal musim mereka yang tersendat dan mempertahankan kenangan kemenangan terakhir mereka atas Paris di kandang sendiri, sementara sang juara bertahan berusaha melampaui awal musimnya yang tidak biasa dan memulihkan selisih gol positif, dalam laga yang mempertemukan dua tim yang memuncaki penguasaan bola di Liga Prancis.

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