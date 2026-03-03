AFP
"Kita harus menetapkan aturan yang jelas!" - Manajer Brighton, Fabian Hurzeler, menentang taktik mengulur waktu Arsenal
Perjuangan melawan ilmu hitam
Arsenal telah menjadi ahli dalam situasi bola mati, sebuah keahlian yang kembali terlihat dalam kemenangan mereka atas Chelsea. Gol dari William Saliba dan Jurrien Timber, yang dibantu oleh umpan dari Declan Rice dan Bukayo Saka, memastikan tiga poin penting, namun pendekatan fisik mereka telah menimbulkan kontroversi. Hurzeler percaya bahwa ketidakonsistenan wasit dalam menangani situasi ini merupakan masalah yang semakin serius. Menjelang pertandingan kandang Brighton melawan The Gunners, ia mengatakan: "Beberapa blokade atau cara tim memblokade, tidak ada aturan yang jelas. Terkadang wasit meniup peluit dan itu pelanggaran, terkadang dia tidak meniup peluit. Saya pikir itulah mengapa topik ini muncul saat ini, tetapi bagi saya topik utama adalah membuat aturan yang jelas tentang berapa lama waktu yang boleh dibuang untuk tendangan sudut, tendangan bebas, atau lemparan ke dalam."
Memerlukan waktu permainan yang alami
Manajer Brighton sangat frustrasi dengan jeda permainan yang terjadi saat tim sedang memimpin, yang menurutnya mengurangi jumlah waktu bermain sepak bola secara signifikan. Hurzeler dengan jelas menyatakan bahwa nilai hiburan bagi para pendukung terganggu oleh penundaan taktis ini. Ia mengatakan: "Tidak ada yang menyadarinya, tetapi saat Arsenal mendapat tendangan sudut dan mereka sedang memimpin, terkadang mereka menghabiskan lebih dari satu menit hanya untuk mengambil tendangan sudut. Oleh karena itu, kita harus menetapkan aturan yang jelas, karena pada akhirnya kita akan memiliki waktu bermain alami 50 menit daripada kadang-kadang 65 menit."
Perbedaan yang sangat besar dalam analisis
Kekecewaan Hurzeler didukung oleh data, dengan manajer Seagulls mencatat bahwa perbedaan waktu bermain aktif di seluruh liga sangat mengejutkan. Ia berargumen bahwa para penggemar berhak mendapatkan produk yang konsisten terlepas dari tim mana yang bertanding atau bagaimana sebuah tim memilih untuk mengelola keunggulan mereka. "Permainan ini berubah begitu banyak jika tidak ada waktu bermain alami untuk semua pertandingan. Kami menganalisisnya dan perbedaannya sangat besar," lanjut Hurzeler. "Saya berpendapat bahwa setiap pendukung yang membayar banyak uang untuk menonton pertandingan kami seharusnya melihat waktu bermain alami yang sama. Mereka ingin melihat acara sepak bola, bukan mungkin 50 menit per pertandingan dan 40 menit sisanya tidak berjalan."
Menyesuaikan diri dengan kondisi iklim saat ini
Sementara pelatih asal Jerman itu mendesak otoritas untuk turun tangan dan memperketat regulasi, ia juga cukup pragmatis untuk menyadari bahwa para pemainnya harus menghadapi kenyataan sepak bola level atas modern untuk saat ini. Brighton tidak boleh menjadi korban taktik yang sama yang dikritik oleh manajer mereka. Ia mengakui pentingnya momen-momen ini, mengatakan: "Kami tidak akan mengubah aturan ini secara instan, jadi kami tahu betapa pentingnya tendangan bebas dan tendangan sudut. Saya selalu menekankan bahwa mereka bisa menjadi pembeda dalam pertandingan, jadi kita harus memanfaatkannya, menjadi sangat efisien dalam mencetak gol, lebih efisien dalam menciptakan peluang dari tendangan sudut dan tendangan bebas, dan selalu berusaha mempertahankan mereka dengan baik."
Para penggemar dan pengamat akan memantau dengan cermat penegakan aturan dalam situasi bola mati Arsenal selama pertandingan Rabu di Amex. Dengan persaingan gelar yang semakin panas dan Hurzeler yang mengungkapkan perasaannya, pertarungan taktik antara manajer termuda liga dan Arteta yang berpengalaman ini menjanjikan menjadi kelas master taktik. Apakah Liga Premier akan menanggapi seruannya untuk "aturan yang jelas" masih harus dilihat, tetapi manajer Brighton telah memastikan bahwa setiap detik yang dihabiskan di tendangan sudut akan dihitung oleh penonton tuan rumah.
