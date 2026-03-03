"Kita harus menetapkan aturan yang jelas!" - Manajer Brighton, Fabian Hurzeler, menentang taktik mengulur waktu Arsenal

Sementara pelatih asal Jerman itu mendesak otoritas untuk turun tangan dan memperketat regulasi, ia juga cukup pragmatis untuk menyadari bahwa para pemainnya harus menghadapi kenyataan sepak bola level atas modern untuk saat ini. Brighton tidak boleh menjadi korban taktik yang sama yang dikritik oleh manajer mereka. Ia mengakui pentingnya momen-momen ini, mengatakan: "Kami tidak akan mengubah aturan ini secara instan, jadi kami tahu betapa pentingnya tendangan bebas dan tendangan sudut. Saya selalu menekankan bahwa mereka bisa menjadi pembeda dalam pertandingan, jadi kita harus memanfaatkannya, menjadi sangat efisien dalam mencetak gol, lebih efisien dalam menciptakan peluang dari tendangan sudut dan tendangan bebas, dan selalu berusaha mempertahankan mereka dengan baik."

Para penggemar dan pengamat akan memantau dengan cermat penegakan aturan dalam situasi bola mati Arsenal selama pertandingan Rabu di Amex. Dengan persaingan gelar yang semakin panas dan Hurzeler yang mengungkapkan perasaannya, pertarungan taktik antara manajer termuda liga dan Arteta yang berpengalaman ini menjanjikan menjadi kelas master taktik. Apakah Liga Premier akan menanggapi seruannya untuk "aturan yang jelas" masih harus dilihat, tetapi manajer Brighton telah memastikan bahwa setiap detik yang dihabiskan di tendangan sudut akan dihitung oleh penonton tuan rumah.