El Clasico memiliki arti yang berlipat ganda bagi Bruno Genesio, pelatih Marseille, yang memiliki catatan mencolok saat menghadapi Paris Saint-Germain. Sejak penampilan pertamanya sebagai pelatih di Liga Prancis pada Januari 2016, Genesio meraih enam kemenangan atas Paris Saint-Germain, sebuah angka yang lebih banyak setidaknya dua kemenangan dibanding pelatih mana pun dalam periode yang sama.
Namun, awal perjalanan Genesio bersama Marseille terbilang sulit, setelah kalah dalam tiga dari empat pertandingan pertamanya di liga, dan terancam menjadi pelatih kedua dalam sejarah klub yang menelan empat kekalahan dalam lima pertandingan pertamanya sebagai kepala tim kepelatihan. Sebelum Genesio, angka ini telah dicapai oleh Willy Kohut dan André Gascard pada tahun 1938.
Adapun Luis Enrique, pelatih Paris Saint-Germain, akan menjalani pertandingan ke-182 sebagai kepala tim kepelatihan klub asal Paris tersebut. Selama 181 pertandingan sebelumnya, Enrique meraih 120 kemenangan, berbanding 34 hasil imbang dan 27 kekalahan.
Dengan tampil di El Clasico melawan Marseille, Enrique akan melampaui jumlah pertandingan yang ia pimpin bersama Barcelona, sehingga menjadi pelatih kedua dengan pertandingan terbanyak bersama Paris Saint-Germain di antara para pelatih yang pernah menangani klub tersebut. Yang mengunggulinya dalam aspek ini hanyalah Luis Fernández, yang memimpin tim dalam 244 pertandingan, dan Georges Peyroche, yang menangani Paris Saint-Germain dalam 211 pertandingan.
Dengan demikian, El Clasico Prancis kali ini berlangsung di tengah sejumlah angka yang kontras; Marseille berupaya menyelamatkan awal musim mereka yang tersendat dan mempertahankan kenangan kemenangan terakhir mereka atas Paris di kandang sendiri, sementara sang juara bertahan berusaha melampaui awal musimnya yang tidak biasa dan memulihkan selisih gol positif, dalam laga yang mempertemukan dua tim yang memuncaki penguasaan bola di Liga Prancis.