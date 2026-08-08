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Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

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Kisah di Balik Penipuan Real, Pertemuan Rahasia yang Membawa Rodri ke Barcelona

FEATURES
LaLiga
Barcelona
Real Madrid
Manchester City
Deco
Rodri
Spanyol

Bagaimana Barcelona Mengalahkan Real Madrid dalam Transfer Rodri?

Rodri, bintang Manchester City, sempat begitu dekat untuk memperkuat barisan Real Madrid sebelum Barcelona turun tangan secara mengejutkan, mengalihkan arah sang pemain menuju markas Camp Nou.

Hal yang mengejutkan terkait transfer Rodri bukanlah transfer itu sendiri, melainkan kerahasiaan yang menyelimuti seluruh proses negosiasi. 

Meskipun semuanya tampak seolah terselesaikan dalam hitungan jam, di balik itu ada kerja panjang untuk akhirnya berhasil meyakinkan sang pemain, dalam sebuah kesepakatan yang hingga hari ini belum tuntas secara final. 

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa Barcelona berhasil membalikkan keadaan demi kepentingannya, nyaris tanpa kebocoran sama sekali, dan dalam kerahasiaan total.

Surat kabar itu mengungkap serangkaian detail eksklusif dari transfer tersebut, setelah negosiasi berada di jalur untuk dituntaskan secara nyaris final.

Untuk memahami bagaimana semuanya berjalan, kita harus kembali ke 30 Juli lalu. Setelah Deco, direktur olahraga Barca, menikmati beberapa hari istirahat di Kroasia, ia sebenarnya memiliki kemungkinan untuk terbang langsung ke Birmingham guna bergabung dengan pemusatan latihan Barcelona, namun ia mengambil keputusan lain. Ia terlebih dahulu kembali ke Barcelona dan tinggal di sana selama sedikit lebih dari satu hari, sebelum bertolak bersama rombongan tim lainnya.

  • decogetty

    Barcelona Menyesatkan Semua Orang

    Pada saat itu, hanya sedikit yang memahami alasannya. Di saat pelatih Hansi Flick beserta para pemain sudah bekerja di Inggris untuk mempersiapkan laga uji coba berikutnya dalam periode persiapan, sang direktur olahraga masih berada di Barcelona. 

    Namun, keberadaannya di sana bukanlah kebetulan. Deco memang menyisakan waktu tersebut karena ada pertemuan yang bisa menjadi titik balik dalam bursa transfer Barcelona.

    Tanpa diketahui siapa pun, Deco sebenarnya telah melakukan beberapa percakapan telepon dengan lingkaran terdekat Rodri, dan setelah melakukan penjajakan awal terkait syarat-syarat finansial kesepakatan, Barcelona memutuskan mengambil langkah tambahan, yaitu bertemu langsung dengan sang pemain.

    Manajemen olahraga meminta kerahasiaan tingkat tertinggi dari semua pihak. Di Barcelona, secara terbuka mereka selama beberapa pekan menyampaikan sikap hati-hati terkait kesepakatan itu, tetapi kenyataan di internal sama sekali berbeda. Oleh karena itu, tak seorang pun menginginkan adanya foto dari pertemuan tersebut, atau kebocoran, atau langkah keliru yang bisa membahayakan negosiasi yang begitu sensitif dan strategis dengan skala sebesar ini, sesuatu yang sulit dilakukan di kota istimewa seperti Barcelona, di mana tampaknya bahkan tembok pun bisa melihat dan mendengar.

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  • RodriGetty Images

    Pertemuan yang Mengubah Segalanya

    Rodri berada di Catalunya pada hari-hari akhir Juli itu, setelah menghadiri sebuah pesta pernikahan di Costa Brava, milik seseorang yang ternyata menjadi elemen kunci dalam negosiasi tersebut.

    Maka, dengan memanfaatkan situasi ini, sang gelandang setuju untuk bertemu dengan Deco guna mendengar langsung proyek olahraga Barcelona. Pertemuan itu digelar di dalam sebuah kamar di salah satu hotel bintang lima ternama, dan berlangsung sekitar dua setengah jam.

    Di sana, sang direktur olahraga sendiri yang menjelaskan proyek tersebut, peran yang akan dijalankan Rodri di dalam tim, serta pentingnya sosoknya bagi Flick dalam pemikiran dan gaya bermainnya. Barcelona ingin menjadikannya sebagai bagian utama dalam proyek baru mereka.

    Pertemuan itu sepenuhnya mengubah pandangan pemain internasional Spanyol tersebut. Hingga saat itu, Real Madrid adalah klub yang telah menempuh langkah paling jauh dalam komunikasi, dan Rodri sudah mendengar penawaran klub tersebut serta melakukan pembicaraan dengan mereka, namun ia tidak pernah memberikan persetujuan akhirnya.

    Setelah pertemuan dengan Deco, perasaannya berubah secara jelas, dan Barcelona keluar dari pertemuan itu dengan rasa puas yang besar, meski mereka juga menyadari bahwa satu pertemuan saja tidak cukup untuk merampungkan kesepakatan sebesar ini.

    Sejak saat itu, dimulailah pekerjaan lain yang jauh lebih tidak terlihat, di mana Deco menjaga komunikasi tetap terjalin dengan sang pemain, sementara Flick memainkan peran yang menentukan. Pelatih asal Jerman itu berbicara secara pribadi dengan Rodri dalam beberapa kesempatan untuk menjelaskan kepadanya apa yang diharapkan darinya serta peran yang akan ia jalankan di dalam tim.

    Detail ini mencerminkan dengan sangat baik keselarasan besar yang terjalin antara direktur olahraga Barcelona dan pelatih asal Jerman tersebut, yang bekerja dalam harmoni penuh demi merampungkan kontrak dengannya.

    Selain itu, bukan hal yang lazim bagi seorang pelatih untuk menghubungi pemain secara langsung. Sang pemain juga tengah dipantau sangat dekat oleh rival tradisional, tetapi Barcelona menilai bahwa saatnya telah tiba untuk terlibat semaksimal mungkin dalam proses tersebut.

  • Danny Coudina: Sekutu Besar Lainnya

    Ada pula sosok lain yang berlalu tanpa sepenuhnya disadari publik, namun menurut sumber-sumber yang mengetahui jalannya negosiasi, ia memainkan peran penting sepanjang proses tersebut, yaitu Dani Cudina.

    Meskipun banyak penggemar hampir tidak mengetahui sifat pekerjaannya, sosok yang bertanggung jawab mengurus para pemain ini merupakan elemen yang sangat dihargai di dalam Barcelona. Tugasnya adalah memudahkan kehidupan sehari-hari para pemain, sehingga mereka tidak perlu memikirkan apa pun selain sepak bola.

    Mulai dari urusan perpindahan hingga tempat tinggal atau kebutuhan logistik lainnya, tugasnya adalah membuat proses adaptasi pemain dan kehidupan sehari-harinya jauh lebih mudah, sembari juga menjalin hubungan erat dengan manajemen olahraga.

    Mengapa ia begitu penting dalam kesepakatan ini? Karena Cudina datang ke Barcelona dari Manchester City, tempat ia bekerja selama bertahun-tahun dan bersamaan dengan Rodri, serta membangun hubungan yang sangat baik dengan pemain internasional Spanyol tersebut.

    Kepercayaan ini juga memainkan peran selama negosiasi. Menurut informasi yang diperoleh "Sport", Cudina turut andil dalam mengatur pertemuan yang digelar di hotel, dan juga berperan dalam beberapa momen krusial dari proses tersebut, dengan memberikan rasa tenang dan kedekatan kepada pemain.

    Bahkan sejumlah orang yang menghadiri pesta pernikahan Cudina, yang digelar beberapa hari sebelum pertemuan puncak itu, bercanda dengan Rodri dan memintanya untuk bergabung ke Barcelona.

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  • FC Barcelona v Rayo Vallecano - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Perjalanan yang penuh kejutan

    Meski demikian, masih ada satu dorongan terakhir. Pada hari Selasa lalu, Deco terbang ke Madrid untuk berbagai alasan yang berkaitan dengan bursa transfer, dan ia memanfaatkan perjalanan tersebut untuk terus memajukan kesepakatan.

    Direktur olahraga itu ingin secara langsung menyampaikan kepada lingkaran terdekat Rodri, keyakinan penuh yang ada di dalam Barcelona akan pentingnya menuntaskan transfer tersebut. Pesannya jelas: klub bertekad melakukan segala hal yang mungkin untuk menjadikannya jenderal lini tengah baru Barcelona.

    Komunikasi baru ini turut memperkuat perasaan yang sebenarnya sudah positif, dan meninggalkan negosiasi dalam kondisi siap untuk memperoleh persetujuan yang dinanti dari sang pemain.

    Perjalanan Deco ke Madrid, yang diungkap oleh "Sport" sebelumnya lalu dikonfirmasi kemudian oleh media-media lain, ternyata menimbulkan dampak yang tidak terduga.

    Direktur olahraga itu menyadari bahwa kehadirannya di ibu kota memicu perhatian yang luar biasa besar. Sejak saat itu, hanya ada satu instruksi: "kerahasiaan tingkat maksimal".

    Pertemuan-pertemuan dan langkah-langkah berikutnya dipersiapkan dengan kehati-hatian setinggi mungkin, guna menghindari kebocoran baru dan melindungi negosiasi yang dianggap Barcelona sangat strategis.

  • RodriGetty Images

    Panggilan telepon yang telah dinanti semua orang

    Pada saat semua hal ini berlangsung dalam senyap, negosiasi terus mengalami kemajuan, meski keraguan mulai perlahan-lahan meningkat di dalam ruang-ruang redaksi olahraga paling ternama di negara tersebut.

    Pembicaraan berlanjut selama hari-hari berikutnya, dan komunikasi antara para pihak tetap berjalan. Akhirnya, datanglah jawaban yang telah lama dinanti Barcelona.

    Sekitar pukul tiga sore Kamis lalu, orang-orang di sekitar gelandang tersebut menerima telepon yang menegaskan bahwa proyek yang dipaparkan Deco dan Flick berhasil meyakinkan sang pemain, dan bahwa kesepakatan itu mengambil langkah yang menentukan ke depan.

    Dengan demikian, tersusunlah negosiasi yang nyaris tidak meninggalkan jejak apa pun sepanjang beberapa hari. Beberapa panggilan telepon, sebuah pertemuan rahasia di salah satu hotel, peran Flick, dan pengaruh tenang Deco Cudina, semuanya menjadi faktor yang akhirnya menjadikan timbangan condong.

    Dengan masih tersisanya detail-detail terakhir yang perlu dituntaskan, Barcelona merasa kini sudah dekat untuk merekrut salah satu gelandang bertahan terbaik di dunia, dan pada saat yang sama berhasil mengubah rencana Real Madrid yang sejak lama berupaya merampungkan transfer ini.