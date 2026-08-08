Rodri, bintang Manchester City, sempat begitu dekat untuk memperkuat barisan Real Madrid sebelum Barcelona turun tangan secara mengejutkan, mengalihkan arah sang pemain menuju markas Camp Nou.

Hal yang mengejutkan terkait transfer Rodri bukanlah transfer itu sendiri, melainkan kerahasiaan yang menyelimuti seluruh proses negosiasi.

Meskipun semuanya tampak seolah terselesaikan dalam hitungan jam, di balik itu ada kerja panjang untuk akhirnya berhasil meyakinkan sang pemain, dalam sebuah kesepakatan yang hingga hari ini belum tuntas secara final.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa Barcelona berhasil membalikkan keadaan demi kepentingannya, nyaris tanpa kebocoran sama sekali, dan dalam kerahasiaan total.

Surat kabar itu mengungkap serangkaian detail eksklusif dari transfer tersebut, setelah negosiasi berada di jalur untuk dituntaskan secara nyaris final.

Untuk memahami bagaimana semuanya berjalan, kita harus kembali ke 30 Juli lalu. Setelah Deco, direktur olahraga Barca, menikmati beberapa hari istirahat di Kroasia, ia sebenarnya memiliki kemungkinan untuk terbang langsung ke Birmingham guna bergabung dengan pemusatan latihan Barcelona, namun ia mengambil keputusan lain. Ia terlebih dahulu kembali ke Barcelona dan tinggal di sana selama sedikit lebih dari satu hari, sebelum bertolak bersama rombongan tim lainnya.